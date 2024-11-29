台中逢甲夯爐麻辣烤鴨鍋，竟然把大豬蹄膀、烤鴨放進麻辣鍋裡，簡直要把四川人惹毛！冬季限定薑母烤鴨鍋超推薦，每人150元就享鴨血、豆腐、白飯、冰淇淋吃到飽！

夯爐麻辣烤鴨鍋開在逢甲夜市商圈，店址在台中西屯福星路與福上巷交叉口，鄰近福星立體停車場，步行只要1分鐘。

夯爐麻辣烤鴨鍋位於2樓，要從側邊門口走上樓，外觀、走道、店內都飾有鮮豔霓虹燈，帶有夜店風的裝潢，不僅非常吸睛，用餐氛圍也充滿熱鬧與放鬆感，是一間設計前衛、充滿時尚感的火鍋店。





夯爐營業時間從下午5點至凌晨1點，是台中宵夜火鍋新選擇，週末中午時段也有營業，很適合家庭親子聚餐。店內有活動式隔板，可依據用餐人數調整，Chill感十足的空間氛圍，讓人彷彿置身夜店吃火鍋。一開幕就很紅，平日晚上一位難求，務必事先訂位。

還有整面夯爐的形象牆，滿滿科技感，很好拍照。

夯爐麻辣烤鴨鍋每人酌收150元鍋底費(身高120cm以下免鍋底費)，即可享白飯、鴨血、豆腐無限續，以及自助吧冰淇淋吃到飽。自助調味區提供秘製醬油、烏醋、蒜碎、辣椒、蔥花、香菜以及火鍋高湯，可自行取用。

夯爐麻辣烤鴨鍋菜單

每組至少開一鍋，每鍋有基本湯底及配料，主要有麻辣烤鴨夯爐988元、麻辣大封夯爐1088元、麻辣烤鴨+大封夯爐1588元。如果有人不吃辣，可加購升級老火湯鴛鴦鍋+200元。冬季限定薑母烤鴨鍋1088元，麻辣鍋加購升級薑母濃湯鴛鴦鍋+399元。另外可加點肉品、海鮮、火鍋料及熟食。

除了可樂、可爾必思、茶飲外，也有18天生啤、百威啤酒、金尊啤酒等，可以下班相約吃鍋小酌。

夯爐火鍋超級浮誇華麗，龍頭造型還會噴煙，根本是迷幻七彩霓虹燈尬騰雲駕霧飛龍在天。鍋底的鹹度和辣度都可以調整，湯底無限續。火鍋再搭配熟食餐點，一整桌非常豐盛。

因為是白飯吃到飽，還直接上了一鍋小電鍋，也太猛了。

麻辣大封夯爐 1088元

夯爐的招牌麻辣湯底，加入大豬蹄膀、鴨血、豆腐、米血、鴨肉丸、大白菜、箭筍及玉米等食材，份量十足，4個人享用沒問題。夯爐的麻辣鍋底湯頭麻香油辣，尤其搭上這台式大封肉，感覺豬油香氣融到麻辣湯中，更順口，口感帶點滑潤，中和了入口的嗆辣感，但麻辣湯底依然飆悍帶勁，既美味又過癮。

夯爐的鴨血很好吃，咬下彷彿果凍般軟嫩滑溜。豆腐也很嫩，尤其在吸附鍋底精華後更是好吃。將麻辣湯頭澆淋在白飯上，完全就是白飯殺手。而且白飯、鴨血、豆腐無限續，哪有吃不飽的道理。

鴨肉丸也不錯，肉香彈牙。箭筍脆口，和麻辣很搭。

這鍋的最大亮點，全台首創吃法，直接把古早味辦桌的大封肉放入麻辣鍋。這看似搞怪的料理，其實非常對味。把台灣人俗稱腿庫的豬蹄膀燉煮到軟爛，散發濃郁肉汁香氣，豬皮厚實軟嫩、肥肉油脂豐富香滑可口，整塊大封的瘦肉也不少，大家各取所需都很滿足。川味的麻辣鍋底，搭配燉煮的大封肉，釋放出豐美的豬皮油香、豬肉甜味，煮出一種獨到的辣香風味。

服務人員會提供桌邊服務分剪腿庫肉，另外附上一碟辣粉，可沾豬蹄膀食用。加上白飯自製麻辣腿庫飯，超級無敵銷魂。

薑母烤鴨鍋(附鴨肉盤)1088元

夯爐不是只有麻辣鍋底，冬季限定的薑母烤鴨鍋，吃鍋進補新選擇。有特製薑母鍋底、半隻烤鴨、鴨血、豆腐、米血、鴨肉丸、大白菜、箭筍及玉米等好料。

特製薑母鴨湯底，薑片豪邁放，炒香後加些許米酒提味，把半隻烤鴨放進來，整個口味呈現一種鹹香帶甘甜、溫潤不嗆口、入口好喝好舒服的平衡感，真的是很巧妙的料理，推薦一試。

鴨血和豆腐都可以無限續，相較於放在麻辣鍋中，薑母鍋的鴨血和豆腐則顯得清香嫩口。

薑母鴨鍋底放入玉米，吸收麻油香，吃起來更甜更好吃。米血也是薑母鴨的好搭檔，入味軟綿好味道。

烤鴨的部分足足有半隻份量，經過舒肥料理再烤製，烤鴨香氣迷人，肉質鮮嫩不乾柴，比起傳統薑母鴨肉，又多了一層不同風味。

重點是薑母鴨湯頭非常好喝，愛喝湯的朋友很適合，也可無限續加特製白湯。

既然點了薑母鴨鍋，感覺不來碗麵線不行。這盤麵線的口感超讚，舀入薑母鴨湯，麻油香氣濃郁，好吃到不行。也可以弄成乾拌麵線，淋一點湯頭，再到自助調料區加入夯爐秘製醬油，再撒點蔥花和香菜，也是超滿足的享受。

炸翻天烤鴨(半隻 )499元

把烤鴨炸過後上桌，有點類似鹽酥鴨的概念。外層酥香，鴨肉則保有嫩度，吃起來很過癮，配酒更是棒。

夯炸鳥蛋 150元

以麻辣鍋底滷製，表面微酥、蛋白有Q度，一口咬下裡頭是綿密蛋香，涮嘴的麻辣風味，真的會一顆接著一顆吃。

辣滷豬尾巴 280元

火鍋店很少能吃到豬尾巴，用麻辣滷汁滷得皮Q滑溜，微微麻辣香，如果沒點大封鍋的朋友，建議來一盤豬尾巴過過癮。

辣滷虎掌 280元

選用豬膝軟骨部位，油香彈牙，充滿膠質，口感Q綿，麻辣滷香入味，不過偏油膩。

冰淇淋有四種口味隨你吃，瑞士巧克力、香草、草莓甜心、薄荷巧克力，吃完熱鍋爽嗑冰淇淋，解油解膩解辣。

這家夯爐麻辣烤鴨鍋，在逢甲的福星路、福上巷路口，靠近河南路口，外觀內裝都有閃耀酷炫的霓虹燈，用餐氣氛時尚輕鬆，大家來這裡聚餐真的都很開心自在。店家擅長以創新手法將料理元素重組，像是麻辣鍋裡放大封肉，薑母鴨鍋改放烤鴨，看似搞噱頭，但味道不僅很合理，還有意想不到的新滋味。

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