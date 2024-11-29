懶人必收藏⚠️竹北自動轉轉串燒🍖

超適合下班後約同事、朋友、另一半一起小酌聚餐💖



自動轉轉幫你烤，不用自己動手

爐溫受熱均勻，肉質、海鮮口感軟嫩新鮮

像我一樣懶人絕對要收藏✨



🔺半半牛豬如意 $468

｜骰子牛肉+五花骰子豬肉

想一次吃牛、豬的直接選半半牛豬如意

牛豬都吃得到超滿足🐮🐷

牛肉軟嫩不乾柴，五花骰子香氣四溢不油膩



🔺雞肉蔬菜醉心 $284

｜玉米+櫛瓜+三色椒+九層塔雞肉

一次可以吃到雞肉跟蔬菜🥬

櫛瓜、三色椒脆口清甜超好吃！🤩

九層塔雞肉軟嫩適中帶著迷人九層塔香氣



🔺懶人蝦的狂歡 $112

｜12隻懶人蝦

不想撥蝦的直接點懶人蝦的狂歡就對了🥰

12隻蝦蝦直接吃好吃滿🦐

鮮蝦鮮甜彈牙真的超好吃



🔺海底夢幻之旅 $262

｜干貝+鯖魚+懶人蝦+鮮蝦金卷

$262就可以一次擁有四種海鮮實在太划算

干貝口感Q彈鮮甜👍🏻

鯖魚肉質新鮮細緻

喜歡海鮮直接點起來💕



🔺串串相連豬頸肉$52

油花均勻軟嫩多汁，帶有迷人香氣

外皮烤得金黃酥脆，肉質Q脆有彈性



🔺酒煮蛤蠣$138

蛤蠣顆顆飽滿鮮美😍

淡淡酒香與蛤蠣精華完美融合

鮮甜好喝！！！！



🔺精釀啤酒之旅 $288

下班想來小酌的推薦點精釀啤酒之旅🍺

一次可以喝到四種精釀啤酒

絲滑白艾爾、豐潤496、山霧、香、達克黑啤

(口味會不定時更換唷)

最喜歡豐潤496🫶🏻💖

口感豐潤尾韻清爽不刺激



🔺花巴 純米 梅酒 720ml / ABV｜8%

入口清淡，口感柔和、順口

帶著清爽的果香味

喝過絕對會愛上



🔺愛媛 蜜柑de酒 720ml / ABV｜8.5%

這款是甜度和酸度兼備的蜜柑酒

口感溫和甘甜順口好喝



⚠️建議前往用餐前先預訂呦

⚠️酒後不開車,開車不喝酒



歡聚堂串燒

@joyful_hall_skewers

⚠️客滿內用限時 120分鐘

⚠️酌收10%服務費

地址｜新竹縣竹北市十興路一段211號1樓

時間｜11:00-22:00 (週日店休)

電話｜03-5500907

想看更多美食歡迎追蹤我

嗨～我是沁👱🏻‍♀️