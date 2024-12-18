「通庵 熟成咖哩」在咖哩迷心中早已是頂尖代表，我身邊的朋友甚至直言，這是他們心中無可取代的最佳咖哩飯。雖然對於需要排隊的高人氣店我總是抱著保留態度，但「通庵 熟成咖哩」的口味與層次，卻真正讓我覺得接近完美。

「通庵 熟成咖哩」的本店設於通安街，目前已有四家分店，其中新北市的首間雙和店，距離捷運永安市場步行只需五分鐘，位置就在四號公園與臺灣圖書館對面。

雙和店內僅設吧台座位，約莫十多個座位圍繞著開放式廚房，一進門就能感受到滿室咖哩香氣迎面而來。店內裝潢以溫暖的黃光搭配木質門桌與地板，再以金黃色乾燥稻穗點綴，充滿濃濃日式風情，每個座位還有專屬的聚光燈，讓咖哩更顯迷人。

這裡的咖哩僅有單一口味，卻展現十足自信，店員熟練地盛飯、夾肉、淋上咖哩醬，再精心擺上配料，每一步都俐落而精準。

綜合牛雞熟成咖哩定食 $270

「通庵 熟成咖哩」的套餐包含味噌湯、小菜與白飯，而且湯品與白飯都可免費續加一次。

小菜選用的是日式經典漬物——柚子蘿蔔，酸甜爽口又脆嫩，不僅開胃還能完美解膩。

味噌湯同樣令人驚豔，相較於一般配餐味噌湯，更顯得用心與精緻。湯品帶著淡淡奶油香，融合蛤蜊的鮮美，甚至有朋友因為這碗味噌湯而成了常客。

日式咖哩風味通常以偏甜、濃稠為主，或像北海道湯咖哩般清爽，「通庵 熟成咖哩」則介於日式與印度咖哩之間，風味獨特難以歸類。

熟成肉品聽過不少，但熟成咖哩還是頭一次遇見。所謂熟成咖哩，就是使用熟成技術，將十多種香料炒製後靜置28天熟成，期間經過多次曝曬與烘乾，最後再融入大量蔬果慢慢熬煮而成。

這款咖哩帶有濃郁的酸感，如同水果番茄的鮮甜，接著層層香料味撲鼻，滋味濃厚而難以形容，搭配蒜苗和洋蔥碎增加辛辣感，整體風味獨樹一幟，令人難以忘懷。

辣油絕對是最佳綠葉，辣度剛剛好，香氣迷人又過癮。每一口都充滿驚喜，讓人感嘆每一種元素都是不可或缺，難怪被眾多饕客譽為心中咖哩第一名。

肉品選擇有雞肉、牛肉或綜合三種。雞肉採用雞腿帶皮，口感軟嫩多汁；牛肉則選用富含膠質的牛肋條，軟爛滑口，兩種都讓人欲罷不能。

不得不稱讚，他們的米飯煮得恰到好處，越光米粒粒分明、飽滿Q彈，讓我澱粉減量的計畫完全破功，忍不住又多加了半碗飯，把咖哩醬掃得一滴不剩。配菜中的炸馬鈴薯綿密鬆軟，溏心炸蛋濃郁誘人，這樣的一盤咖哩飯在我心中已經堪稱完美，難以被取代。

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