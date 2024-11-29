想要跟可愛動物零距離接觸嗎？不用出國，在嘉義就能體驗這種療癒的樂趣！位於嘉義縣太保市的「咩咩上樹萌寵樂園」，這裡集合了笑笑羊、紅頸袋鼠、羊駝、梅花鹿、水豚君、侏儒山羊等萌寵，正在等著和你互動。不僅可以親手餵食牠們牧草，還能感受動物們熱情迎接的模樣，保證讓你的心都被萌化！園內還有「魔法森林冒險樂園」，提供各種刺激好玩的付費設施，像是極限大擺盪、森林高空冒險，還有小遊戲攤位等，玩樂項目超豐富！

門票資訊超佛心：

萌寵樂園全票只要199元，兒童票79元，嘉義縣民票則是159元！想玩刺激設施的朋友，極限大擺盪和高空冒險票可以在售票亭加購，絕對讓你值回票價。

園區還提供免費機車和汽車停車場，停車完全不用煩惱。

園區分成兩個主要區域：一進門先是魔法森林冒險樂園，然後是有許多可愛動物的萌寵動物樂園



喜歡刺激的朋友絕不能錯過冒險樂園。極限大擺盪和森林高空冒險讓你感受速度與高度的刺激。還有娃娃機、美食攤車、小遊戲等，適合全家大小一起來享受一整天的樂趣。別忘了在出入口的寄物櫃存放行李，帶著輕鬆的心情來享受這場萌寵之旅吧！

走到萌寵動物樂園入口報到處後，出示報到券，就可以依序入場

來到這裡，首先記得觀看注意事項的影片，了解和動物互動的小細節！影片看完後，就能進入園區開始和可愛動物們近距離接觸了！報到完成還會收到一份免費牧草，超貼心的服務，讓你立刻體驗餵食樂趣。

如果覺得牧草不夠用，不用擔心！園區提供按讚活動或付費購買牧草的選項，讓你可以盡情和動物們互動，絕對餵得超滿足！

園區分成三個主要區域：「療育萌寵區」、「露天風呂區」和「咩咩上樹區」。每個區域都用柵欄分隔，記得要小心，別讓萌寵們偷偷越獄喔！

一進門，你就會看到世界上最可愛的「瓦萊黑鼻羊」，牠們模樣超逗趣，絕對讓你拍到手軟。

療育萌寵區裡還有溫柔的梅花鹿和呆萌的羊駝，等著你用牧草餵牠們。

接著走到露天風呂區，紅頸袋鼠、水豚君和侏儒山羊正歡迎你的到來，其中水豚君吃牧草的模樣，真的療癒爆表！

看水豚悠哉地泡著熱水澡，頭上還頂著橘子，畫面真的萌翻了！另一邊，侏儒山羊可是活力滿滿，一看到你手中的牧草就迫不及待地想來搶食，逗趣的互動讓人忍不住一直笑！

咩咩上樹區是樂園的招牌特色，看著羊咩咩輕巧地在樹上的木板間穿梭，畫面超級逗趣，讓人目不轉睛。

炎熱的下午，還能看到動物們躲在大風扇前吹涼快，模樣可愛到讓人會心一笑。

遊玩後就可以從出口離開，順著指標回到回園入口喔~

「咩咩上樹萌寵樂園」就在嘉義高鐵附近，開車僅需約五分鐘即可抵達。如果搭乘大眾交通工具，選擇 106 台灣好行故宮南院線或 7235 公車，在「故宮南院」站下車後，步行約五分鐘也能輕鬆到達！園區不僅交通便利，還提供寬敞的免費停車位，開車族也超放心。

一踏入園區，立刻感受到滿滿的萌寵歡迎！這裡的可愛動物們一個比一個親近，特別是手上拿著牧草時，牠們的熱情更是加倍，萌翻你的心！從餵食互動到可愛的動物表演，每個瞬間都讓人療癒不已。

除了和動物們玩耍，園區內還設有多樣有趣的付費設施，適合全家人一起放鬆身心。無論是親子同遊還是想和朋友拍一波可愛動物照，這裡都是放鬆工作的完美去處！假日雖然人潮較多，但平日前往則能享受更悠閒的體驗，不用擔心人擠人喔！

趁著好天氣，來一場近距離的萌寵之旅，讓可愛動物治癒你的日常煩惱吧！

咩咩上樹萌寵樂園

嘉義縣太保市故宮大道886號

開放時間:

周一至周五

10:00-17:00 (最後入場時間：16:00)

週六及周日

禮拜日 09:00-17:00 (最後入場時間：16:00)

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