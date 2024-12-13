台北．遠東香格里拉-豪華閣早餐篇

雖然有點兒久了，但難得住一次五星級飯店

還是想用照片與文字將它記錄下來，所以還是把它寫完好了

繼前兩篇的豪華閣下午茶篇 和馬可波羅行政酒廊Happy Hour篇後

接著要來分享的是翌日的豪華閣早餐篇~

來豪華閣用餐，最吸引人的當然就是可以以位在36F的高度及視野

來遠眺及欣賞對面的Taipei 101大樓的遼闊景致

豪華閣的早餐雖不似樓下遠東Cafe的餐點種類多元及豐富

但一人可點一份主菜，且有一些中西式的餐點可無限享用

餐點上感覺有比較精緻，口味也還不錯，服務人員也很親切

難得來豪華閣用餐，有機會的話也別錯過熱門的窗邊座位

不僅視野更好，邊欣賞VIEW邊享用美味早餐，心情更是好啊~

入住當天是在36F的豪華閣享用下午茶（文章請點以下連結）

【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，高視野的絕美景致，與Taipei 101面對面吃下午茶」

早餐的話，可以選擇在6F的遠東cafe或是36F豪華閣用餐

而我們也同樣選擇來到36F邊欣賞101邊用早餐

雖然前一天的下午和晚上都看過101了

但想說豪華閣裡的人沒這麼多，取餐應不用排很久

加上101就在眼前，邊用餐邊看VIEW很不錯

豪華閣_座位區





（註：因豪華閣的座位，在下午茶篇有大致做過介紹

所以在早餐篇這裡就不多做介紹，還請見諒~）

熱門的窗邊座位可遇不可求，我們到的時候也都有人在用餐

所以沒能坐在靠窗的位置

豪華閣_主菜

但也沒關係，其實每個位置都還是看的到101

只是視野沒這麼好，或多或少會被擋到一些

註:因為購買的住宿專案，是可以來豪華閣享用下午茶和早餐

若非相關方案的住客要來用餐的話，是需要另外付費的

由服務人員安排好座位且坐定後

每人均可從菜單上挑選一份主菜，中西式的主菜共有下列五款:

水煮蛋/炒蛋/煎蛋、歐姆蛋/蛋白歐姆蛋,這兩道都可以再另外選配料

鮮蝦豬肉餛飩湯佐時蔬、台灣精選牛肉麵、格子鬆餅佐鮮奶油及楓糖漿

游小熊一家可以選四份，所以都可以點不一樣的來嚐嚐看

點好主菜之後，就可以到取餐區去拿其它的餐點享用

豪華閣_取餐區

取餐區位在豪華閣一側的最角落空間

取餐區的角落有個飲品區，但除了冰箱裡的飲料可自取

若要喝咖啡，需由服務人員協助操作且會幫忙送到座位

L型的取餐台

這裡有三款果汁和優格

優格有一般市售的盒裝優格

也有這種新鮮水果優格和燕麥杯

不同水果和不同顏色所搭配出來的優格杯都不大一樣

可以挑自己喜歡的食材和口味來嚐嚐看

生菜沙拉區

也有不同的沙拉醬汁可搭配著吃

一旁也有兩款涼拌小菜可食用

上圖左邊一瓶瓶裝著的有豆漿和低脂牛奶

不同口味的起士，還有火腿及煙燻鮭魚

也有可搭配著吃的餅乾和食材

水果區，共有六種不同的水果

也貼心地準備了梅粉可以沾著吃

靠近窗戶的取餐區

這裡有白粥和幾款小菜

湯品只有一道，是鮭魚味噌湯

蒸籠裡有海鮮、豬肉燒賣及五榖雜糧和肉包

點心類的選擇也不少，有迷你版的燒餅油條

也有幾款炸物和甜的酥餅

早餐必備的榖片當然也不能少

另一邊圓弧型的取餐台上則多為麵包和甜點

有可頌、肉桂捲、法國麵包….

不同口味的歐式麵包，有橢圓形和長棍形的麵包

都可以依自己食量來切想吃的量

還有蛋塔和甜甜圈

另一邊還有更多的小麵包和小蛋糕

有磅蛋糕、馬芬、巧克力可頌和一些甜口味的麵包

看到這麼多麵包和蛋糕，真的讓身為麵包鬼的游小熊覺得很開心啊啊啊~

最旁邊也有烤麵包機、吐司和果醬

看完取餐區供應的餐點後，我們的主菜也陸續地送上桌了

豪華閣_主菜

「鮮蝦豬肉餛飩湯佐時蔬」

主菜部份，一家四口點了三款不同主菜來吃

餛飩還蠻大一顆的，裡面有蝦和豬肉

湯也蠻清淡，整體算蠻好吃的

「台灣精選牛肉麵」

尊和昕兄妹倆都各點了牛肉麵來吃

因為游小熊不能吃牛，所以就不清楚是否好吃了

（孩子們是說還不錯，沒有到很好吃，但也不難吃就是了）

肉還蠻大塊的

「格子鬆餅佐鮮奶油及楓糖漿」

雖然已有不少麵包和蛋糕，但一向愛吃鬆餅的游小熊

還是點了一份鬆餅的主菜來吃

鬆餅有兩塊，再搭配鮮奶油、楓糖漿和果乾

鬆餅單吃就蠻好吃的，但趁熱吃口感會更好

再搭配其它配料一起吃也很棒

整體來說，主菜份量都不會太大碗，屬精致型的且口味都還行

但這樣也好，才能再去夾自助吧裡的其它東西來吃

所以主餐的設計是讓人吃巧而不是吃飽，也蠻不錯的

游小熊點的拿鐵，是由工作人員幫忙用的

而且還有個小愛心拉花呢，真可愛



用餐到一半，看到原本坐在窗邊座位的人準備離開

所以游小熊也和服務人員說，是否能更換到窗邊去

服務人員也很好地允諾了我們且幫忙把餐點移過去

因而讓游小熊一家四口得以坐在窗邊座位用餐和拍拍照後再離開

【後記】

豪華閣的早餐，雖然種類和品項不似一般中西式早餐來的豐盛（富）

但餐點不管是在外觀上或是品質上都有更精緻些

至於餐點的口味好不好吃？

游小熊個人是認為，整體上算還可以

因為有部份的餐點，口味上有差了那麼一點點

所以還是有進步的空間這樣

但不能不否認的是，能在這樣環境用餐，是很棒的一件事

高樓層的View和視野真的沒話說，是個很難忘的體驗和經驗

有關香格里拉，還有最後一篇（房間+泳池），也會趕快再補上來的，哈~

【延伸閱讀】

【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，高視野的絕美景致，與Taipei 101面對面吃下午茶」

【台北】「遠東香格里拉38F_馬可波羅行政酒廊Marco Polo Lounge(Happy Hour,HH)，全城夜色盡收眼底,可看101夜景的高空夜景酒吧」

【台北】「Hotel PaPa Whale西門町酒店-超吸睛，有大鯨魚的輕工業風設計都會旅店（海霸王旗下飯店/德立莊酒店/近捷運站）

「捷絲旅台北西門館Just Sleep Taipei Ximending | 鄰近西門町商圈及捷運站的質感風格旅店，樓下就有7-11和壽司郎」

【台北】「近捷運，交通便利且生活機能佳的台北東旅 Hotel East Taipei（Bellpug禮賓大使/商務旅館/松山區飯店/近南京三民站)」

【台北大同住宿】「北捷輕旅行之老街裡的秘密花園．D.G Hotel(迪化街/大稻埕花園旅店/南法鄉村風/樓中樓)」

【九份】「神隱國度Twilighthouse．可俯瞰日夜山城美景的百年石牆屋改建景觀民宿（摩美四人房/日夜間導覽/機車租賃/手作DIY/石川制研歐式早餐）」

【新北】「九份山經Jiufen The Ore INN（山城美景/絕美夜色/工業風/民宿/九份老街內）」

店家/景點資訊