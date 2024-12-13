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台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

Taipei 101景觀 五星級飯店景觀餐廳 傳統牛肉麵早餐 台北五星飯店早餐 more
2024-12-13 12:00:00 文字：游小熊
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游小熊

游小熊
 

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

台北．遠東香格里拉-豪華閣早餐篇
雖然有點兒久了，但難得住一次五星級飯店
還是想用照片與文字將它記錄下來，所以還是把它寫完好了
繼前兩篇的豪華閣下午茶篇馬可波羅行政酒廊Happy Hour篇
接著要來分享的是翌日的豪華閣早餐篇~
來豪華閣用餐，最吸引人的當然就是可以以位在36F的高度及視野
來遠眺及欣賞對面的Taipei 101大樓的遼闊景致
豪華閣的早餐雖不似樓下遠東Cafe的餐點種類多元及豐富
但一人可點一份主菜，且有一些中西式的餐點可無限享用
餐點上感覺有比較精緻，口味也還不錯，服務人員也很親切
難得來豪華閣用餐，有機會的話也別錯過熱門的窗邊座位
不僅視野更好，邊欣賞VIEW邊享用美味早餐，心情更是好啊~

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

入住當天是在36F的豪華閣享用下午茶（文章請點以下連結）

【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，高視野的絕美景致，與Taipei 101面對面吃下午茶」

早餐的話，可以選擇在6F的遠東cafe或是36F豪華閣用餐
而我們也同樣選擇來到36F邊欣賞101邊用早餐

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

雖然前一天的下午和晚上都看過101了
但想說豪華閣裡的人沒這麼多，取餐應不用排很久
加上101就在眼前，邊用餐邊看VIEW很不錯

豪華閣_座位區

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐
 台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐   台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

（註：因豪華閣的座位，在下午茶篇有大致做過介紹
所以在早餐篇這裡就不多做介紹，還請見諒~）
熱門的窗邊座位可遇不可求，我們到的時候也都有人在用餐
所以沒能坐在靠窗的位置

豪華閣_主菜

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

但也沒關係，其實每個位置都還是看的到101
只是視野沒這麼好，或多或少會被擋到一些

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

註:因為購買的住宿專案，是可以來豪華閣享用下午茶和早餐
若非相關方案的住客要來用餐的話，是需要另外付費的
由服務人員安排好座位且坐定後
每人均可從菜單上挑選一份主菜，中西式的主菜共有下列五款:
水煮蛋/炒蛋/煎蛋、歐姆蛋/蛋白歐姆蛋,這兩道都可以再另外選配料
鮮蝦豬肉餛飩湯佐時蔬、台灣精選牛肉麵、格子鬆餅佐鮮奶油及楓糖漿
游小熊一家可以選四份，所以都可以點不一樣的來嚐嚐看
點好主菜之後，就可以到取餐區去拿其它的餐點享用

豪華閣_取餐區

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取餐區位在豪華閣一側的最角落空間

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取餐區的角落有個飲品區，但除了冰箱裡的飲料可自取
若要喝咖啡，需由服務人員協助操作且會幫忙送到座位

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L型的取餐台

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

這裡有三款果汁和優格
優格有一般市售的盒裝優格

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

也有這種新鮮水果優格和燕麥杯
不同水果和不同顏色所搭配出來的優格杯都不大一樣
可以挑自己喜歡的食材和口味來嚐嚐看

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生菜沙拉區
也有不同的沙拉醬汁可搭配著吃

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一旁也有兩款涼拌小菜可食用

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上圖左邊一瓶瓶裝著的有豆漿和低脂牛奶

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不同口味的起士，還有火腿及煙燻鮭魚
也有可搭配著吃的餅乾和食材

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水果區，共有六種不同的水果
也貼心地準備了梅粉可以沾著吃

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靠近窗戶的取餐區

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

這裡有白粥和幾款小菜

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

湯品只有一道，是鮭魚味噌湯

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐 台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

蒸籠裡有海鮮、豬肉燒賣及五榖雜糧和肉包

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

點心類的選擇也不少，有迷你版的燒餅油條
也有幾款炸物和甜的酥餅

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

早餐必備的榖片當然也不能少

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另一邊圓弧型的取餐台上則多為麵包和甜點

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有可頌、肉桂捲、法國麵包….

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

不同口味的歐式麵包，有橢圓形和長棍形的麵包
都可以依自己食量來切想吃的量

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

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還有蛋塔和甜甜圈 

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

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另一邊還有更多的小麵包和小蛋糕
有磅蛋糕、馬芬、巧克力可頌和一些甜口味的麵包
看到這麼多麵包和蛋糕，真的讓身為麵包鬼的游小熊覺得很開心啊啊啊~

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐  

最旁邊也有烤麵包機、吐司和果醬
看完取餐區供應的餐點後，我們的主菜也陸續地送上桌了 

豪華閣_主菜

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

「鮮蝦豬肉餛飩湯佐時蔬」
主菜部份，一家四口點了三款不同主菜來吃

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

餛飩還蠻大一顆的，裡面有蝦和豬肉
湯也蠻清淡，整體算蠻好吃的

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

「台灣精選牛肉麵」
尊和昕兄妹倆都各點了牛肉麵來吃
因為游小熊不能吃牛，所以就不清楚是否好吃了
（孩子們是說還不錯，沒有到很好吃，但也不難吃就是了）

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

肉還蠻大塊的

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「格子鬆餅佐鮮奶油及楓糖漿」
雖然已有不少麵包和蛋糕，但一向愛吃鬆餅的游小熊
還是點了一份鬆餅的主菜來吃
鬆餅有兩塊，再搭配鮮奶油、楓糖漿和果乾
鬆餅單吃就蠻好吃的，但趁熱吃口感會更好
再搭配其它配料一起吃也很棒
整體來說，主菜份量都不會太大碗，屬精致型的且口味都還行
但這樣也好，才能再去夾自助吧裡的其它東西來吃
所以主餐的設計是讓人吃巧而不是吃飽，也蠻不錯的

台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

游小熊點的拿鐵，是由工作人員幫忙用的
而且還有個小愛心拉花呢，真可愛
 台北市大安區【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，與Taipei 101面對面的景觀餐廳，可享用個人主餐+中西式吃到飽的自助早餐

用餐到一半，看到原本坐在窗邊座位的人準備離開
所以游小熊也和服務人員說，是否能更換到窗邊去
服務人員也很好地允諾了我們且幫忙把餐點移過去
因而讓游小熊一家四口得以坐在窗邊座位用餐和拍拍照後再離開

【後記】
豪華閣的早餐，雖然種類和品項不似一般中西式早餐來的豐盛（富）
但餐點不管是在外觀上或是品質上都有更精緻些
至於餐點的口味好不好吃？
游小熊個人是認為，整體上算還可以
因為有部份的餐點，口味上有差了那麼一點點
所以還是有進步的空間這樣
但不能不否認的是，能在這樣環境用餐，是很棒的一件事
高樓層的View和視野真的沒話說，是個很難忘的體驗和經驗
有關香格里拉，還有最後一篇（房間+泳池），也會趕快再補上來的，哈~

【延伸閱讀】

【台北】「遠東香格里拉36F豪華閣，高視野的絕美景致，與Taipei 101面對面吃下午茶」

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【九份】「神隱國度Twilighthouse．可俯瞰日夜山城美景的百年石牆屋改建景觀民宿（摩美四人房/日夜間導覽/機車租賃/手作DIY/石川制研歐式早餐）」

【新北】「九份山經Jiufen The Ore INN（山城美景/絕美夜色/工業風/民宿/九份老街內）」

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：台北遠東香格里拉（豪華閣）
  • 所在地址：台北市大安區敦化南路二段201號36樓
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
  • 店家電話：02-2378-8888
  • 評價：★★★★★
  • 備註資訊：
    Check In：15:00
    Check Out：12:00
    *實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主

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