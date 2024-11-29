答應我！肉桂控一定要收藏⚠️
去新竹南寮漁港又多了一個必吃美食💖
「Bliss捲捲」位於新竹東大路四段
就是新竹南寮漁港周圍✨
附近都有汽、機車格可以停，非常方便
進店就可以聞到濃濃的肉桂香氣🫰🏻
除了各種口味肉桂捲之外還有販售司康、布丁及巴斯克乳酪蛋糕蛋糕
送禮也非常適合！
🔺泰式奶茶白玉 $160
不喜歡肉桂味可以選擇泰式奶茶白玉🥰
裡面是濃郁的泰奶醬中間夾著Q彈白玉
上面是淋上泰奶醬的夏威夷豆👍🏻
甜而不膩，口感有層次！
🔺仲夏野莓 $140
上面是滿滿的莓果乳酪醬🫐
入口迷人的肉桂香伴隨著酸甜莓果香氣在嘴裡散開💕
真的大推，超好吃
🔺鹽花焦糖 $130
鹽花焦糖是我的最愛🥇
肉桂香與鹹甜焦糖香完美融合
微甜微鹹的口感，絕對是必買口味🥳
🔺日本焙茶栗子巴斯克 $140
愛茶香甜點的你們絕對要買！！！！
綿密口感帶著迷人的焙茶香
與栗子一起入口真的大大滿足😍
🔺枋山愛文芒果巴斯克 $140
芒果季怎麼能少了芒果巴斯克🥭
選用枋山愛文芒果製作
芒果酸甜搭配巴斯克的濃郁奶香🧀
吃完會回購的甜點！
🔺桂花拿鐵 $150
入口帶有桂花清香伴隨著迷人咖啡香氣，是清爽不膩的口感🌼
🔺鳳梨乳酸氣泡飲 $150
使用100%水果製作，喝的到鳳梨果肉
酸酸甜甜超適合夏天🍍
⚠️店取之外也有配合黑貓低溫宅配及7-11店到店，可直接私訊官方line訂購
Bliss捲捲：新竹肉桂捲 Cinnamon rolls
@nanliao_rolls
Line訂購｜@922jubky
地址｜300新竹市北區東大路四段315號店面B
時間｜每週五六日（暑假期間8月加開週一）
電話｜0972917967
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