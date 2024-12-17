說到台北的烤鴨餐廳，「真福記脆皮烤鴨餐廳」絕對是榜上有名！這家老字號北平烤鴨餐廳，不僅以脆皮烤鴨聞名，還提供豐富的北方菜系合菜料理，價格親民又適合聚餐。特別是店內的烤鴨三吃，根本就是每次造訪必點的經典招牌！

「真福記脆皮烤鴨餐廳」鄰近台北小巨蛋捷運站，從5號出口出來轉個彎就能輕鬆找到。

今年七月重新裝潢開幕後，用餐環境有了明顯提升，讓人更期待再訪！雖然座位以圓桌為主，稍顯擁擠，但氣氛依然熱鬧十足。一樓還設有專門的片鴨區，看師傅現場片鴨，簡直像看秀一樣吸引目光。

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▲北平烤鴨三吃 $1700（鴨肉絲高麗菜/鴨肉絲炒銀芽/醬爆骨架/鴨骨酸菜湯，任選二）

來到真福記當然要點烤鴨！這次我們預訂了一隻脆皮烤鴨，選了三吃組合。真福記選用的是肉質鮮美、脂肪較少的土番鴨，經特製調料慢烤，表皮呈現焦糖色澤，香氣四溢。師傅片鴨時刻意片得厚一些，肉嫩多汁，鴨油香氣濃郁，包進偏厚的荷葉餅皮，咬下去超滿足！

烤鴨的其他兩吃選擇我們點了「醬爆骨架」和「鴨骨酸菜湯」。醬爆骨架加入九層塔、辣椒、洋蔥等辛香料爆炒，濃郁的香氣超適合下酒！

而鴨骨酸菜湯則帶有酸菜的微酸滋味，恰好中和了鴨肉的油膩感，不過喝多了鹹度會稍高，建議分著喝更剛好。

除了烤鴨，真福記的其他菜色也很出色！像是宮保雞丁，雞肉嫩而不乾，調味鹹香帶微辣，是每次聚餐必點的保證款。



▼鐵板豆腐 $258

▼蒜香中卷 $438

▼宮保雞丁 $318

▼麻油松阪肉 $398

麻油松阪肉香氣十足，松阪肉Q彈有咬勁。

▼京都排骨 $338

京都排骨鹹甜適中，酸香討喜，肉質超嫩滑！

▼蔥爆牛肉 $318

還有鐵板豆腐、蔥爆牛肉等熱炒，份量足夠，味道濃郁超下飯！

▼炒水蓮 $198

▼生菜蝦鬆 $438

▼木須炒麵 $110

▼蔥油餅 $100/兩片

愛吃麵點的朋友一定要試試他們的蔥油餅！真福記的蔥油餅採用厚實的麵皮，咬下去麵香十足，搭配滿滿的蔥花香氣濃郁。

▼鮮肉鍋貼 $178

另一個推薦是鮮肉鍋貼！鍋貼的個頭大，底部煎得香酥，內餡多汁鮮甜，連我們一行人都忍不住追加了一次。

如果你是烤鴨控或喜歡北方合菜，「真福記脆皮烤鴨餐廳」一定要排進你的美食清單！從烤鴨三吃到豐富的熱炒、麵點，樣樣都讓人回味無窮。地點就在台北小巨蛋附近，交通方便又平價，一場飽足又滿意的聚餐就交給真福記吧！

真福記脆皮烤鴨餐廳 / FB

地址：台北市松山區健康路3巷2號

電話：02-2546-7103

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00（周二公休）

※備註：烤鴨、鴨粥需事先預訂

（用餐日期：2024/01）



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