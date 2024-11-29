懶人必收藏⚠️竹北自動轉轉串燒🍖
超適合下班後約同事、朋友、另一半一起小酌聚餐💖
自動轉轉幫你烤，不用自己動手
爐溫受熱均勻，肉質、海鮮口感軟嫩新鮮
像我一樣懶人絕對要收藏✨
🔺半半牛豬如意 $468
｜骰子牛肉+五花骰子豬肉
想一次吃牛、豬的直接選半半牛豬如意
牛豬都吃得到超滿足🐮🐷
牛肉軟嫩不乾柴，五花骰子香氣四溢不油膩
🔺雞肉蔬菜醉心 $284
｜玉米+櫛瓜+三色椒+九層塔雞肉
一次可以吃到雞肉跟蔬菜🥬
櫛瓜、三色椒脆口清甜超好吃！🤩
九層塔雞肉軟嫩適中帶著迷人九層塔香氣
🔺懶人蝦的狂歡 $112
｜12隻懶人蝦
不想撥蝦的直接點懶人蝦的狂歡就對了🥰
12隻蝦蝦直接吃好吃滿🦐
鮮蝦鮮甜彈牙真的超好吃
🔺海底夢幻之旅 $262
｜干貝+鯖魚+懶人蝦+鮮蝦金卷
$262就可以一次擁有四種海鮮實在太划算
干貝口感Q彈鮮甜👍🏻
鯖魚肉質新鮮細緻
喜歡海鮮直接點起來💕
🔺串串相連豬頸肉$52
油花均勻軟嫩多汁，帶有迷人香氣
外皮烤得金黃酥脆，肉質Q脆有彈性
🔺酒煮蛤蠣$138
蛤蠣顆顆飽滿鮮美😍
淡淡酒香與蛤蠣精華完美融合
鮮甜好喝！！！！
🔺精釀啤酒之旅 $288
下班想來小酌的推薦點精釀啤酒之旅🍺
一次可以喝到四種精釀啤酒
絲滑白艾爾、豐潤496、山霧、香、達克黑啤
(口味會不定時更換唷)
最喜歡豐潤496🫶🏻💖
口感豐潤尾韻清爽不刺激
🔺花巴 純米 梅酒 720ml / ABV｜8%
入口清淡，口感柔和、順口
帶著清爽的果香味
喝過絕對會愛上
🔺愛媛 蜜柑de酒 720ml / ABV｜8.5%
這款是甜度和酸度兼備的蜜柑酒
口感溫和甘甜順口好喝
⚠️建議前往用餐前先預訂呦
⚠️酒後不開車,開車不喝酒
歡聚堂串燒
@joyful_hall_skewers
⚠️客滿內用限時 120分鐘
⚠️酌收10%服務費
地址｜新竹縣竹北市十興路一段211號1樓
時間｜11:00-22:00 (週日店休)
電話｜03-5500907
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