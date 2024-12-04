小孩不在身邊的放鬆時刻，最想吃的就是泰式料理！

這次和朋友聚餐，特地挑了在高雄鼓山的「新皇城泰緬小館」。這間餐廳之前在博愛路的老店時我就很喜歡，現在搬到新址更想來試試看是否一樣美味！



店名：新皇城泰緬小館

地址：高雄市鼓山區龍水二路5號

電話：07-5228008

營業時間：11:30-14:00 17:30-21:30 周三公休

粉絲專頁：https://www.facebook.com/New.Tai.Palace

「新皇城泰緬小館」位於龍水二路，附近停車很方便，不管是和朋友聚餐還是簡單用餐都很適合。

店內環境典雅乾淨，用餐起來舒適愜意，二樓還有座位區。若是有行動不便的客人，可以提前聯繫店家安排一樓座位。



這裡的菜色雖不算多，但該有的經典菜完全不缺！

月亮蝦餅（300元）

這道菜可以說是這裡的招牌！外皮酥脆不油膩，咬下去蝦餅扎實又彈牙。搭配的梅子味醬汁清爽又開胃，讓人一口接一口停不下來。

檸檬魚（400元）

一上桌就被它香濃的酸味吸引，酸度剛好不嗆鼻，味道濃郁卻不過重，是一道很適合分享的菜。

綠汁椰汁雞（290元）

這裡的綠咖哩帶有濃郁的椰奶香氣，微辣的醬汁裹著嫩滑的雞肉，真的是白飯殺手！

雞肉片數量也不少，CP值很高。

咖哩蝦（300元）

這道菜讓我超驚艷！泰式咖哩的香氣濃厚，配上嫩滑的滑蛋和去殼蝦肉，完全就是下飯神器。

而且蝦肉新鮮，口感彈牙，每口都好滿足。

蝦醬空心菜（180元）

空心菜炒得脆嫩又帶有蝦醬的微辣香氣，完全不腥，整體味道非常下飯，喜歡重口味的一定要試試。

酸辣蝦湯（300元）

這道酸辣蝦湯酸度和辣度拿捏得恰到好處，喝起來清爽又開胃。湯裡的蝦肉很有彈性，不是那種「軟趴趴」的口感，讓人忍不住想多喝幾口。

「新皇城泰緬小館」的環境舒適，帶小孩來用餐也很方便。菜色分量充足、價格合理，味道上中規中矩但很穩定，是一個適合聚餐的好地方。不過，店裡的白飯是按碗計價的，如果你是白飯剋星，可能要多預算一些白飯錢喔！