在台南的小巷弄裡，居然藏著一間鍋燒意麵店，成為米其林必比登推薦的美食之一！這也是目前唯一入選的鍋燒意麵專賣店🤩企鵝是透過台南當地朋友的推薦才發現這間隱藏版美食餐廳。親自品嚐過一次後，終於明白為什麼它能榮登米其林推薦的行列！現在就跟著企鵝一起來探索這間獨特的鍋燒意麵吧。

誠實鍋燒是一家隱身在台南巷弄裡的小店，招牌不顯眼，旁邊多是住家，晚上來的時候甚至會誤以為是要去朋友家聚餐😂

這間店以「誠實呈現食材原貌」為經營理念，這也是「誠實鍋燒」名字的由來。店內餐點口味自然、純粹，不會過於濃烈，非常適合小孩和長輩一起享用。也正因為這樣的風味，誠實鍋燒榮獲米其林推薦美食的殊榮！如果你喜歡食物的自然風味，絕對值得來試試看。

這間店的用餐環境非常樸實復古，座位以小時候常見的課桌木椅為主，簡單又不失懷舊感，讓人彷彿回到童年！

店內座位不多，大約只能容納7-8組客人，用餐高峰時段很容易客滿，建議提早來或選擇外帶哦。

櫃台的設計也很復古，就像傳統麵店的小窗口，客人可以直接看到老闆製作餐點和點餐的過程，相信這樣的風格一定會讓長輩們特別喜歡🥰

（此圖片來自誠實鍋燒粉絲團）

誠實鍋燒的菜單非常簡單，主餐只有三個選擇！雖然選項不多，但每一項都能讓人吃得滿意。主打麵食，從意麵、烏龍麵到雞絲麵、科學麵、甚至是粥，選擇豐富。如果偏好吃飯的朋友，可能會覺得稍微不太適合。

此外，他們還有甜點供應，包括烤土司和布丁！據網友們的評價，布丁相當不錯，喜歡甜點的朋友可以試試看哦❤️

我們這次點了蛤蜊滿滿鍋燒意麵和一份日式乾拌麵，份量上稍微偏少🤣不過當下有喝湯，感覺還是可以吃飽，但回家後過一會兒會有些餓XD建議食量大的朋友可以加麵，這樣吃起來會更有飽足感！

蛤蠣滿滿鍋燒意麵

這碗海鮮意麵的蛤蜊真的很多，新鮮度沒話說！味道偏清淡，不會有油膩感。店家還貼心準備了小盤子放蛤蜊殼，吃完桌面乾乾淨淨，非常舒適。

但這碗鍋燒意麵少了傳統鍋燒常見的配料，比如肉片、火鍋料、魚板或鑫鑫腸等等。因此吃起來有點像海鮮麵，只是麵換成了鍋燒意麵，有點可惜。如果是衝著傳統鍋燒意麵來，可能會有些失望；但喜歡自然風味的朋友一定會愛上。

湯頭的部分我非常喜歡！清爽順口，沒有過多調味，帶著自然的鮮味😋喝起來暖胃又舒服，冬天或早上來一碗非常適合，整碗喝完也不會膩口！

日式乾拌麵

日式乾拌麵我選了烏龍麵，覺得這樣比較有日式的感覺🤣如果喜歡冬粉的話也可以選擇換成冬粉哦！這份餐點的配料以海鮮為主，搭配玉子燒、柴魚片、海苔和特製的美乃汁醬🤤整體口味清甜爽口，味道不會過重，長輩吃也非常適合👍

烏龍麵吸滿醬汁後特別入味，Q彈有嚼勁，非常涮嘴！但相較鍋燒意麵，這份的份量略少，對於食量大的朋友來說可能不太夠。整體來說，這份乾拌麵更適合小朋友或想控制飲食的朋友，既營養又不怕負擔！

誠實鍋燒的餐點完全符合店名的理念，每一道菜都呈現食材的自然風味，讓人每一口都能吃得心滿意足！更像是健康餐版的鍋燒意麵，從調味到烹調都以自然風味為主，沒有過多加工調味，這或許也是它能入選米其林推薦的原因吧！不過以個人喜好來說，感覺少了傳統鍋燒的那種豐富層次😂但如果平常喜歡清淡飲食的朋友，這間絕對不會讓你失望！

店家資訊

🏠店名：誠實鍋燒

📍地址：台南市中西區西門路一段702巷12號

☎️電話：0968 617 018

⏰營業時間：11:00-14:00 / 16:00-20:00（公休請看粉專、IG）

📩粉絲團：誠實鍋燒粉絲團 / 誠實鍋燒IG

🅿️停車：巷弄停車不方便，建議騎車，或停車於大馬路旁

💰付款方式：現金