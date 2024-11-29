答應我！肉桂控一定要收藏⚠️

去新竹南寮漁港又多了一個必吃美食💖

「Bliss捲捲」位於新竹東大路四段



就是新竹南寮漁港周圍✨

附近都有汽、機車格可以停，非常方便

進店就可以聞到濃濃的肉桂香氣🫰🏻

除了各種口味肉桂捲之外還有販售司康、布丁及巴斯克乳酪蛋糕蛋糕

送禮也非常適合！



🔺泰式奶茶白玉 $160

不喜歡肉桂味可以選擇泰式奶茶白玉🥰

裡面是濃郁的泰奶醬中間夾著Q彈白玉

上面是淋上泰奶醬的夏威夷豆👍🏻

甜而不膩，口感有層次！



🔺仲夏野莓 $140

上面是滿滿的莓果乳酪醬🫐

入口迷人的肉桂香伴隨著酸甜莓果香氣在嘴裡散開💕

真的大推，超好吃



🔺鹽花焦糖 $130

鹽花焦糖是我的最愛🥇

肉桂香與鹹甜焦糖香完美融合

微甜微鹹的口感，絕對是必買口味🥳



🔺日本焙茶栗子巴斯克 $140

愛茶香甜點的你們絕對要買！！！！

綿密口感帶著迷人的焙茶香

與栗子一起入口真的大大滿足😍



🔺枋山愛文芒果巴斯克 $140

芒果季怎麼能少了芒果巴斯克🥭

選用枋山愛文芒果製作

芒果酸甜搭配巴斯克的濃郁奶香🧀

吃完會回購的甜點！



🔺桂花拿鐵 $150

入口帶有桂花清香伴隨著迷人咖啡香氣，是清爽不膩的口感🌼



🔺鳳梨乳酸氣泡飲 $150

使用100%水果製作，喝的到鳳梨果肉

酸酸甜甜超適合夏天🍍



⚠️店取之外也有配合黑貓低溫宅配及7-11店到店，可直接私訊官方line訂購



Bliss捲捲：新竹肉桂捲 Cinnamon rolls

@nanliao_rolls

Line訂購｜@922jubky

地址｜300新竹市北區東大路四段315號店面B

時間｜每週五六日（暑假期間8月加開週一）

電話｜0972917967

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