南投日月潭先得月咖啡館｜日月潭最美的景觀咖啡館，180度絕美的視角近日月潭文武廟

來到南投旅遊，絕對不能錯過這間擁有日月潭最美景色的咖啡館——先得月咖啡館！180度湖景第一排視角盡收眼底，搭配對面就是知名的文武廟，逛完文武廟走走年梯步道，再來這裡喝杯午茶，沉浸在浪漫的自然風光中，超級放鬆！

承億文旅潭日月的先得月 Tea Lounge每天中午12點才開始營業，我們特意挑在12點半左右抵達。

這裡的環境既可愛又充滿特色，門外還有夢獸駐守，搭配竹林景致，彷彿置身一個文藝小世界，氛圍真的美到讓人忍不住拍照！

我們特地前往南投日月潭的先得月咖啡館，想要來個隱密的包場時光，結果如願，當時只有我們一組客人，真的太開心啦！

店內提供多樣飲品與甜點，來這裡悠閒地享受一場愜意的午茶時光，真的剛剛好！

這裡的環境非常舒適，像是迷你版的圖書館一般靜謐迷人，再加上窗外的日月潭湖景，光是視覺享受就已經讓人流連忘返了！

非假日早到的話還能拍到沒有其他遊客的空景，這裡的氛圍真的很迷人，任何角度都能無死角欣賞日月潭，讓人徹底放鬆，超級美！

不愧是網美咖啡館，無論走到哪一個角落都超級好拍。

隨意穿搭在這裡都能拍出超美的畫面！

天氣好的時候湖景特別迷人，隨手一拍都是美景！不過正午12點太陽有點曬，拍完照後我們就躲進室內吹冷氣。

點上一杯先得月特調飲品，每人都有低消要求，但窗景第一排的位置真心值得！室外稍微炎熱，室內的冷氣與舒適環境讓人非常放鬆。

南投日月潭真的是兩日遊的絕佳選擇！日月潭最美的咖啡館——先得月咖啡館。想要欣賞絕美湖景第一排的視角，來這裡喝杯午茶準沒錯！

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