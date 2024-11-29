塔克洛1998-泰味美式餐廳｜板橋最強泰式口味漢堡，創意大份量一吃就會上癮! 

你有吃過泰式口味的美式料理嗎，這家【塔克洛1998-泰味美式餐廳】認真有在酷，可以吃到泰式風味的漢堡和塔可，還有充滿南洋風情的海鮮義大利麵，有別於印象中美式口味的負擔感，吃起來更加清爽又開胃，而且份量超大吃完會飽到天靈蓋!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

塔克洛1998-泰味美式餐廳 環境分享

▼【塔克洛1998-泰味美式餐廳】位於新北市板橋區漢生東路，綠色系的店面外觀充滿異國風情，從板橋捷運站步行8分鐘左右可抵達，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【塔克洛1998-泰味美式餐廳】用餐環境延續清爽綠色調，搭配木頭設計打造出渡假氛圍感，很適合情侶約會或是朋友聚餐，因應聖誕節還有可愛的裝飾擺設，加上旁邊的新北耶誕城行程剛剛好!

塔克洛1998-泰味美式餐廳 菜單

塔克洛1998-泰味美式餐廳 餐點介紹

塔克洛招牌漢堡💰360元

▼大到難以一口咬的塔克洛招牌漢堡， 中間夾著厚厚的100%牛肉排，咬下去超JUICY多汁，最上層鋪了炸洋蔥絲增添了口感 ，搭配番茄辣起司吃起來超夠味!



香蘭炸雞塔可💰280元

▼大家一定要點這道香蘭炸雞塔可，真的很強! 趁熱吃會有邪惡的起司牽絲，蕃茄丁沙沙尬清爽微辣的泰式鄉村醬，還有爽脆的高麗菜及滿滿炸雞肉， 大口吃下去清爽無負擔~



塔克洛裹醬雞翅（特製裹醬）💰200元

▼獲得一致好評的塔克洛裹醬雞翅，吃得到雞腿和雞翅兩個部位，還沒吃就聞到開胃的泰式風味，酸酸辣辣超級涮嘴!

野菇雞絲義大利麵💰100元

▼這年頭居然有一百元的義大利麵!平日推出的商業午餐超佛心，份量實在的野菇雞絲義大利麵，裏頭有杏鮑菇、鴻酒菇、秀珍菇，搭配雞胸肉絲和巴曆米克醋炒出香氣，這個價格真的有夠佛的啦~

泰式冰奶茶（冰）💰100元 薄荷仕女茶（冰）💰100元

▼飲品的部分也充滿異國風情，很喜歡他們家的這間的泰式冰奶茶，屬於茶香比較濃的路線，不會到太過甜膩；薄荷仕女茶則是無糖茶，尾韻會有一股涼涼的薄荷味 。

塔克洛1998-泰味美式餐廳 用餐心得

沒想到泰式和美式的組合這麼搭，【塔克洛1998-泰味美式餐廳】是我近期最驚豔的餐廳，開胃清爽的風味搭配美式料理，同時讓人有飽足感但不膩口，強力推薦大家要來試看看!

塔克洛1998-泰味美式餐廳 店家資訊

粉絲團 : 塔克洛1998-泰味美式餐廳 FB

地址：新北市板橋區漢生東路131號

電話 : 02-2976-0676

營業時間：12:00–15:00，17:00–22:00(周一公休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/