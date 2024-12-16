蛋餅大家一定吃過，但你吃過像A4紙那麼大的厚實蛋餅嗎？位於文化街早餐一條街的「故鄉味麵糊蛋餅」，是當地人很愛的早餐選擇。蛋餅皮用麵糊現煎，還加入玉米，捲起來足足有A4大小，厚實到超有份量！只有兩種口味，招牌原味只要50元銅板價，平日人潮比較少，吃完一份絕對飽到下午都不會餓。

「故鄉味麵糊蛋餅」就位在文化街與南華街的轉角，附近還有超多美食，像南門林記水煎包、南門第一家廣東腸粉、南門飯糰和阿婆飯糰，通通都是人氣名單！開車的話建議停在文昌公園或南門公園的地下停車場，想逛逛南門市場也很方便，騎機車的朋友則可以找路邊停車格停放。

店家名稱：故鄉味麵糊蛋餅

所在地址：桃園市桃園區文化街24號

他們一天只營業短短4.5小時，想吃的朋友千萬別挑週三或週四，因為這兩天店休喔！

這裡的麵糊蛋餅完全用手工粉漿製作，直接淋在熱騰騰的鐵板上煎，和一般薄薄一片的蛋餅完全不同，口感超厚實，絕對是真材實料！

煎好的麵糊蛋餅切成長方形，一片就有A4紙那麼大！招牌原味超經典，而起司口味則多了兩片起司，超濃郁。

客人可以自行選擇辣度，他們家的辣椒醬是店家自製，雖然不會太辣，但加了能讓蛋餅更添風味！

招牌原味蛋餅一份50元，起司口味70元，價格超平實！因為份量超大，建議兩個人分著吃會比較剛好。

起司麵糊蛋餅

很多客人都愛點起司口味的麵糊蛋餅，據說以前麵糊裡會加蔥，但現在改成加入玉米。剛煎好的蛋餅燙到拿不起來，但從側面一看，內餡滿滿濃郁起司、半熟蛋和辣椒醬，厚度真的讓人驚艷！蛋餅皮的口感軟Q不黏牙，搭配玉米粒的甜味，和一般的脆皮或粉漿蛋餅完全不同！份量很大，女生建議兩人分享一份，吃完中午真的不用再吃飯。

店家資訊

店名：故鄉味麵糊蛋餅

地址：桃園市桃園區文化街24號

營業時間：

週一～週五05:30-10:00

週六～週日05:30-11:00

週三、週四公休

電話：0988-227-123

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