聽說新竹寶山這家「老復興飲食店」超厲害，早就想來踩點了！今天終於有機會，果然沒讓人失望～這是一家已經傳承三代的在地老字號客家菜餐廳，不僅份量大、價格親民，還是許多在地人從小吃到大的愛店，平日中午園區上班族可是蜂擁而至，12點一到就座無虛席，人氣旺到不行！

每道菜都是用心選用在地食材，像酸香開胃的「薑絲炒大腸」、滑嫩Q彈的「客家土雞」、鹹香十足的「客家小炒」，再到特別的「細板條」，每一道都超好吃，完全沒有踩雷！這裡真的隨便點隨便讚，每口都能吃到老店的功夫與用心，難怪這麼多年來人氣依然不減！

老復興飲食店｜交通位置

地址：新竹縣寶山鄉雙園路二段359號

電話：035201237

時間：11:00–14:00、17:00–20:00｜每週一公休

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附近路邊車位有限，可能要多繞繞找停車喔！

一進店裡，牆上滿滿都是名人簽名，看得出來「老復興飲食店」可是深受許多名人與饕客的喜愛！

老復興飲食店｜MENU

菜單上沒有價格，要點菜時再口頭詢問即可。

基本上客家常見料理與台式熱炒都有，選擇很多。

客家白斬油雞

這道油雞真的讓人一吃驚艷！老闆選用的是朋友飼養的放山雞，雞肉油亮滑嫩、口感帶Q，搭配獨家桔醬，酸甜果香完美襯托雞肉的鮮味，每口都讓人停不下來！

客家小炒

說到客家菜，怎麼能錯過經典的客家小炒？這道以芹菜、豆乾、魷魚和豬肉炒出來的料理，鹹香入味，特別適合配上一碗白飯，真的超下飯！

福菜肉片湯

這碗湯喝起來酸甜鹹香，多層次的風味讓人一試成主顧。據說酸菜是老闆朋友自己種的，湯頭的濃郁與在地的食材品質，真的讓人喝得很滿足。



炒板條

這裡的板條很特別，不是一般的寬版，而是細長如麵條的形狀，口感更入味，炒得鹹香十足，還帶有一點鑊氣，完全是意外驚喜！

炒龍鬚菜

這道蔬菜料理真的是清脆香甜，簡單的調味就能讓人回味無窮，讓平衡整桌菜色的鹹香味剛剛好！

薑絲炒大腸

酸得剛剛好，又帶點開胃感，大腸的處理也很細心，完全沒有腥味，口感肥美軟Q，是必點的好料！

整體來說，「老復興飲食店」果然不愧是新竹寶山的經典老字號客家餐廳！無論是用料還是味道，每道菜都展現出扎實的廚藝與傳承的用心，是吃過一次就會想再訪的地方，真心推薦！

老復興飲食店

地址：新竹縣寶山鄉雙園路二段359號

電話：035201237

時間：11:00–14:00、17:00–20:00｜每週一公休

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