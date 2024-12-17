宇佐神宮：探索八幡神信仰起源地！勝利與生意興隆的祈求聖地

位於九州大分縣的「宇佐神宮」可是日本歷史與信仰文化的重要地標！身為全國4萬4千座八幡神社的總本宮，這裡不僅保存著超過1200年的歷史，還是商家與旅人追求勝利與繁榮的靈性聖地！來到這裡，無論是欣賞古木參天的靜謐環境，還是了解八幡神作為守護神的傳說，都能感受到滿滿的文化底蘊與精神能量。

​​

宇佐神宮 資訊

八幡總本宮-宇佐神宮

地址：大分縣宇佐市大字南宇佐2859(2859 Minamiusa, Usa, Oita 872-0102日本)

電話：+81 978-37-0001

開放時間：06:00-18:00

寶物館：9:00-16:00 每週二公休

宇佐神宮 交通

從JR「宇佐」站搭乘大分北部巴士，至「宇佐八幡」站下車，步行約6分鐘

宇佐神宮 門票價位

門票：境內免費

寶物館 ：¥300大人．¥200中學生．¥100小學生

宇佐神宮 空間環境

宇佐神宮建於西元725年，坐落於九州大分縣的靜謐自然中。CNN曾將它列為「日本最美景點」之一。身為八幡信仰的發源地，這裡供奉著日本天皇祖神「八幡大神」，並與比賣大神與神功皇后共同形成八幡神信仰的三位一體。神宮境內設有多座殿宇和寶物館，展示著無數珍貴的歷史文物。參拜時，不妨摸摸傳說中的幸運大樹，感受來自神明的庇佑。

宇佐神宮的鳥居沒有文字名牌，象徵其崇高地位與神聖性。看到這座鳥居，日本人就能立即辨識出這裡是八幡總本宮。鳥居上兩側微翹的設計，加上黑色圈圈的裝飾，也讓它成為神宮特有的文化標誌。

神宮內有座拱橋象徵著人界與神界的交界。站在橋上，遙望彼端仿佛能感受到另一個世界的神聖氛圍。

​​八幡神是日本天皇的祖神，可追朔至傳說中日本的第十五代天皇－－應神天皇，和比賣神、神功皇后合稱八幡神。自從平安時代以來，受到神佛合一的影響，也成為佛教的護法神，有「八幡大菩薩」的稱號。而源自皇室的源氏武家將八幡神視為守護神，之後源賴朝創立鎌倉幕府，八幡神也演變成守護武士的武神。一直到現在，日本人在日常生活中也時常請求八幡神的保佑！

宇佐神宮 寶物館

寶物館收藏了數量龐大的珍貴文物，展示了八幡信仰從天皇皇室傳承到民間的深遠影響。

▲據說當初八幡大神降臨的地方。

這裡還有全日本最大的水盤，象徵以純淨的身心來向神明祈求庇佑。

在宇佐神宮參拜時，無論是皇族、平民，甚至是天皇，都會選擇步行上前參拜，這代表了對神明的崇敬與謙遜之心。每一位來到這裡的人，都會體會到這份敬畏與虔誠。

當你從神宮的入口走進去，會發現有兩條路可選擇。這兩條路其實是有特別意義的，它們象徵著誠心與虔誠。根據傳統，走左邊的路代表了更深的敬意，因此我們也選擇了這條路，來表達我們的尊重。

據說夫妻或是男女朋友一起跨過這三角形的石頭，就會幸福美滿！

▼宇佐神宮 御守紀念品

開公司的朋友一定要來這裡買御守。

▲▼御朱印帳本

此外，在神宮內還有一個傳說，就是在第三殿神功皇后旁邊有一顆大樹，聽說如果摸一摸這棵樹，會帶來好運。這棵樹的魅力不僅吸引了當地民眾，也成為許多日本藝人造訪時的必打卡景點，大家相信摸了之後運氣會變得特別好！

來到宇佐神宮參拜時，記得按照順序依次參拜第一殿的八幡大神、中間殿的比賣大神，最後是第三殿的神功皇后。據說，這是因為八幡大神為了尊敬地方神比賣大神，將中間主位讓給了她。

在參拜結束後，不妨逛逛參道商店街！

這裡有當地特色糖果「飴」，類似台灣的新港飴，甜而不膩。周邊還有不少有趣的景點可以順道一遊，非常適合花一天慢慢探索。

大分縣大好玩~~溫泉之最

更多日本旅遊資訊 遊日盟族

日盟國際：(02) 2531-5626

日本九州大分縣旅遊

日田市觀光協會中文網

延伸閱讀

宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點

基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點

台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點

嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點

澎湖景點 金門景點 馬祖景點