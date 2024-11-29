桃園買iPhone 16推薦桃園南崁店地標網通，價格好優惠

iPhone 16在9/20正式開賣， 我立刻到地標網通南崁店預定

我的iPhone 16 pro max 1tb沙漠色終於拿到了

每次換空機我都會選擇地標網通，原因很簡單

它是蘋果官方授權經銷商，在這裡購買不只便宜，還很有保障！

以及 iPhone 16價格透明，還有iPhone舊換新、門號續約

攜碼、購買配件...等一站式購買超方便

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地標網通南崁店 | 桃園買iPhone 16推薦

地標網通南崁店位於在南崁路上，是桃園通訊行推薦，停車相當便利

一直以來，地標網通的創辦人們想要終結通訊產業價格不透明的亂象

建立一個能讓不分男女老幼都能完全放心、安心、有信心的購買手機

申辦門號管道而創立

來到地標網通不用擔心被強迫推銷，以及各種不良手法來欺騙客戶

地標首創將空機、門號、配件價格皆透明地公布在網站上

南崁買iPhone 16，就到地標網通

桃園買iPhone 16 Pro Max 為何推薦地標網通？

現在來到桃園南崁地標網通買iPhone 16 Pro Max，與官網比價直接現省1000元

iPhone 16比官網直接省將近3000元（2024.11詢價），地標網通價格隨時會再降價更動

要購買前可以到官網再次確認最新iPhone價格喔，可能可以省更多！

地標網通的iPhone保固與原廠一樣，保證公司貨、全新未拆封，完全不用擔心

就連網友公認台灣評測iPhone最專業的Joeman(九妹）也是在地標網通買手機、辦門號超過10年了！

他覺得這十幾年來，地標網通是他最放心的通訊行，他最欣賞地標網通就是老實不囉唆

不會推給你不適合的手機，而且iPhone 二手機回收價格也很漂亮

今年九妹就在地標網通用舊換新購買iPhone 16 Pro Max送給媽媽

來到地標網通真的CP值超高

開賣前預約購機還有還有獨家好禮CP值超高，地標網通真的是桃園推薦手機行

現貨充足各式品牌手機、平板可以挑選、手機舊換新、二手機高價回收

各家電信門號申辦續約、攜碼與新申辦，或是手機保險、信用卡與無卡分期

延長保固購買手機配件，家電電器，都可以在此滿足

一站式服務便利性100分，比其他通路有更完善的售後保障

只要自己或者親朋好友換手機，我都推薦地標網通

尤其舊iPhone回收價值更高，比蘋果官方回收價更好

像是iPhone 15 Pro Max 1TB為例，地標網通最高回收價是32,000元（2024.09回收價）

蘋果官方是23,600元，地標回收價比蘋果官方多8,400元！

（二手iPhone 回收價隨時隨著市價變動，建議到地標網通二手手機回收資訊頁查詢最新估價）

不只購機有優惠、二手機回收有競爭力，加購配件也超省~每個月都有不一樣的活動

目前的活動是，三套組配件優惠，鏡頭貼、螢幕保護貼、保護殼

週年慶活動也很殺，三星原廠配件居然低到2折，蘋果原廠配件也都有優惠

建議購買配件前，都先上地標網通官網或粉絲頁看看

很大機率有意想不到的甜甜價～

地標販售的手機配件大多是知名大品牌,例如犀牛盾、UAG、imos、hoda

還有蘋果官方合作逾 40 年品牌 Belkin 配件品牌

無論是螢幕玻璃貼或無線充電器，到地標網通都可以用甜甜價買到喔

地標網通南崁店還有品牌手機體驗區

地標網通四大保證 | 南崁iPhone 16 通訊行推薦

1. 全新未拆:保證全新未拆封,有違全額退費

2. 原廠保固:保證公司貨、原廠以及代理商保固

3. 七天鑑賞:銷售日起七日產生保固範圍內之新品不良可更換新品 (Apple 除外)

4. 會員福利:會員享有不定期專屬優惠活動、好康訊息通知

桃園買iPhone 16 Pro Max 體驗 | 地標網通南崁店

香噴噴的iPhone 16 Pro Max，在拆機前都會在與顧客核對產品資訊

還會仔細的講解購買須知，以免顧客權益受損

南崁通訊行，推薦地標網通南崁店

地標保證手機都是全新未拆封,有違則全額退費

確認無誤之後就會現場拆機檢查

確認手機原廠配件

喜歡在地標網通購買新機，因為可以免費資料轉移，不用擔心無法備份問題

他們的人員都非常親切，這也是我很喜歡來地標的原因之一

原廠授權Belkin貼膜、犀牛盾手機殼以及imos藍寶石鏡頭保護貼

確認好配件後，直接在這裡人員就會幫忙把貼膜、保護殼裝好

超級仔細的幫忙裝上鏡頭貼

地標網通Belkin貼膜安裝

Belkin UltraGlass 2 螢幕保護貼 iPhone 16系列

Belkin有超級厲害的貼膜機，可以超精準的貼上保護膜，3秒完成

這台機器除了台北蘋果直營店有，接下來就是地標網通才看得到喔

在現場直接貼上保護貼最安心了~

Belkin貼膜是蘋果官方長期販售的保護貼，蘋果官網賣1490元

地標會員獨家優惠只要990元！

還有享兩年保固!!!泛黃、起泡(非人為)都可以到店家免費更換1次貼膜

在這邊幫大家整理真的很優惠的配件價格

Belkin 2合1無線快速充電底座 15W Magsafe

一次可以充蘋果手錶跟手機，可以可調式視角 0-70 度，邊充電也可以邊使用手機

官網售價3990/ 地標會員價只需2490元，等於直接打63折

Belkin UltraGlass 2 螢幕保護貼 iPhone 16/ 15 系列

是蘋果官方長期販售的保護貼品質有保障

蘋果直營店賣1490元，地標會員獨家優惠只要990元

等於67折就能買到蘋果嚴選的高品質和安心

犀牛盾 Mod NX手機殼 會員價 $690（建議售價$800）

犀牛盾 Clear 手機殼 會員價 $790 （建議售價$1020）

犀牛盾 Apple iPhone 16 系列 MagSafe Clear $990 （建議售價＄1280）

Belkin保固維修卡

桃園買iPhone16 Pro Max 心得 | 地標網通桃園南崁店

每次換手機勺勺一定選擇地標網通，除了價格優惠以外，售後服務真的很重要

全台 46 間實體門市,可提供專業諮詢及售後服務

手機有問題一定會回地標詢問，人員都不厭其煩的幫我解決問題

我們家真的是地標的老主顧了

現在購機還能成為地標網通的會員，可以享受到超多種專屬會員優惠價格

還有未來 iPhone 新機預購優先通知、會員專屬快速取機保證

在地標網通南崁店購機流程非常明瞭、快速，一站式服務真的很便利，不用東跑西跑

如須購買其他產品，服務人員也會把優惠資訊傳達顧客，價格公開透明不擔心受騙

這也是地標的宗旨而地標網通的老實、正派經營作風連Joeman 也以10年親身經歷做驗證

如果你也想要買到優惠價格我推薦桃園通訊行，地標網通南崁店

店家資訊

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桃園成功店: 桃園市桃園區成功路二段 94 號

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桃園南崁店：桃園市蘆竹區南崁路264號

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