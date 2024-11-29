成為 VEGAN 這幾年吃過許多好吃的蔬食料理，也看著許多厲害的餐廳一間一間地開，但總有個地方，你知道帶著葷食朋友去嘗鮮絕不會錯，而且自己久久沒吃也會想念，BaganHood 就是這樣經典的存在

BaganHood 位於松菸周邊，鄰近市政府捷運站，旁邊也有松山高中地下停車場，交通非常方便

店內是比較華麗大器的風格，桌具都蠻寬的我覺得很舒適，剛好在萬聖節前夕到訪，店內多了一些可愛的萬聖裝飾

BaganHood 也是寵物友善餐廳喔！所屬的 未來餐飲集團 旗下所有餐廳都是寵物友善，之前某次去吃飯就有遇到店狗巧克力😍

這幾間我也很愛

來看台北其他蔬食餐酒館，撇開刻板印象，只要嘗試一次，你就會發現現在的蔬食真的和你想像的不一樣了！

▸ 【忠孝敦化】FOLDIE蔬食餐酒館｜異國料理摺疊重塑，無法被定義的味蕾體驗震撼教育

▸ 【忠孝復興】EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館｜大馬風味蔬食，來大口吃肉喝酒吧！

這天才發現原來我已經七訪 BaganHood 了耶！自己都嚇了一大跳，BaganHood 是我吃最多次的 VEGAN 餐廳了！

而因為菜單是不斷更新變換的，雖然回訪了這麼多次，這次開箱的幾乎全部都是新菜色，真的非常佩服能夠一直換菜單的餐廳，讓我每次去吃都像踩新店

XO 野菇馬鈴薯油封大蒜醬

特製的薯餅吃起來有點像蘿蔔糕，帶有海味的 XO 醬和大蒜醬重口味但不會過鹹

必須說這道超台的哈哈哈哈！但我很愛 🤣🤣 而且不管擺盤或口味細膩度，都讓你完全不會覺得它出現在餐酒館很奇怪

炸辣花椰

一般人看到炸花椰菜不會想點吧~~但我跟你們說，它不是一般的花椰菜！它不是！

BaganHood 的炸花椰其實是仿炸雞的口感，不是我在講，我幾乎每次帶不同的朋友去吃都會點這道，每個第一次吃的人都會嚇到，因為真的太像太好吃了！

其實陸續也有一些蔬食餐廳推出這道菜，但我覺得 BaganHood 做的還是最好吃，至今無人能超越啊

旦黃起司水管麵

如果你是 VEGAN，拜託點起來！如果你不是，也必須點！這道會讓你知道不用真的蛋和奶，能做到多麼衝擊的味蕾體驗

旦黃起司醬綿密有蛋味卻不腥膩，撒在上面的自製起司粉鹹香非常加分，粗粗的水管麵 Q 彈有嚼勁

超奶又超蛋！真的會讓我感動到哭出來 😭

美式炸菇堡

在 BaganHood，漢堡也是不容錯過的系列

可以自行選擇要未來肉排或鷹嘴豆排，我建議如果你是蔬食者，鷹嘴豆排是更原型食物的選擇；但如果是初訪的葷食者，或你今天就是想要大口吃肉的那種爆汁感，那就未來肉排選起來！

這顆漢堡的精髓在於厚厚的炸菇搭配清爽微酸的美式風味醬料，一口咬下爽感爆棚

麵包我要特別大讚，烤成剛剛好的酥脆，即便搭配重口味的漢堡餡料還是能嚼出麵香

泰北魚露燉菜

這道吃完我念念不忘好多天 🥺

滿滿一碗燉菜有多種時蔬的口感，濃厚奔放的泰式風味，很適合初秋微涼的日子暖暖胃

澱粉主食可以選擇佛卡夏或糙米，其實 BaganHood 很多餐點的客製程度都很高，無麩質、無五辛也都還是很美味，對各種飲食習慣或過敏體質都超級友善

泰式奶茶

最好喝的 VEGAN 泰奶沒有之一！

經典的兩顆大冰磚，自己加入熱燕麥奶，可以隨時調整濃淡風味，趣味性十足，好喝又好看

我每次來都想喝喝看別的飲料，但最後都還是忍不住又點了泰奶🤣🤣

甜點的部分則是每天不同，唯一不變的是一樣好吃，建議你們一定要留點胃，嘗試無蛋奶的好吃甜點

由未來餐飲集團的創辦人 Carrie 和大廚 Eric 出品，年年都創新品牌超強！而且總能一再刷新我們對蔬食的印象😍真的覺得身為 vegan、身在在有未來餐飲的台灣太幸福💖

詳細資訊

BaganHood 蔬食餐酒館｜官網｜ FB ｜ IG

地址 台北市忠孝東路四段553巷46弄11號 (北捷市政府站走路 8 分鐘)〔 Google 地圖 〕

電話 02-3762-2557

營業時間 11:30~16:00、17:00~22:00

素別 vegan、全素、五辛、酒精

寵物 寵物友善 (無特殊規定，不影響他人即可) / 有店狗