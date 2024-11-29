放假就是要好好吃一頓的早餐！吃早餐也要有儀式感，林口三井附近GATTINO，最新推出早早餐套餐假日也可以享用了，想當然爾立馬來嚐鮮，除此之外還有環遊世界早午餐、雙人大早餐、義大利麵、日式漢堡排、甜點飲品等餐點多樣化選擇，光大門就超好拍的，戶外一片綠意盎然，用餐環境寬敞舒適，讓人享受超Chill的感覺，招牌必點早早餐160元起，平價享用美味的餐點，為林口高貴不貴有質感的餐廳。

白色簡約風格，加上柔和的燈光，給人一種溫暖的感覺～

早早餐限定時段：08:00-10:30；平假日都有，想吃的朋友要早點來喔～

用餐環境寬敞舒適，乾淨明亮，還有靠窗高腳座位區，戶外就是公園，一片綠意盎然。影片分享

最新DM，實際DM以店家為主，菜單設計的圖文並茂，好美喔～讓人每樣都想嚐鮮～

食量大的可以參考環遊世界早午餐，還有雙人大早餐。

用餐即贈送每日湯～也太貼心了吧～

附餐送咖啡還可以免費續，CP值也太高了。

墨西哥飯卷160元：墨西哥餅皮包舒肥雞胸和香料飯，吃起來清爽無負擔，還附湯品、生菜沙拉、水果、水煮蛋等和飲品三選一，營養又健康。

海鹽𥌓光烘蛋200元：沒想到這道餐點從一上桌就是精彩的桌邊秀，西班牙烘蛋有現刨乳酪絲、加上自製奶油海鹽卷、優格等每樣餐點都非常精緻美味。

現刨起司絲，如下雪般的感覺相當的漂亮，讓人感覺很有儀式感。

乾淨透明的廚房，可以感覺到對食物製作的用心，不僅擺盤精緻，每樣都好好吃喔～

西班牙烘蛋裡面有各種菇類、菠菜與馬鈴薯等配料豐盛，吃起來相當有飽足感。

好喜歡這裡的用餐環境，給人一種很Chill的感覺～

很開心林口又多一間優質的早餐，下次想帶家人來品嚐這美好的滋味～

周邊有林口公園和停車場，停車便利，地點就在林口三井outlet旁，吃飽還可以去逛街喔～

GATTINO早午餐：新北市林口區文化三路一段394巷6號；營業時間：08:00-16:00（周三公休）

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