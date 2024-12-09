嘉義民雄美食「雄讚火鍋」完全是極品出場，主打溫體肉品與現撈海鮮，保證讓你吃得滿足又開心。配菜部分也非常澎湃，完全沒有加工食品，整桌擺滿的美味讓人停不下來！

Kiwi從嘉義大林玩到這裡，特地來這家在地人狂推的「雄讚火鍋」吃午餐，真的超好吃。我們點了現切台灣黃牛肉、現切無骨放山雞，還有假日限定的龍膽石斑鍋。另外，餐點還可以加一份海鮮，只需要220元，真的超值划算！

每份餐點的分量都很足夠，完全不用擔心吃不飽。最棒的是，最後還有貼心水果作為結尾，真的是從頭到尾都很滿足。來嘉義民雄一定要試試這家「雄讚火鍋」，保證讓你大推！

嘉義民雄「雄讚火鍋」

地址：嘉義縣民雄鄉建國路三段228號

這家店是很多人推薦的超人氣火鍋店！不過附近停車不是很方便，建議可以停遠一點再步行過來。

雄讚火鍋的菜單非常清楚，主打溫體肉品與現撈海鮮，讓人看得目不轉睛。不管是愛吃肉、愛蔬菜，還是偏好素食火鍋，這裡都能滿足你！他們的鍋底選擇非常多，包括養生鍋底、昆布養生鍋底、東北酸辣鍋底、韓式泡菜鍋底。還有泰式酸辣鍋底、香濃鮮奶鍋、以及藥膳養生鍋，每一款看起來都好誘人。

特別是假日限定餐點，更是讓人超級心動，難怪大家都大力推薦。這家以健康取向為主的火鍋店，絕對值得火鍋控加入收藏清單！

這裡有專門的醬料區域，提供多種醬料任君搭配。還有飲品和冰淇淋可以自行取用，讓用餐體驗更加豐富。

雄讚極品火鍋菜盤

不得不說，老闆提供的菜盤真的是超澎湃！菜盤裡面滿滿的都是新鮮蔬菜，每一盤都讓人感受到十足的誠意。裡面包含了十幾種蔬菜，讓人每樣都想嘗試，但一次下鍋後真的會有點吃不完啊！

雄讚極品火鍋

他們的中藥藥膳鍋湯底非常香，每次下任何食材都能煮得非常美味。

每一款湯底都很用心，讓人每次嘗試都有驚喜。店裡老闆幾乎一直忙進忙出，假日時會有幫手，但生意依然非常火爆。建議假日前往的話，最好先打電話訂位，才不會撲空喔！

這家店的擺盤雖然不走華麗風，但每樣份量都超多，讓人吃得非常飽足。

雄讚極品火鍋海鮮

海鮮部分，老闆給得非常大方，包括大蝦、蛤蠣、魚片、蚵仔。還有干貝、九孔、小卷等，每樣海鮮都能看出老闆的用心挑選，新鮮度絕對一流。

真的超給力的海鮮～

藥膳湯鍋加溫體手切放山雞

藥膳湯鍋搭配溫體手切放山雞，完全是絕配！新鮮的雞肉完全沒有腥味，隨便涮一下都能吃出鮮嫩的口感。

現切台灣黃牛肉

現切台灣黃牛肉更是讓人驚艷！

這樣的溫體牛肉非常不容易，份量足又鮮嫩。

涮煮後的牛肉不會過老，每一口都充滿鮮甜的滋味。

一片片涮後決定整勺撈，這樣比較快啊！

大口涮著牛肉，還可以搭配蔥蒜和醬料，讓風味更加提升！

店家資訊

店名：雄讚溫體肉品現撈海鮮極品鍋

地址：嘉義縣民雄鄉建國路三段228號

營業時間：10:00-14:00 / 16:00-00:00（週二公休）

電話：05 221 0897

來嘉義民雄一定要試試這家雄讚火鍋，保證讓你吃完還想再來！