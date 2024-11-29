台南喜愛火鍋的朋友們有福囉！以汕頭扁魚湯底配上招牌手工沙茶醬聞名的高雄老字號「汕頭泉成沙茶潮鍋」來台南了，鮮美的各式湯底和美味的嚴選食材讓人忍不住食指大動，生猛海鮮、現切肉品、經典手工火鍋料等道道鮮美，還有無限量供應的蔬食/熟食/飲品/冰品自助吧，可以選擇個人鍋獨享，也可以合鍋同樂，來份鴛鴦鍋更是頂級享受！一起來看看有哪些無法抗拒的美味吧！

汕頭泉成沙茶潮鍋 台南安平府前店

汕頭泉成沙茶潮鍋是來自高雄的老字號火鍋名店，以汕頭扁魚湯底湯底配上招牌手工沙茶醬聞名，鮮美的湯底加上豐盛的配料讓品嚐過的饕客們贊不絕口，台南安平府前店位於市政府旁的府前四街上，附近有大停車場非常好停車，內部用餐環境寬敞舒適，餐點有提供合鍋、個人鍋、鴛鴦鍋等可以選擇，不論是多人聚餐或是個人享用都能滿足，喜歡吃火鍋的朋友們別錯過囉！

泉成餐飲集團這次在台南安平一口氣開了兩間火鍋店，星野肉肉鍋是和牛吃到飽，汕頭泉成沙茶潮鍋是經典沙茶鍋，想吃什麼鍋幾乎都可以在這裡找到，喜歡火鍋的朋友不要錯過囉！

這次探訪經典的汕頭泉成沙茶潮鍋，主打汕頭扁魚湯底配上獨門沙茶醬，也有各種風味的鍋物可以選擇。

寬敞舒適的用餐環境

汕頭泉成沙茶潮鍋台南安平府前店的用餐環境寬敞明亮，中央是無限量供應的蔬食/熱炒/飲品/冰品吧，兩旁則是合鍋或個人鍋的沙發座位區。

汕頭泉成沙茶潮鍋很貼心，提供個人鍋和合鍋的鍋類選擇，兩種鍋類各有專屬座位，可依個人鍋或是合鍋選擇，也有提供私密的包廂空間，讓各種用餐類型都合適。

多人合鍋座位也很舒適

如果想要較私密的用餐空間，也有小包廂可以選擇

蔬食自助吧，無限量供應

汕頭泉成沙茶潮鍋有無限量供應的蔬食自助吧，提供各式蔬菜、菇類及火鍋料，蔬菜也會依季節有些不同，真的很不錯呢！

各式蔬菜、菇類、火鍋料通通無限量供應

豐富的醬料，打造專屬風味

美味的火鍋怎可少了沾醬，以獨門沙茶醬聞名的汕頭泉成潮鍋提供超多種醬料選擇，想要什麼口味都可以自己調，用最喜愛的醬料吃火鍋最幸福囉！

如果喜歡汕頭泉成沙茶醬，現場也有販售罐裝沙茶醬喔！

各式飲品、冰淇淋，無限量供應

熱騰騰的火鍋配上冰涼飲品最對味！汕頭泉成沙茶潮鍋提供了各式飲品機台，熱咖啡、汽水、果汁、茶類等通通有，還有台南在地的義豐冬瓜茶，通通無限量喝到飽！

還有超棒的霜淇淋機

各式冰淇淋

美味熟食，無限量供應

想要吃點熟食這裡也都有，美味無限量供應

道地美味火鍋餐點

汕頭泉成沙茶潮鍋提供個人鍋及合鍋兩種選擇，其中合鍋可以做成鴛鴦鍋享受兩種湯頭，可依喜好自由挑選，兩種鍋物有不同的菜單，決定好湯底和主餐配料後就可以開始享用囉！

麻辣&扁魚 鴛鴦鍋（合鍋）

如果選和鍋，推薦直接點鴛鴦鍋，可以一次享用到兩種美味湯底，畢竟湯底是火鍋的靈魂！這次點的鴛鴦鍋搭配的是麻辣鍋和汕頭扁魚沙茶鍋，真的好吃到不行啊！

巨無霸痛風海鮮品盤

火鍋配上新鮮的海鮮美味極了！這盤巨無霸痛風海鮮拼盤超級澎湃，光是蝦類就有頂級大龍蝦、斑節蝦、大草蝦、海肥豬蝦、大白蝦及多種美味蝦子，另外還有鮮甜孔雀蛤、深海大扇貝、蛤蜊和日本生蠔，和喜歡吃海鮮的朋友一起來吃鍋時點這盤真的超過癮的啊！

飽滿的深海大扇貝

各式蝦子貝類一起入鍋，整鍋都鮮了起來！

生猛的龍蝦肉

無敵海景超級海鮮鴛鴦鍋登場！滿滿的海鮮光用看的就讓人垂涎三尺，真的很澎湃阿

嚴選美味肉品

汕頭泉成沙茶潮鍋的肉品也都是經過嚴選的現切好肉，各式雞肉、豬肉、牛肉都有，也可以依照人數選擇點的份量。

頂極翼板牛肉

翼板牛肉部位包含了筋絡及油花，吃起來帶有些許嚼勁，十分美味。

頂級雪花牛

雪花牛富含脂肪，肉味香、鮮、嫩，吸附湯底精華後味道鮮美無比

無骨牛小排

油花分布均勻的無骨牛小排，鮮嫩美味，涮一涮就可以入口，享受濃郁鮮嫩的口感

松阪豬肉

松阪豬肉煮熟後彈牙鮮嫩，是不吃牛的首選肉品

滿滿的一鍋有肉有料，吃火鍋真是太幸福啦！

道地火鍋配料

火鍋配料是火鍋的重要配角，汕頭泉成沙茶潮鍋的手工特色火鍋料品質料好味鮮，是吃鍋必點的配料！

手工三餃：燕餃、蛋餃、魚餃，手工三餃是這裡的人氣火鍋料，喜歡餃類的朋友別錯過囉！

經典竹筒三滑：招牌花枝滑、招牌墨魚滑、招牌蝦仁滑，三鮮滑下鍋後鮮美無比，配上麻辣鍋或是沙茶鍋都很對味！是人氣很高的生鮮品項

可依照自己想吃的分量將三滑分段下鍋

包餡福州丸會噴汁！包餡福州丸煮熟後吸飽火鍋精華，一咬下去鮮美的汁液從丸中噴出，配上內餡的肉和彈牙的丸一起入口，豐富的口感超級享受！

滷水拼盤包含了牛筋、牛肚和大腸頭，配上麻辣鍋底超對味！Q彈的牛筋口感十足，吸飽湯汁的大腸頭咬下還會噴汁，牛肚濃郁的口感讓人一口接一口！

燒酒蝦個人鍋

汕頭泉成沙茶潮鍋的個人鍋也很精彩，有多種湯底和配料可以選擇，其中燒酒鍋底更是令人驚艷，會有桌邊人員現場服務，過程中可以欣賞火焰燒起的視覺饗宴，真的很讚！

燒酒蝦個人鍋＋熟成黑牛肩背、松阪豬（8盎司）

優惠活動

汕頭泉成沙茶潮鍋提供了個人鍋及合鍋兩種選擇，且用餐環境寬敞舒適，不論是家庭、小聚或是多人聚會都有舒適的環境可以用餐，現場蔬食/熟食/飲品/冰品自助吧無限享用，多道美味湯底可以選擇，配上肉類、海鮮或是各式火鍋料美味極了！汕頭泉成沙茶潮鍋是品嚐美味的鍋物料理的好餐廳，下一次聚餐，不妨選擇這裡，與親朋好友一起共享暖心的火鍋時光！

汕頭泉成沙茶潮鍋資訊

地 址：台南市安平區府前四街111號

導 航：請點我

電 話：(06) 297 5588

營業時間：

*星期一～五

11:30~1500；17:00-22:00

*星期六、日

11:00~22:00

*星期一～五 11:30~1500；17:00-22:00 *星期六、日 11:00~22:00 粉絲專頁：請點我

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