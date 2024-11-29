韓國的賞楓季，除了繽紛的楓紅和各類變葉木，還有一種既優雅又充滿魅力的樹木，那就是銀杏樹。這次在為期五天的大邱、釜山賞楓之旅中，我們深刻體會到了深秋銀杏的獨特之美。第一天的第一個戶外行程，旅行社便安排了一個盛大的賞銀杏行程——前往大邱市東部的【道東書院】，親眼見證銀杏的極致風采！

↓才剛下車，從附近停車場走幾步路到達道東書院，OMG！什麼東東？這也太誇張了！

傳說中400年的銀杏樹，從主幹粗壯程度，就可以推測樹齡確實已有個幾百年了。當書院16世紀創立時，由創始者栽下，見證了書院的歷史與發展。看那枝葉向四周擴展程度，如此廣大範圍的樹冠，如巨人的手臂，環抱著天空與大地，展現出蓬勃的生命力。

那不消說，一來，所有人打卡打到瘋掉。

真的是經歷了漫長歲月，有部分粗大枝幹已經倒地了，以人工的方式補強支撐，維持其四季的輪轉——銀杏也是種很忙的植物，冬季葉片落盡；春來開始冒出嫩綠新芽，小小的扇形葉片逐漸展開；夏季葉片繁茂，呈現濃郁的深綠色；秋天整棵樹像披上一層金色外衣，扇形葉片逐漸飄落，形成一道最美風景線，吸引了遊人如織。

來得不早不晚，正是時候！非常神奇的，巨大樹木一半已呈金黃，另一半卻還維持著嫩綠，雙色並存，買一送一，誰說不是正逢賞銀杏絕佳時機呢？

↓簡直有種快成樹妖姥姥的感覺了。

我就繞著這傳奇的銀杏樹，一圈又一圈，藉影像深印腦海。儘管天氣沒那麼幫忙，卻已經猶如千載難逢的幸運了。

話說現今世界上最古老的銀杏樹是位於中國陝西省的「渭南古銀杏樹」，樹齡已高達2500年！此外，韓國慶州的海東寺也擁有一棵樹齡超過千年的「海東大銀杏」。連同今天的道東書院銀杏，這些自然奇蹟，無疑是人類與自然和諧共處、見證歷史和文化的重要象徵。親身站在那樣的古樹下，又該是怎樣的震撼與敬畏？

好啦，終於捨得向書院移步。

道東書院的建立可追溯到1563年（明宗20年），由當地儒學學者和士人所創建。書院的創建，主要是為了紀念並崇敬李滉（Lee Hwang，號退溪），他是朝鮮時代的著名儒學大師，對韓國的儒學思想影響深遠，尤其以其對儒家倫理學說的闡述而聞名，其學說，被視為朝鮮儒學的核心之一。

↓書院，說穿了就是學校，學校大門的招牌卻掛了「水月樓」這麼個牌匾。「鏡花水月」，如此儒雅富文人情懷，又帶點空靈、清澈的境界。當然，實際上水月樓的命名必定跟道東書院的創建者、書院的文化背景有關，或許還有對書院所處的自然環境的讚美，總之承載了儒家學問的象徵，並突顯出書院與自然的和諧之美。

↓接著再穿過「喚主門」。「喚主」意指「喚醒主宰之心」或「喚醒自我內心的主人」，是一種內省與修養的表現。跨越此門，即進入書院核心區域。

↓順著階梯登上亭閣。

↓這樓閣，不就是譬如《哲仁王后》、《擁抱月亮的太陽》、《成為王的男人》、《衣袖紅鑲邊》……，一拖拉庫韓國宮廷劇中常出現的場景嗎？書院、寺廟、皇宮……等，階梯與多重門，這些建築似乎都有著明顯相似的韓屋建築風格，這種傳統朝鮮建築，對於對稱性的注重，反映了儒家對和諧、秩序、禮儀的追求，特別是道東書院這樣的儒學重鎮。

越往內進，應是屬於越私密的空間。至於哪裡是學堂、儒生宿舍、還是講堂？就囫圇帶過了。

道東書院自創建以來，一直是當地儒生學習和研究儒學經典的場所。書院不僅是教育機構，還是儒學思想的傳播中心，吸引了大量儒學學者和士人來此學習和討論學術問題。不過雖是所學校，在當時唯有兩班大夫以上官階的子弟才有資格入學，以現今術語來說，就是所貴族學校。

↓在遺物展示館這邊，也有一棵迷人的銀杏樹，同樣綠黃葉片參半。

↓是的，同樣少不了楓葉。

昔日的學院，如今的熱門旅遊景點，於20世紀成為韓國的文化財產之一；且在1999年，被列為韓國重要的文化遺產，受到政府保護。外國遊客，受銀杏美景吸引而來，或許也能在這文化遺產中，感受到由中國傳入的儒家思想，對韓國的文化與價值觀的深刻影響，例如在韓劇中不時表現的長幼有序、孝道，以及對家庭倫理的強調，至今仍是韓國社會的重要特徵。

↓從高處向下望，400年的古老銀杏樹，更能盡窺全貌。

時間差不多了，又回到銀杏樹的四方圈外，依依不捨。

↓最後帶走一片金黃的銀杏葉，做為今日美好相逢的紀念。

我會記得這微風輕拂、金葉紛飛的情景，彷彿數百年的時光，就在這銀杏紛飛間反覆穿越。不僅僅是自然美景，更承載著歷史的厚重，於道東書院中，最迷人的存在。

↓有別於濟州島，拉車的時間肯定就比較長了，幸好景點與景點間的距離都不至於太遠。但是韓國遊覽車的車窗顏色超深，窗外美景，一般就很難留下了。

韓國大邱、釜山之旅，未完待續……

.