又到了一年一度的年底大掃除，艾琳在整理小核桃房間時，意外發現了滿滿的獎牌！這些閃亮的獎牌，都是小核桃跑步比賽努力得來的成果。回想去年，小核桃因為槍聲太大，起跑慢了一步，與金牌失之交臂，為此懊惱了好久。今年的運動會，他發誓要雪恥，努力準備的結果，終於換來夢寐以求的金牌，甚至連原本不擅長的跳高，靠著和艾琳一起看YouTube教學影片後，隔天竟還拿到第二名，真是太厲害了！

這陣子艾琳自己也發現，當媽媽真的太累了，需要適時犒賞自己才能繼續向前。有次在雜誌上看到兒科醫師說：「媽媽們也要記得給自己放鬆，像是一頓好餐、一件漂亮的衣服，都是釋放壓力的好方法！」艾琳想著，辛苦的小核桃值得犒賞，自己這位超級媽媽當然也不能少！於是，她決定帶著孩子們去享受一頓令人難忘的大餐！

某天艾琳在朋友的IG上，看到了滿滿燒肉香氣的照片，讓她心動不已！



這家位於台中市政府站附近的「和牛EMPEROR」，步行約5分鐘就能到，交通超方便，周邊也有許多停車格與大型停車場，無論開車或搭捷運都超便利。



一進門，黑色與木質的裝潢，搭配滿滿的日式風格，讓艾琳彷彿身在日本。

店內的座位區分為開放式板前座位、桌席區以及高隱私的包廂區。包廂需提前預約，費用3000元（不抵餐費），每間包廂還掛有空運自日本的將軍畫像，細節滿分！













這裡最特別的，是店內擺放的「日本指定和牛販售許可證」。少數台灣店家擁有販售A5和牛的資格，而每一頭神戶牛都有專屬許可證，協會定期審核，保證品質和來源。艾琳光是聽店員介紹就被這嚴謹的態度打動了！













用餐期間，每桌都有專屬服務人員提供細緻服務，無論是介紹菜單、桌邊服務，還是幫忙烤肉都超貼心。







如果是第一次造訪，艾琳建議可以選擇「EMPEROR套餐」，一次品嚐多款和牛部位，簡直是肉食控的天堂！









用餐時，艾琳特別為孩子們點了店內超人氣的「EMPEROR漢堡」。





這趟美食初體驗，讓艾琳忍不住為限量的「神戶牛」讚嘆不已。透過日本師傅優雅的切肉秀和工作人員專業的炙燒技巧，神戶牛肉片的油花鮮豔動人，另外還有日本空運來台的海膽、阿里山山葵、和烏魚子醬。











用餐前工作人員會先拿出濕紙巾，讓顧客擦擦手，這款濕紙巾不含酒精、防腐劑成份，可擦拭手和臉部，剛剛好的濕潤，聞起來還有一股淡淡的清爽薄荷香氣，超舒服！







草莓氣泡燒酒（可去除酒精）



可爾必思



（喝酒不開車，開車不喝酒）







店內提供多種酒類選擇，包括生啤酒、威士忌、燒酒、日本酒、水果酒、鮮榨氣泡燒酒和紅酒，讓愛品酒的人有更多選擇。而對小朋友也很貼心，備有可樂、雪碧與可爾必思等軟性飲料。



艾琳不喝酒，在工作人員推薦下選了「去酒精草莓氣泡燒酒」。這款飲品喝起來沒有酒味，卻有天然草莓的微酸香氣，入口清新解膩，還能吃到新鮮草莓果粒，讓艾琳直呼驚喜！







A5和牛炙燒壽司：粉嫩的A5和牛搭配Q彈白飯，濃郁鮮美直擊味蕾。孩子忍不住抱怨：這也太好吃了，怎麼不多點幾份！



主廚特製生醃泡菜：微辣脆甜的醃白菜，讓不吃辣的孩子也吃得停不下來。



大阪直傳涼拌豆芽菜：豆芽菜搭配紅蘿蔔絲與水蓮，清爽脆口，非常開胃。











艾琳少吃生牛肉，但這次勇敢嘗試了「生醃A5日本和牛」。配上主廚特製醃料與生蛋黃攪拌均勻，竟完全沒有腥味，Q彈又有嚼勁，讓艾琳直呼驚豔！

























若孩子不敢嘗試，貼心的店家也提供了替代選項「A5和牛壽喜燒」，濃郁醬香迷人，沾生雞蛋或原味享用都一樣美味。















蘋果醋沙拉：主廚特製蘋果醋調製而成，搭配清脆生菜，散發淡淡蘋果香氣，酸甜滋味超開胃。







銀飯土鍋炊飯





使用日本越光米的「銀飯土鍋炊飯」，每粒米都香氣撲鼻，Q彈軟嫩，孩子更是一口氣吃了三碗，還問能否買土鍋回家！







和牛鹽味拼盤





薄切蔥鹽牛舌











厚切極致牛舌







三種醬料選擇：附上蔥鹽、昆布鹽與阿里山山葵芥末，另有壽喜燒醬、黃檸檬與法國鹽之花可選。無論搭配白飯還是單吃，都能創造不同層次風味。超會烤的服務人員將薄切牛舌烤得脆香，加點蔥鹽堆疊在白飯上，鮮美加倍！







A5日本和牛





單點的「EMPEROR漢堡」，是店家用心之作，採用日本直送的黑牛手打成肉餅，再搭配生菜、洋蔥、起司與松露醬，精心堆疊成這份小巧卻充滿驚喜的和牛漢堡。



咬下一口，濃郁而迷人的肉汁瞬間溢滿口中，滑過嘴角，艾琳忍不住驚呼：「天啊！也太juicy了吧！」漢堡皮上下都煎得微酥，帶來香脆的口感。松露醬的加入更是點睛之筆，讓整體層次更豐富，從鮮美的和牛肉到迷人的香氣，吃完後艾琳感到前所未有的滿足，直呼超值得！





醬味拼盤

A5日本和牛肋眼

A5日本和牛橫隔膜

A5日本和牛赤身

A5日本和牛涮里脊肉



烤蔬菜

櫛瓜

日本山藥







A5和牛肋眼上蓋：濃郁的牛肉香氣，滑順柔軟的肉質，入口即化，是老饕不可錯過的極致享受。



櫛瓜與日本山藥：微煎的櫛瓜多汁軟甜，清爽解膩；山藥脆甜，口感清新。





A5和牛橫隔膜：帶有獨特香氣，口感軟中帶脆，充滿嚼勁，成為讓人回味無窮的美味。





鹿兒島和牛







A5和牛涮里脊肉：豐富油脂經快速涮煮後，肉質滑嫩，搭配生蛋黃或蘿蔔泥的醬油風味更上一層樓，讓人意猶未盡。



















原以為已經飽到喝不下，卻沒想到一口「菲力牛肉清湯」竟讓艾琳眼睛一亮！湯頭濃郁卻不厚重，燒烤過的菲力牛肉散發著迷人香氣，搭配Q彈的生麩與細切的橘子絲，帶來微微的清香與層次感。湯喝起來清甜解膩，還能感受到橘子絲在味蕾間的餘韻，這碗湯溫暖了整個胃，讓艾琳愛不釋口，瞬間把剛剛的飽足感全拋在腦後！





限量神戶牛





神戶牛的迷人油花與炙燒香氣，經日本師傅優雅的切肉秀後，呈現金黃焦香的外皮與粉嫩內裡。入口後幾乎不需咀嚼，濃郁的肉香在嘴裡徘徊，艾琳一家忍不住接連品嚐，瞬間被這份限量美味征服！





















經過工作人員細心地炙火燒烤，神戶牛的香氣逐漸瀰漫整個座位區，早已讓人垂涎三尺。表皮烤得金黃焦香，一刀切開後，裡頭依然保持著誘人的粉嫩色澤。微焦的外皮帶來濃郁香氣，肉質嫩滑得幾乎不需咀嚼，濃厚的牛肉香瞬間充滿口腔。這種鮮嫩多汁的完美口感，讓艾琳和孩子們一塊接一塊地停不下來，真的太幸福了！





日式蕨餅：黃豆粉與黑糖的搭配，冰涼軟Q，微甜不膩。

香草冰淇淋：淋上黑糖後香氣迷人，甜而不膩，孩子一口氣吃光！

宇治抹茶冰淇淋：微苦抹茶與甜紅豆泥完美結合，層次分明，回味無窮。



這場頂級和牛體驗，無論是視覺、嗅覺還是味覺，全面滿足！情侶約會、家庭聚餐，甚至是台中週末美食的選擇，絕對讓人驚豔又滿足！











和牛EMPEROR



預約電話：04-2310-6629



營業時間：週一～週日 17:00~23:30



地址：台中市西屯區大墩19街239號



官網：https://wagyu-emperor.com/



FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/wagyuuemperor/