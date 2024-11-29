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台中新開幕歐陸料理推薦！Diner Chill歐陸美食最浪漫聚會地。

2024-11-29 11:45:08 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
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YUNO的吃喝玩樂日記

YUNO的吃喝玩樂日記

台中新開幕歐陸料理推薦！Diner Chill歐陸美食最浪漫聚會地。

位於台中市西屯區市政北二路的「Diner Chill 揫‧歐陸小料理」，是一間以Fine Dining職人精神打造的Casual Dining餐廳，不僅提供各式精緻的歐陸小料理，還特別規劃了多款葡萄酒選擇，搭配七期豪宅區的浪漫氛圍，讓用餐如度假般愜意。

原文:Diner Chill 揫‧歐陸小料理｜台中新開幕歐陸料理 一場視覺與味覺盛宴 從細節中感受美味 不收開瓶費聚會好所在。菜單價位(台中西屯) 

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台中新開幕歐陸料理推薦！Diner Chill歐陸美食最浪漫聚會地。名稱:Diner Chill 揫‧歐陸小料理

台中新開幕歐陸料理推薦！Diner Chill歐陸美食最浪漫聚會地。Diner Chill 揫‧歐陸小料理電話:04-2258-8071

台中新開幕歐陸料理推薦！Diner Chill歐陸美食最浪漫聚會地。Diner Chill 揫‧歐陸小料理營業時間:18:00-22:00 (週一公休)   詳見官網或google商家資訊

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台中新開幕歐陸料理推薦！Diner Chill歐陸美食最浪漫聚會地。Diner Chill 揫‧歐陸小料理地址:台中市西屯區市政北二路18-1號4樓

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以Diner Chill 揫‧歐陸小料理為主

文章內有Diner Chill 揫‧歐陸小料理地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

 

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「Diner Chill 揫‧歐陸小料理」位於台中市西屯市政北二路的T&R廣場四樓

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「Diner Chill 揫‧歐陸小料理」白天為「Chill Chill Brunch」，夜晚搖身一變成為高質感歐陸餐酒館。

「Diner Chill 揫‧歐陸小料理」位於T&R廣場四樓，建議事先透過電話或網站進行訂位，避免撲空！預約訂位:台中新開幕歐陸料理推薦！Diner Chill歐陸美食最浪漫聚會地。點我

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走進「Diner Chill 揫‧歐陸小料理」，彷彿來到了一座歐洲小鎮。拼接式磁磚地板、水晶燈、鹿角吊燈，再搭配懷舊沙發與孔雀椅，營造出度假的輕鬆感。綠色植栽和歐式雕像點綴其中，黃昏色的燈光氛圍更是浪漫滿分，特別適合三五好友小酌或情侶約會。

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寬敞的用餐空間以2-4人桌為主，整體環境舒適愜意，晚上的氛圍迷人到讓人一再回訪！

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還規劃室外區提供癮君子呼吸

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菜單以單點為主，提供開胃菜、主食、沙拉、烤物、湯品和甜點，還有多款葡萄酒可選。

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這裡將Fine Dining的講究融入Casual Dining的輕鬆氛圍，打造出美味又無負擔的餐飲體驗。從招牌料理到搭配酒款，每一口都是用心烹調的美味。

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奶油蜂蜜烤葡萄與卡門貝爾起司
用低溫烤製白葡萄搭配蜂蜜奶油醬，與柔軟的布里起司完美結合，層次感超豐富，是開胃菜中的亮點之作！

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酥皮牛肉卷
手工牛絞肉餡料加入洋蔥與松露，外層酥皮香脆，搭配烤番茄與紅酒香氣，肉汁四溢，濃郁而不膩。

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油封東北小卷
新鮮小卷經油封處理後，鎖住鮮甜滋味，口感Q彈。搭配雞湯醬汁和法式麵包，每一口都充滿海洋的味道。

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搭配紅白酒更能提味

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒台中新開幕歐陸料理推薦！Diner Chill歐陸美食最浪漫聚會地。

喝酒不開車 開車不喝酒台中新開幕歐陸料理推薦！Diner Chill歐陸美食最浪漫聚會地。

飲酒過量有害身心健康台中新開幕歐陸料理推薦！Diner Chill歐陸美食最浪漫聚會地。 

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德國庇護堡酒莊的愛犬莉莉黑皮諾紅酒，搭配牛肉、櫻桃鴨相當提味；德國狼莊格烏茲白葡萄酒，冰涼順口，搭配海鮮更對味。

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煙燻焦糖厚培根
這道菜以儀式感登場，透明餐蓋覆蓋，揭蓋瞬間煙霧飄散，煙燻香氣撲鼻而來。厚切培根搭配堅果與焦糖醬，鹹香與甜美完美交融。

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英式洋蔥湯

這道湯品附上特選的起司烤酸種麵包，再融入自家秘製的雞湯，每一口都能品味到多層次的豐富口感 ，與一般在西餐廳常見的洋蔥濃湯截然不同，將整塊酸種麵包沾著湯汁食用  更能將其風味發揮至極致 

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香菜花生蛤蠣燉飯
白雞湯為基底，融入花生醬和香菜，搭配大顆鮮蛤蠣，米粒Q彈，海味與香氣完美結合，讓人一口接一口停不下來！

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紅咖哩鮮蝦韭菜炒飯
金字塔形炒飯內藏整尾鮮蝦仁，搭配紅咖哩醬和滑蛋，三種吃法各有風味，中西合併的味道讓人驚豔。

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辣茄汁海鮮義大利麵
自製蕃茄醬融合雞高湯，搭配鮮蝦、淡菜與辣椒，微辣的滋味讓海鮮更鮮甜，麵條吸附醬汁後更加美味。

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奶油櫛瓜培根寬麵
蒜頭雞湯基底搭配櫛瓜、松露與培根，濃郁的蛋黃醬裹覆每根寬麵，滑順的口感讓人回味無窮。

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威士忌菲力佐烤甜椒
美國菲力牛排經低溫舒肥處理，搭配焦糖洋蔥奶油醬與烤甜椒，五分熟的牛排鮮嫩多汁，視覺與味覺雙重享受。

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油封櫻桃鴨胸佐肉桂蘋果
櫻桃鴨胸搭配肉桂蘋果醬汁，肉質細膩不乾柴，蘋果的微酸甜中和了鴨肉的濃郁，香氣濃厚卻不膩口。

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巴斯克蛋糕
濃郁的乳酪香氣與水果的清爽完美搭配，甜而不膩，為整頓餐點畫下完美句點。

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這裡不僅提供令人驚豔的歐陸料理，更是一個適合與好友聚會或情侶約會的理想場所。從裝潢到菜色都充滿細緻的巧思，每次造訪都彷彿經歷了一場視覺與味覺的雙重饗宴。趕快約上三五好友，一起來體驗這個美味又愜意的好地方吧！

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每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

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