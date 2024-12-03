如果你來到新竹，真的不能錯過「寶山新城風糖休閒園區」，這裡不只讓你體驗傳統的甘蔗製糖文化，還能動手做「黑糖爆漿饅頭DIY」，親子同樂超有趣！這裡曾是台灣重要的製糖產地之一，如今成為休閒園區，讓遊客可以親身體驗從砍甘蔗到熬糖蜜的製程。最棒的是，這裡完全免門票，除了手作的黑糖饅頭，還有新鮮的農事體驗等你來玩！

寶山 新城風糖｜交通位置

地址：新竹縣寶山鄉寶新路二段251巷25號

電話：035762295

時間：09:00–18:00

官網：新城風糖有限公司

新城風糖休閒園區位於新竹的寶山社區內，這裡的在地居民都非常熱情，看到遊客都會親切打招呼。園區內有「風城小舖」，販售當地特產、黑糖饅頭、黑糖糕等，讓你品嚐當地的美味。

我們買了黑糖沙琪瑪

除了黑糖爆漿包，還有販賣其他口味。

最吸引我的就是「黑糖爆漿饅頭DIY」，來到這裡，你不僅能夠品嚐黑糖饅頭，還能動手做！每人只要200元，就可以體驗製作黑糖爆漿饅頭，發揮創意做出屬於自己特色的造型，特別適合親子來玩，孩子們也能學習手作的樂趣。每場活動大約2小時，一團10人為一單位，記得事先電話預約喔！

其實DIY的過程很簡單，店家事先幫忙處理好麵團，我們只需要加上滿滿的黑糖，接著揉麵團、做造型

過程中可以發揮無限創意！剛好遇到媽媽團

而我們很幸運是由新城社區發展協會執行長 王翎鳳 親自指導。

做黑糖爆漿饅頭時，最重要的就是黑糖的加入，真的要大方一點！每一大匙黑糖都要放進去，這樣才能讓爆漿饅頭的黑糖香味濃郁。加完黑糖後，接下來就是包麵團、做造型的時間啦。

包好麵團後，你就可以自由發揮，做出自己獨一無二的造型！我們看到媽媽團做的饅頭都是很標準的圓形造型

我們則選擇走比較花俏的路線，真的很有趣！

做好造型後，接下來就是等待發酵和蒸熟的時間，大約需要一小時。這段時間剛好可以去參加農事體驗

蒸好的饅頭，真的會膨脹一倍。

口感超級有嚼勁，黑糖的香味更是濃郁，吃一口真的是超幸福！

如果你對古早時代製糖過程感興趣，還可以參加「農事體驗」，了解從砍甘蔗到手熬糖蜜的辛苦歷程。這段體驗大約2小時，一人收費250元

雖然天氣有些陰雨，大家的興致依舊不減，一起砍甘蔗

清洗、榨汁，最後還能看到糖蜜熬煮的過程。

聽說熬煮糖蜜時，兩個人得花一整天的時間，這樣辛苦的過程，讓我對黑糖更是心生感恩，未來每次吃黑糖，我都會想起這段歷史，新城風糖休閒園區真的是個讓人放鬆又有趣的地方，無論是DIY黑糖爆漿饅頭，還是體驗農事活動，都非常適合全家大小一起來體驗。這裡的價格也不高，還能讓小朋友學習食農知識，吃玩一應俱全，是親子出遊的好選擇！

新城風糖

地址：新竹縣寶山鄉寶新路二段251巷25號

電話：035762295

時間：09:00–18:00

官網：新城風糖有限公司

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