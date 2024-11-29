這間居酒屋絕對是近期愛店之一✨
「煑伕yakitori旨火串烤」位於新竹埔頂路，鄰近新竹Costco📌
店門前可停機車，也有免費汽車停車場（停車塲停車前先洽詢店家 ）
店內氛圍環境舒適，用餐人數多也有獨立用餐空間💖
除了販售各種串燒之外也有沙拉、炒飯、烏龍麵及甜點🍮
品項非常多，超適合找朋友、同事、家人一起來用餐小酌🥰
🔺胡麻豆腐沙拉 $150
開胃清爽的日式涼拌菜🥬
濃郁胡麻醬搭配軟嫩豆腐及脆口蔬菜
清爽不膩超好吃！
🔺泡菜蝦卵皮蛋 $100
黃金泡菜+蝦卵尬皮蛋根本就是完美組合
均勻攪拌後入口
口感清脆酸甜伴隨著迷人的皮蛋香氣👍🏻
🔺日式炒烏龍麵 $160
絕對是最經典必點之一⚠️
烏龍麵口感Q彈不軟爛
麵條吸附醬汁一起入口，鹹香好滋味
🔺鹽燒帶卵母香魚 $200
你們也跟我一樣喜歡吃香魚魚卵嗎😍
肥美魚卵入口有啵啵啵的口感
鹽燒後散發迷人香氣
🔺五花肉麥豚醬燒 $250
鹹香醬燒香氣搭配香脆口感伴隨著肉汁⬆️
無論是口感、香氣都大大升級
絕對是最棒的下酒菜🍺
🔺番茄豬肉起司捲 $70
酸甜多汁的番茄搭上軟嫩豬肉及濃郁起司🧀
清爽不膩得組合，超！級！好！吃
答應我絕對要點
🔺豬肉海老捲 $70
外層豬肉片裹著彈牙鮮蝦🐷
一次可以吃到海陸真的超滿足
大大推！吃過肯定會愛上😍
🔺豬肉捲鮮干貝 $150
干貝選用生食級😝
鮮甜多汁配上軟嫩豬肉
絕配！！！！
🔺美生豚捲 $70
豬肉片搭上滿滿的美生菜🥬
吃起來帶有鹹甜口感
會忍不住讓人一口接一口😋
🔺培根麻糬 $70
吃串燒怎麼能少了麻糬🥓
培根跟麻糬就是天生一對
麻糬Q彈軟嫩超好吃✨
🔺香酥豆腐｜味增 $120
豆腐炸得金黃色✨
外酥內嫩在淋上獨門味增醬
鹹香適中❤️
🔺干貝雞翅 (二本) $200
這是本日MVP，有來都要點🥇🥇
雞翅前半段已去骨塞進一顆完整干貝在裡面
大口咬下吃的到雞肉軟嫩口感及干貝的鮮甜
超級好吃🥹💖
🔺柚子風味汽水 $140 / 瓶
🔺記州紫蘇梅酒 (12%) $150/杯
⚠️Google評論還有送焦糖手工布丁
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煑伕yakitori旨火串烤居酒屋
@zhufuyakitori_hsinchu
地址｜新竹市東區埔頂路30號
時間｜18:00-1:00
電話｜03666-8988
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