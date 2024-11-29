有沒有常常直播或是像我一樣要到處拍美食的朋友~常困擾環型補光燈體積太大不好帶著走，但用小補光燈範圍又不夠大，所以總是只能祈求現場燈光夠亮~這次開箱一個我最近發現的好物！Reaice的10吋環形LED可折疊式美顏補光燈，是可以折疊的LED環形補光燈，重點支架超級高~近兩米！9種柔膚燈光效果，打光就有美膚效果！折疊起來方便攜帶~再也不用擔心光線問題了！

▼10吋環形LED可折疊式美顏補光燈

折疊起來不會很大很重，真的很方便！

組裝過程會讓你覺得他用盡了每一吋空間，先打開底部支架➡️拉開上面，會看到補光燈本體➡️把整個補光燈展開➡️最後扣上卡榫➡️插上Type C電源線，後長按3秒電源，就可以開始拍照了！

插上充電線看到紅光就代表有成功接上！這款是一定要差著電使用的！所以要攜帶出去一定要帶行動電源~這是有點小不方便的地方，不過也能理解~畢竟還有蓄電功能體積與重量應該會更大更重！

手機夾的很穩！我有裝手機殼比較厚也夾的很穩！而且多角度自由調節，360度完美補光0死角~

而且手機夾可以轉直的或橫的！超方便！

多達136顆燈珠、9種柔膚燈光效果，冷白光、暖白光、暖黃光，個人常用的是暖白光，拍人拍食物都很剛好！

放上我用相機側拍與手機實際拍出的樣子，讓大家參考看看~

而且每色都還有三段亮度適應各式需求！

再來說他支架有夠高！看看我身高160~還比我高上許多！就算打光全身都很夠！三角架使用航空鋁材質，最強承重5KG，室內用是都很穩，但目前還沒有實測到戶外~所以不確定戶外有風穩不穩，不過戶外通常都已經陽光充足應該用不太到補光燈！

最後就是我真的常常帶出去拍食物，擺著就好~超級方便！

不管是直播主、拍攝影片、美甲美容拍攝或是像我一樣，有常常外出拍攝餐廳邀約的需求，這個真的很方便！推薦給大家

【 Reaice 】

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