來到新竹寶山，不妨去一探這家超有特色的「燭園 寶山蠟藝館」，這裡不僅是個蠟燭工廠，還兼具觀光工廠的元素，讓人能親手製作屬於自己的藝術蠟燭！這裡最適合親子一起來體驗DIY，孩子們能動手創作專屬的造型蠟燭，還能帶回家做紀念，感覺特別有成就感呢。這家店原本以製作蠟燭為主，隨著時間的演變，逐漸加入了觀光的元素，讓來訪的朋友不僅能學習蠟燭的製作過程，還能了解不少有趣的冷知識，真的是一個輕鬆又有趣的學習場所！

燭園 寶山蠟藝館｜交通位置

地址：新竹縣寶山鄉寶新路三段112巷5號

電話：0911216936

時間：10:00–17:00｜每週一二公休

官網：寶山蠟藝館-蠟燭手作,蠟燭教學,新竹蠟燭手作,新竹燭園,蠟燭藝術，環保造型燈飾

粉絲團：Facebook

這裡有個特別的地方，就是牆上的壁畫，還是老闆娘親手畫的喔！這些畫作承載著她童年時的記憶，三合院的村落景象和當時的童玩，讓整個地方充滿了溫馨的故事感。每一個細節都透露出老闆娘對這片土地的愛與回憶。

來到這裡，你可以親自動手做屬於自己的蠟燭！

雖然這裡看起來像是傳統工廠，但其實更有一點手作藝術的氛圍

擺滿了店家自己製作的藝術蠟燭

這裡還有一些手作的蠟紙藝燈，結合了創意與環保元素。

店裡非常重視環保，像是回收木材，製作成當前流行的復古木窗框，也為當地的農村再生計畫貢獻一份心力。

更致力於農村再生培養計畫

寶山的吉祥物也非常可愛，這隻小動物一定會讓你會心一笑！還有一些創意十足的手作DIY包，可以買回家自己動手做，這樣的紀念品不僅獨特，還充滿了回憶。

可愛的店貓

這裡本來是蠟燭工廠，但隨著時間推移，它漸漸變成了結合觀光的場所。由於位置稍微隱密，所以它也成為了寶山的「隱藏版景點」，像是蠟燭的殿堂，讓你在這裡可以一邊玩，一邊學，甚至帶著一個滿滿的創意體驗回家！

如果是散客，記得週六週日才開放哦，DIY體驗的價格大約在270元到500元之間，根據你選擇的蠟燭造型而定。而如果是團體前來，20人以上的預約也可以在週一至週日進行，每人收費250元。

蠟燭DIY的過程有6個步驟，從放蠟塊→抽空氣→泡水→脫膜→蠟燭美容→完成。首先你會從各式造型中選擇自己喜歡的模具

然後放入不同顏色的蠟塊，製作出漸層色效果。

當蠟塊放好後，再倒入熱水抽出空氣，接著就可以等待蠟燭凝固，然後小心脫模！

脫膜



泡冷水

最後，再進行蠟燭美容的部分，像是上色、灑金粉等，最後完成的蠟燭就可以帶回家啦！



這個過程超有趣的，整個體驗完後，成品都讓人愛不釋手，尤其是這些藝術造型，實在太可愛了！

另外，這裡也有一些蠟燭產品是提供給附近的天主教堂使用，這也是蠟藝館的特色之一。

個體驗過程不僅讓你對蠟燭的製作有更多了解，也能讓你對這個產業充滿興趣。

別忘了這裡的環境非常適合親子一同參與，讓大家一起動手做些創意十足的手作品，還能帶回家作為紀念，真的是一個難忘的旅遊回憶！

燭園 寶山蠟藝館 /手作/親子DIY/造型蠟燭/文創商品

地址：新竹縣寶山鄉寶新路三段112巷5號

電話：0911216936

時間：10:00–17:00｜每週一二公休

官網：寶山蠟藝館-蠟燭手作,蠟燭教學,新竹蠟燭手作,新竹燭園,蠟燭藝術，環保造型燈飾

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