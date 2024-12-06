東京大學的銀杏並木每到秋天就美得像幅畫！作為日本最高學府，東京大學本鄉校區的銀杏景觀更是不能錯過的重點。從11月下旬到12月上旬，金燦燦的銀杏樹沿著道路排開，滿地的銀杏葉彷彿鋪上一層金黃地毯。不論是清晨的寧靜還是午後的暖陽，都讓這裡成為賞銀杏和拍照的熱門地點。建議提早來，避開人潮，更能好好感受這份秋日限定的浪漫氛圍！

搭地鐵到「東大前站」或「本鄉三丁目站」，步行約3到5分鐘即可抵達。從東京大學正門進入，就能看到那壯觀的兩排銀杏並木，超適合散步、拍美照。

本鄉校區內的銀杏樹數量非常多，兩旁的樹影搭配歐式風格建築，尤其是百年歷史的「安田講堂」，真的是拍照絕佳地點！

早晨來的人較少，七點左右的光線柔和，是拍攝銀杏美景的黃金時間。

不少人也會帶著毛小孩一起來拍照，像這次就遇到一隻柴犬當主角，超萌又吸睛！



越晚賞銀杏的人朝越多，不論是相機、手機通通都拿出來拍，真的是美不勝收

情侶一起合照也很浪漫～

校園周邊也可以走走逛逛，不過東京大學實在太大了，想要逛完真的會花上一整天，旅遊時間有限，能拍到金燦燦的銀杏大道就很開心了～

法文2館作為東京大學的地標之一，法文2館建於1938年，是文化財產之一，歐式風格的建築外觀與銀杏樹相映成趣，非常有質感。戶外區開放參觀，但進入教學大樓時要注意不要打擾學生唷！

百年銀杏樹

校園內的工學院前有顆超過200年歷史的百年銀杏樹，被稱為「國泰樹」，形狀酷似國泰LOGO！銀杏完全轉黃後，地面上滿是金黃葉片，浪漫到不行，非常適合取景拍照。

不過這棵樹太高太大，拍攝時需要退到遠處才能將整棵樹拍進去。

有趣的是，工學院樓下竟然還有星巴克！

拍完銀杏後，可以直接去星巴克買杯熱飲，坐在銀杏樹下享用早餐，這氛圍真的無敵療癒。

想要好好欣賞銀杏又避開人潮，建議早上七點左右來最剛好。除了東京大學的銀杏外，附近的明治神宮外苑銀杏林也是不錯的選擇，可以安排一整天的銀杏之旅！

延伸閱讀：

明治神宮外苑銀杏林-超過300公尺的金黃大道！免費季節限定，146棵壯觀的銀杏林

分享給大家

景點資訊

交通資訊

自助旅行小幫手

旅館住宿：Agoda 訂房網、Booking.com、Trip.com、日本旅遊預訂網站

住宿比價：HotelsCombined 酒店比價搜尋

更多日本旅遊文章

延伸閱讀