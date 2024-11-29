波赫士領地精品咖啡館從大直起家，以前在大直工作的時候就很愛來打發時間，可以找到很多靈感，是許多大直人私房的咖啡店～

裝潢大手筆不手軟，裝潢走歐洲的高檔路線，使用德國麥森MEISSEN瓷器，餐點用料不手軟，來過一次就會被波赫士領地咖啡館圈粉

必點大人系義式提拉米蘇、先蒸後烤巨大德國烤豬腳、高達20層水果栗子千層、營養滿分草莓優格果昔、嚴選高檔豆子沖泡的拿鐵

不論吃早午餐、正餐、下午茶，波赫士領地咖啡館都是絕佳好去處，還在苦惱週末去哪裡打發時間，來波赫士領地咖啡館體驗別於台灣的人文風情吧

波赫士領地咖啡館台北兩家分店，大直這裡是創始店，經營快十年了，是許多大直人私藏的愛店，經常客滿一位難求

之前去過一次昌吉店，立刻就被圈粉，怎麼有那麼好吃的早午餐、提拉米蘇、千層蛋糕啊！有種相見恨晚的ＦＵ

這次爸爸知道我要去波赫士領地咖啡館，立刻就說他也想一起去，於是我們父子倆又來報到了！

從大直捷運站散步一下就到，一進店內真的好熱鬧，客人陸續前來，生意非常好，來這邊度過一整個下午超爽～

波赫士領地咖啡館採半自助方式，店員也會協助送飲用水跟餐具，也有販售小餅乾點心，不論是來用餐或者來閒話家常都很適合～

位於三角窗自然採光特別好，空間不會有壓迫感，在這裡喝咖啡非常舒服，也推薦公司行號、團體可以來這包場。

每個角落都很有風格，店家很用心擺設，營造出不同於一般連鎖咖啡的韻味，陣陣的咖啡甜點香，蘊藏了豐富的幸福想像

波赫士領地咖啡館豐富的美味餐點陸續端上桌，聞到香氣口水流個不停，鹹的甜的看起來都好讚喔～

波赫士德國烤豬腳$590

(德國豬腳、櫛瓜、油醋炒菇、法式芥末醬)

巨大烤豬腳乍看誤以為會很乾，沒想到輕輕一切就化開，一問才知道這個豬腳有先蒸過，再去烤，才能有這種高層次的口感

外皮酥脆不油膩，肉質濕潤好入口，沾上嚴選的法式芥末醬，有別於蜂蜜芥末過甜的滋味，鹹中帶有香氣，除去豬腳的油膩

很難想像咖啡店也能吃到這麼猛的歐洲菜，搭配特製酸菜，香氣更加強烈，相當有層次感吃起來好爽口～

喜歡吃豬腳的朋友，這裡的德國豬腳一定要來朝聖，可以稱為台北德式豬腳的天花板！！！

把每個客人當家人一樣服務，豬腳搭配油醋炒菇、烤櫛瓜等蔬菜，補充外食族很容易缺少的纖維素，

與豬腳一起入口，濕潤度更加提升，蔬菜超鮮甜滿滿湯汁，一吃就愛上，這個德國豬腳限量供應，想吃記得提早訂購喔

培根乳酪貝果早餐盤$298

(貝果、培根、乳酪片、太陽蛋、蘿美沙拉、番茄、柳丁)

上次吃過貝果就被圈粉，使用日本麵粉製作，質地很鬆軟，外皮脆脆的，一大口咬下太陽蛋湧出濃稠汁液

搭配香噴噴的培根、爽口生菜番茄，滋味一百分，光吃這一個貝果就相當有飽足感！

搭配的生菜沙拉也是精挑細選，寧可成本高一點也要用生菜界的精品－蘿美沙拉，沙拉不會有苦味，吃得出來很爽脆又新鮮

還有當季的水果，可以當餐後甜點，除去口中的味道，一睡醒可以吃到這麼彭湃早午餐，我天天都願意早起！

波赫士領地咖啡館甜點

多款餐點都是店家用心製作，老闆用料完全不手軟，有我超愛的抹茶套餐，下次來還要再來大吃一頓～

義式提拉米蘇$230(每日限量)

(馬斯卡彭、鮮奶油、洗選蛋、手指餅乾、咖啡酒、貝禮詩奶酒)

台北最好吃的提拉米蘇，是人氣招牌，幾乎每一桌客人都有點，每天限量供應，一入口濕潤度十足，屬於大人的成熟滋味

咖啡酒、貝禮詩奶酒雙重韻味，擺脫甜點給人的甜膩感，苦中帶甜，甜中帶苦，完全就是人生的縮影，快來吃提拉米蘇體驗生活吧

水果栗子千層$240

(奇異果、香蕉、栗子泥)

數一數居然高達２０層！手工製作的千層蛋糕，因為夠新鮮、用料夠實在，吃起來滋味非常爽口！

一層鮮奶油、一層栗子泥，乳香味非常濃厚，還有淡淡萊姆酒香，尾韻非常迷人，第一次來的客人推薦點這個口味

經典拿鐵$200

不可能連拿鐵也這麼用心吧！使用手沖等級高檔豆子，調配出的拿鐵，上頭拉花畫龍點睛，拿鐵相當順口，帶點奇妙的絲滑感我好喜歡

味道帶點乾燥水果的味道，有股果香充滿口腔每個角落，使用中焙的豆子，香味特別強烈，一口甜點一口拿鐵就是完美的搭配

值得一提，咖啡杯是德國麥森瓷器，價格居然高達八千元，來這邊花百元，就能享受歐洲貴族的瓷器，瞬間都有自己是貴族的錯覺

草莓優格果昔$230

酸酸甜甜營養滿分！我最近排便沒有很順暢，就想來杯優格飲，但我又擔心果昔會過甜，攝取過多熱量，詢問店員後，這杯原來使用冷凍草莓跟濃郁優格製作

喝完一大杯也不怕對身體有負擔，酸酸甜甜吃得到細算的水果顆粒，酸度剛剛好，也不會有優格的澀口感，是營養又好喝的飲品選擇喔！

波赫士領地精品咖啡館 5大特色

1.餐點超讚：食材新鮮、美味、高品質！手作甜點、貝果口感令人驚艷；搭配精心製作飲品超速配，來過一次就回不去了！這次拜訪大直創始店，推薦給大家千萬別錯過

2.主餐必點：超大德國豬腳，堅持先蒸後烤，外皮酥脆不油膩，肉質軟嫩不會乾柴，搭配特製酸菜、烤蔬菜超完美，不只飲品甜點好吃，主餐也是一百分！

3.推早午餐：全日供應的早午餐，份量十足，品項豐盛，培根乳酪貝果早餐盤，營養滿分吃飽飽～搭配高品質蘿美沙拉、新鮮當季水果，一早就補充滿滿能量！

4.甜點滿分：自製甜點用料不馬虎，手作千層蛋糕層層堆疊，綿密細緻口感，水果栗子千層超推薦！限量提拉米蘇，使用馬茲卡邦、奶酒、咖啡酒，比例抓超好，滋味頗有層次

5.大直必訪：這家大直咖啡店給人一種很舒適的氛圍，很CHILL、很放鬆，不會有壓力，不論來聊是非、辦公打稿、洽談生意，波赫士領地精品咖啡館都是絕佳的好選擇~

💭店家資訊 波赫士領地精品咖啡館 明水店

🏠地址: 台北市中山區明水路441號

🚌交通: 捷運大直站15分鐘

☎️電話: (02)2532-9990

⏰時間: 09:00–19:00

😪公休: 無休

💰消費: 現金、低消為一杯160元以上飲品或一份「精緻餐點」

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://www.yyyy.com.tw/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407082833

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💭店家資訊 波赫士領地精品咖啡館 昌吉店 BorgesPlace

🏠地址: 台北市大同區昌吉街22號

🚌交通: 捷運民權西路站7分鐘

☎️電話: (02)2598-3999

⏰時間: 0900-1900

😪公休: 無休

💰消費: 現金、低消為一杯160元以上飲品或一份「精緻餐點」

💬官網: https://www.facebook.com/BorgesPlace2/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406968361

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