這間居酒屋絕對是近期愛店之一✨

「煑伕yakitori旨火串烤」位於新竹埔頂路，鄰近新竹Costco📌

店門前可停機車，也有免費汽車停車場（停車塲停車前先洽詢店家 ）

店內氛圍環境舒適，用餐人數多也有獨立用餐空間💖

除了販售各種串燒之外也有沙拉、炒飯、烏龍麵及甜點🍮

品項非常多，超適合找朋友、同事、家人一起來用餐小酌🥰



🔺胡麻豆腐沙拉 $150

開胃清爽的日式涼拌菜🥬

濃郁胡麻醬搭配軟嫩豆腐及脆口蔬菜

清爽不膩超好吃！



🔺泡菜蝦卵皮蛋 $100

黃金泡菜+蝦卵尬皮蛋根本就是完美組合

均勻攪拌後入口

口感清脆酸甜伴隨著迷人的皮蛋香氣👍🏻



🔺日式炒烏龍麵 $160

絕對是最經典必點之一⚠️

烏龍麵口感Q彈不軟爛

麵條吸附醬汁一起入口，鹹香好滋味



🔺鹽燒帶卵母香魚 $200

你們也跟我一樣喜歡吃香魚魚卵嗎😍

肥美魚卵入口有啵啵啵的口感

鹽燒後散發迷人香氣



🔺五花肉麥豚醬燒 $250

鹹香醬燒香氣搭配香脆口感伴隨著肉汁⬆️

無論是口感、香氣都大大升級

絕對是最棒的下酒菜🍺



🔺番茄豬肉起司捲 $70

酸甜多汁的番茄搭上軟嫩豬肉及濃郁起司🧀

清爽不膩得組合，超！級！好！吃

答應我絕對要點



🔺豬肉海老捲 $70

外層豬肉片裹著彈牙鮮蝦🐷

一次可以吃到海陸真的超滿足

大大推！吃過肯定會愛上😍



🔺豬肉捲鮮干貝 $150

干貝選用生食級😝

鮮甜多汁配上軟嫩豬肉

絕配！！！！



🔺美生豚捲 $70

豬肉片搭上滿滿的美生菜🥬

吃起來帶有鹹甜口感

會忍不住讓人一口接一口😋



🔺培根麻糬 $70

吃串燒怎麼能少了麻糬🥓

培根跟麻糬就是天生一對

麻糬Q彈軟嫩超好吃✨



🔺香酥豆腐｜味增 $120

豆腐炸得金黃色✨

外酥內嫩在淋上獨門味增醬

鹹香適中❤️



🔺干貝雞翅 (二本) $200

這是本日MVP，有來都要點🥇🥇

雞翅前半段已去骨塞進一顆完整干貝在裡面

大口咬下吃的到雞肉軟嫩口感及干貝的鮮甜

超級好吃🥹💖



🔺柚子風味汽水 $140 / 瓶

🔺記州紫蘇梅酒 (12%) $150/杯



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煑伕yakitori旨火串烤居酒屋

@zhufuyakitori_hsinchu

地址｜新竹市東區埔頂路30號

時間｜18:00-1:00

電話｜03666-8988

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