大家喜歡吃燒肉嗎？桃園的燒肉店多半都是吃到飽類型，雖然很過癮，但價格總是讓人心疼，有時吃一次荷包就大受打擊，而且一個人去用餐也不太方便。

但如果有時想念燒肉的美味，又想吃得精緻一點，有什麼好選擇呢？今天就帶大家來看看位於中正路上新開的 肉民聚集所，這裡可以一次滿足你對燒肉的所有小願望！

店家資訊

店名： 肉民聚集所

店址： 桃園區中正路722號

電話： (03) 357-5871

營業時間： 17:00-01:00

支付方式：目前僅接受現金

肉民聚集所位於中正路與慈文路交會處，附近有停車場，停車相對方便。

店內環境明亮舒適，每張桌子都有自己的烤爐與吸煙管，讓大家吃完燒肉後不會滿身烤肉味。店內設有兩人桌、四人桌，也有兒童餐椅，非常親子友善。

新開幕的店果然什麼都好新，看起來真是舒服。

每張桌旁都有個小抽屜，裡面放著紙巾，用起來非常方便。

點餐的方式是透過點餐機來操作，菜單上有多種套餐供選擇，最便宜的套餐是小鳥胃套餐（雞與牛）360元，而最貴的是肉民精選套餐880元。所有套餐皆附白飯、湯品、豆花及小菜自助吧。

也都會說明套餐包含哪一些肉品喔！先選好主餐，點進去之後還可以選擇是否更換附餐白飯。

除了基本的套餐，還可以加價選購一些特別的附餐，比如蔥鹽溫泉蛋飯、炙燒比目魚鰭邊飯、蟹膏飯以及明太子海苔炙燒飯糰，個個都讓人超想嘗試。

小菜自助吧是肉民聚集所的一大亮點，有肉民奶茶、無糖綠茶等冷飲，還有多種茶包可泡熱飲。而小菜部分都是店家自製，像是醃蘿蔔、涼拌海帶芽、黃金泡菜等，樣樣都好吃！

餐具也很貼心地分成三格，讓你可以同時裝滿自己喜歡的小菜。

醬料的選擇也非常多樣化，有玫瑰鹽、蒜香黑胡椒鹽、桔醋醬等，每一款都有獨特的風味。其中我特別喜歡桔醋醬，搭配烤好的肉品，味道清爽不油膩，讓人吃了還想再吃。

我今天選了 肉民精選套餐 和 極上見島和牛套餐。當肉品上桌的時候，真的忍不住驚嘆，肉品的擺盤實在太美了！

尤其是和牛，烤好之後放進嘴裡，軟嫩又多汁，真的是幸福的滋味。

而附餐的蔥鹽溫泉蛋飯香氣十足，搭配剛烤好的牛肉更是絕配。

這一盤是 極上見島和牛套餐，這兩盤的搭配讓我吃到很多牛肉不同的口感和風味，每一塊都讓人無法抗拒，讓我對和牛的美味有了全新的認識。

其中特別推薦 秘製雞腿肉，原本以為只是配角，但烤好後一入口竟然讓我驚艷不已。雞腿肉鮮嫩多汁，即使不沾任何醬料也非常香濃，美味得讓人停不下來！

另外，我也點了 明太子海苔炙燒飯糰，這個飯糰可說是升級版的烤飯糰，上面鋪滿了明太子，搭配香米飯，根本就是主角級的附餐。小朋友也說這個飯糰超好吃！

肉民聚集所還有一個亮點，就是他們提供的生菜可以用來包肉，吃起來更清爽。而且這些生菜是可以無限續的，只要跟服務人員說就好。

整頓下來，真的覺得非常滿足。如果是小資族可以選擇小鳥胃套餐，預算多一些的話，可以試試和牛套餐，絕對不會讓你失望。而且連雞腿肉都非常好吃，讓人驚豔！

最後還有一碗豆花上桌，黑糖塊與綿密的紅豆搭配起來，甜而不膩，作為結尾非常合適。

整體來說用餐體驗相當棒，服務人員親切，環境舒適，小菜也非常美味，推薦給所有想體驗個人燒肉的朋友們，快來 肉民聚集所 集合吧！