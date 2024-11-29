之前就有朋友問我，知道三重開了一家牛肉麵，聽說有豆花＆冰淇淋及飲料吃到飽嗎？

我問：是 #順興牛肉麵嗎？朋友說：對。

我說我知道，但前一段時間開幕時，都要排隊，我很不愛排隊還沒去吃，因為我自己也很好奇，所以應該會去嚐鮮試試看

昨天光頭哥跟我說，今天吃牛肉麵好嗎？我說好啊❗️❗️

我們來到 #順興集團牛肉麵專賣店

人生苦短，我這麼可愛，為什麼麼要上班

除了牛肉麵外，還有豆花、仙草、冰淇淋🍦跟飲料歐，豆花料：紅豆、花豆、薏仁、綠豆、蓮子，還蠻多種的

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️店外有個大menu，價格不算太貴，跟三重很多牛肉麵店比起來其實差不多，只是有很多特別的新口味，像 #紅燒手沖牛肉麵 #麻油手沖牛肉麵。

非用餐時段，人潮還是很多，還好還有一桌不用等，店內環境、地板乾淨，裝潢簡潔❣️❣️❣️

菜單種類也很多，可以自己選擇想吃的麵條種類，有 #拉麵 #刀削麵跟 #泡麵，想嚐鮮的還有 #鮮魚湯麵 #經典沙茶麵，

還有 #台灣最經典的小吃 #滷味，點完餐後櫃檯先結帳服務人員會給你甜品專用碗🥣🥣🥣，等待餐點上桌前先來去看看甜品吧

甜品櫃： #傳統豆花很綿密，配料有很多種，但冰櫃都這樣開著，所以沒有冰的感覺，蠻想建議店家，希望能多留意豆花冷藏櫃的門，第一是為了衛生，第二是吃起來一點都沒有涼感

店內冰品提供老牌 #小美冰淇淋，兩種口味看似香草的冰淇淋，其實是 #榴槤

雖然店家網站寫的提供紅茶跟奶茶，但哪奶茶喝起來像紅茶＋豆漿，旁邊還有持續保溫的珍珠，只是沒有小湯匙，你只能將飲料喝光才能吃到珍珠，因為喝湯的湯匙太大，無法使用湯匙來吃珍珠，但珍珠口感還不錯。

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️麻辣雙寶，臭豆腐臭的好吃價格也不貴，所以換算價格來說也算OK的啦🤤🤤🤤

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️兒子點的 #雪花牛肉麵(選擇刀削麵)，湯頭喝起來很清淡，但不會沒味道，雪花牛肉片也還算嫩，刀削麵很有嚼勁，麵心也有熟透。

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️光頭哥點的 #紅燒牛三寶，牛肚不會讓妳咬不斷，牛筋也是入口即化，滿滿膠原蛋白，紅燒的湯頭味道偏重，喜歡口味重的很適合。

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️再來就是我的 #紅燒手沖牛肉麵，感覺就像手沖咖啡一樣很特別，請看 ➡️➡️➡️➡️ #紅燒手沖牛肉麵shorts

店內牆上有活動訊息， #碗底有驚喜，詢問店家驚喜的字樣會是什麼❓❓店家說：碗底會有 #人生苦短，再來一碗、特賞、A賞～F賞，獎項就是 #再來一碗 ～ #與店員合照（老實說：店員大部分都是鮮肉級的）

也就是說碗底的驚喜完全是店家控制的，他想讓你中獎就會給你Ａ～Ｆ賞的碗，如果出現像我的碗底『樂』字就是 #銘謝惠顧

就是一個有趣的店內活動，不過也挺不錯的，因為會刺激消費者，把湯喝完 ，不浪費美味湯品。

但讓我覺得更有趣的是瓷碗的外觀，有趣也很特別

主食結束後一定要來點，店家特別準備的甜品 #豆花，喜歡什麼料就加什麼料，想吃幾碗就吃幾碗完全沒限制

主食好不好很主觀，完全看個人口味，我自己就很喜歡 #刀削麵，光頭哥就習慣吃細麵，所以對光頭哥來說就是嚐鮮

整體給3.5⭐️，用餐環境、麵條口感及鹹食後來點甜湯，所以就很符合我的口味，扣掉的⭐️就是豆花冷藏櫃的部分，建議店家多留意。

#順興集團牛肉麵專賣店

地址： 北市三重區大智街128號

營業時間：週一至週五 11:00-23:00