要是你像我一樣常有「小鳥胃日常」的煩惱，偶爾又想來碗暖心麻油雞湯或吃點古早味料理，那台中南屯的「羅家古早味」絕對是個好選擇！原本是這麼想的，但自己點了麻油腰子湯和肉燥飯，心中忍不住OS：「這份量也太豪邁了吧，我吃得完才有鬼！」

羅家古早味

地址: 台中市南屯區向上路三段65號

營業時間: 11:00–14:00, 16:30–21:00

電話: 04 2386 1557

羅家古早味【FB】

※只收現金、不接受訂位，店內提供免費 Wi-Fi。

店家非常貼心，在門口就放了菜單，方便客人快速點餐。內用座位不多，從原本街邊小吃的模樣，現在已經轉型成為帶有小餐館風格的舒適空間。

自取的餐具與辣椒區域井然有序，想要的調味料都可以自己拿，非常方便！

如果你是湯品愛好者，身邊許多朋友都推薦羅家的四神湯和麻油雞湯，尤其適合天冷時來上一碗，暖胃又滿足！而飯食系列則以滷排飯和豬棒腿飯最受歡迎，網友也推得相當熱烈。

羅家的肉燥飯是那種肥肉比例略高的版本，對我這種不怕吃肥的人來說完全沒問題！加上自助的辣椒醬提味，再搭配酸甜的小黃瓜片，鹹中帶微甜的風味非常對南部人口味，搭配的米飯也相當有嚼勁，很加分！

蔬菜部分當天是簡單川燙的高麗菜，淋上少許油脂後脆口爽甜。雖然我本來以為會是地瓜葉，但實際吃到這道也讓我滿意不已。

麻油腰子湯是我從小到大的最愛！羅家的腰子口感非常有水準，厚度與彈性都恰到好處，不老不腥。湯底是那種淡淡麻油香與雞骨熬出的鮮甜，溫潤不死鹹，整碗喝完非常舒服。腰子的份量還相當驚人，兩人共享都沒問題！



當天，吃完麻油腰子湯後，我的肉燥飯就吃不完了（小鳥胃真的很無力），反觀隔壁桌的客人，幾乎每一桌都是滿滿一桌的點，還吃光光，佩服！

如果你不愛酒香，點餐時可以告知店員不加酒，不過對我來說，麻油系列沒有酒香就少了一點靈魂！

吃完羅家古早味後，附近還有許多不錯的選擇！像是米其林推薦的「上海湯包 滬舍餘味」，或者到黎明路上的「黃家黑糖剉冰」解膩，若想悠閒喝咖啡，黎明新村的「Fooki Coffee」也是很棒的去處。

米其林這麼說: 羅家以咖啡色的低調門面迎接客人。其麻油土雞腿湯依舊出色，湯頭使用雞骨和特級胡麻油熬煮一天，溫潤滋味，帶淡淡酒香。不喜酒味者可於點餐時提出。建議搭配手工麵線或滷肉飯享用。同時提供多種麻油熱炒小菜，其中麻油腰子烹調時間及調味均掌握得宜，甚為推薦。

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