【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

永芯茶檔茶餐廳是中壢最有人氣的港式茶餐廳之一，在google評論擁有上萬則評論，從餐廳外觀到店內裝潢擺設都散發著濃濃港式風味，老闆雖然不是香港人，但把港式料理的特色發揮得淋漓盡致，香煎雞腿、豬扒、沙爹等肉類都極為入味會讓人想大口扒飯，公仔麵、菠蘿油也極具特色，用餐時段一定要事先預約，不然就只能乖乖排隊了！

附近路邊較難停車，可停臨近的Times 內壢忠勤街停車場或Times 中壢成章忠勤停車場。

▲餐廳外觀使用好看的tiffany 綠，連招牌字體等細節都非常考究，不說還真的以為是在香港。門口很貼心的設置小凳子讓候位的客人可稍做休息。

▲窗前堆放了五顏六色的飲料箱，與外牆意外的結合，這裡也是很熱門的拍照打卡點。

▲店內用餐空間雖然不大，但座位規劃得很不錯坐起來沒有壅擠感，有靠窗吧台坐位、兩人坐位和靠牆的沙發座位區，店內使用了大量了香港元素，播放的也是廣東歌曲，整體氛圍營造得很好。店內有提供兒童高腳椅。

▲很喜歡這面牆，有霓虹燈和各式港式茶餐廳的標語，有濃濃的香港特色。

▲自助台提供冰水、衛生紙和餐具可自行取用。

▲用完餐需自行將餐具、廚餘回收分類。

▲點餐流程有詳細說明，掃桌上QR code餐點再至門口結帳付款，另外在google評論留下好評可免費兌換凍檸汽水。

永芯茶檔茶餐廳菜單：請點我看線上菜單

▲香煎雞腿扒 234元(公仔撈麵)：餐點主食可選白飯或公仔麵，蛋可選熟度，配菜有煎蛋、蘆筍、玉米筍、青菜，公仔麵吃起來極為彈牙，吸附了醬汁的麵條很夠味。

▲青菜使用青江菜，口感脆甜品質很不錯。

▲雞腿外皮煎得微焦金黃，沒有使用過多添加物調味，肉質鮮嫩多汁，完全可以吃到食材原始的純粹和單純。

▲鐵板雙豬扒 225元(香Q飯)：這道選太陽蛋，香Q飯白晢剔透份量很多，豬扒則是有兩大塊，使用砂鍋盛很有吃煲仔飯的FU。

▲豬扒使用台灣溫體豬醃製，表面煎得焦香，肉質厚實細嫩，醬油有完全透進肉內，吃起來超香。

▲滑蛋沙爹牛肉 260元(香Q飯)：這道選擇了炒蛋，沙爹牛肉肉質軟嫩，融合了台灣沙茶醬和東南亞的沙嗲醬，味道有層次感完全不死鹹，完全沒有油膩感，吃一口保證胃口大開，右是一道白飯殺手。

▲打卡送的雪碧汽水，隨杯附上一片檸檬和冰塊，氣泡感搭配檸檬的清香，喝起來就是暢快，很解膩的飲料。

雞蛋糕短評：內壢有名氣的港式餐廳，食物道地，公仔麵好吃，用餐氛圍很棒，音樂好聽，服務人員親切和善，座位不多建議訂位。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★



【永芯茶檔茶餐廳美食資訊】

地址：桃園市中壢區成章四街61號

電話：034341913

官網：facebook

營業時間：11:00–20:30

外送：foodpanda、、ichefpos

線上預定：inline

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有(可linepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團