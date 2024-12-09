最近發現了一間超棒的中壢早午餐咖啡廳—Degrees° café 度°！它位於平鎮區環南路，距離中壢交流道非常近，雖然不在市中心，但交通相當便利。這家咖啡廳藏身於商辦大樓一樓，環境寬敞且裝潢質感滿分，還特別親子友善，非常適合家庭聚會或商務洽談！

值得一提的是，這家店是今年新開幕的，餐點與服務都充滿誠意，非常推薦喜歡探索早午餐和咖啡廳的朋友來試試看。

一踏進 Degrees° café，濃濃的用心氣息撲面而來。門口以植物點綴，搭配設計感十足的招牌，讓人眼前一亮。而店名“Degrees°”的背後寓意也很有深度，象徵著用不同的“角度”去感受世界的“溫度”。這樣有故事的空間設計，讓用餐體驗更加有層次。

咖啡廳內部空間寬敞，每個座位之間都保持適當距離，不僅不會感到壓迫，還能兼顧隱私。無論是兩人小桌、四人座位，甚至是吧檯區，都能滿足不同用餐需求。

而開放式咖啡吧更散發陣陣咖啡香氣，令人陶醉。

店內還設有一面文青風網美打卡牆，吃飽後順便拍照留念，輕鬆收穫一張美照！

Degrees° café 的菜單相當豐富，不論是早午餐、義大利麵、米飯、炸物還是開胃小點應有盡有，非常適合多人聚餐。不過內用低消僅需點一杯飲品，即使只是喝下午茶也很划算。

來用餐的朋友可以參考他們家的特色餐點哦！以上這張菜單都是他們家的主打餐點，第一次來不知道吃什麼的朋友可以參考。

企鵝和朋友們這次特別是為了餐點而來，所以每個人都點了一份招牌特色餐點。他們家的餐點價格算是平實，但飲品需要額外點選。如果要搭配飲料，總價會稍微高一些。不過我個人覺得直接搭配白開水也很不錯，既省錢又健康，當然還是看每個人的選擇。

台式漢堡

這款台式漢堡實際上是將傳統漢堡的麵包改成經典刈包，變身為刈包漢堡，稱為台式漢堡還真是名副其實！刈包的外皮特別經過油炸處理，吃起來特別酥脆，整體口感層次比一般的漢堡皮更加豐富。既美味又不會感覺油膩，讓人一吃就愛上。

每一口都能感受到食材的多重風味，包含鮮美、酥脆、嫩滑與香濃，每種口感在嘴裡交織，非常迷人。此外，還附上一些洋蔥圈，份量雖然看起來不大，但吃起來意外的飽足，讓人十分滿意。

番茄紅醬佐松阪豬義大利麵

這道義大利麵偏向乾炒類型，味道稍嫌不夠濃郁，這是稍微可惜的一點。不過整體口感清香偏甜，應該特別適合喜歡清淡飲食的朋友，或是與長輩一起來用餐時的選擇。

松阪豬的處理倒是非常棒，肉質軟嫩帶有嚼勁，咀嚼時可以品嘗到豬肉的原始風味，讓人回味無窮。

創意歐姆蛋捲

創意歐姆蛋捲也是本次的推薦菜色之一。朋友試過後對這道料理讚不絕口，甚至念念不忘，還多次問我什麼時候能再來品嚐。我這次沒有機會試到，但如果你是歐姆蛋的愛好者，這道料理絕對值得列入清單！朋友的推薦讓人不禁對這道菜充滿期待。

這間位於平鎮與中壢交流道附近的早午餐咖啡廳，無論是餐點還是服務，都讓人感受到店家的用心。整個用餐過程非常放鬆舒適，讓人心情愉悅。單點的價格也很合理，不會讓人感覺負擔過重。雖然飲品需要另外加點，但這並不影響整體的高CP值。

就環境、服務與餐點來說，這家咖啡廳確實值得再次回訪。如果義大利麵的風味能再提升些，那就更完美了！喜歡咖啡廳或早午餐的朋友，千萬不要錯過這間空間寬敞且氛圍極佳的商辦咖啡廳。

店家資訊

評分者：[email protected]

評論分數：4.5











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