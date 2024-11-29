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【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳 - 濃濃港式用餐氛圍，香煎雞腿越吃越開胃

永芯茶檔茶餐廳 桃園美食 中壢美食 內壢美食 more
2024-11-29 22:24:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

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永芯茶檔茶餐廳是中壢最有人氣的港式茶餐廳之一，在google評論擁有上萬則評論，從餐廳外觀到店內裝潢擺設都散發著濃濃港式風味，老闆雖然不是香港人，但把港式料理的特色發揮得淋漓盡致，香煎雞腿、豬扒、沙爹等肉類都極為入味會讓人想大口扒飯，公仔麵、菠蘿油也極具特色，用餐時段一定要事先預約，不然就只能乖乖排隊了！

 

附近路邊較難停車，可停臨近的Times 內壢忠勤街停車場Times 中壢成章忠勤停車場

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

▲餐廳外觀使用好看的tiffany 綠，連招牌字體等細節都非常考究，不說還真的以為是在香港。門口很貼心的設置小凳子讓候位的客人可稍做休息。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

▲窗前堆放了五顏六色的飲料箱，與外牆意外的結合，這裡也是很熱門的拍照打卡點。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

▲店內用餐空間雖然不大，但座位規劃得很不錯坐起來沒有壅擠感，有靠窗吧台坐位、兩人坐位和靠牆的沙發座位區，店內使用了大量了香港元素，播放的也是廣東歌曲，整體氛圍營造得很好。店內有提供兒童高腳椅。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

▲很喜歡這面牆，有霓虹燈和各式港式茶餐廳的標語，有濃濃的香港特色。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

▲自助台提供冰水、衛生紙和餐具可自行取用。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

▲用完餐需自行將餐具、廚餘回收分類。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

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▲點餐流程有詳細說明，掃桌上QR code餐點再至門口結帳付款，另外在google評論留下好評可免費兌換凍檸汽水。

 

永芯茶檔茶餐廳菜單：請點我看線上菜單 

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

香煎雞腿扒 234元(公仔撈麵)：餐點主食可選白飯或公仔麵，蛋可選熟度，配菜有煎蛋、蘆筍、玉米筍、青菜，公仔麵吃起來極為彈牙，吸附了醬汁的麵條很夠味。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

▲青菜使用青江菜，口感脆甜品質很不錯。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

▲雞腿外皮煎得微焦金黃，沒有使用過多添加物調味，肉質鮮嫩多汁，完全可以吃到食材原始的純粹和單純。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

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鐵板雙豬扒 225元(香Q飯)：這道選太陽蛋，香Q飯白晢剔透份量很多，豬扒則是有兩大塊，使用砂鍋盛很有吃煲仔飯的FU。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

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▲豬扒使用台灣溫體豬醃製，表面煎得焦香，肉質厚實細嫩，醬油有完全透進肉內，吃起來超香。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

滑蛋沙爹牛肉 260元(香Q飯)：這道選擇了炒蛋，沙爹牛肉肉質軟嫩，融合了台灣沙茶醬和東南亞的沙嗲醬，味道有層次感完全不死鹹，完全沒有油膩感，吃一口保證胃口大開，右是一道白飯殺手。

 

【桃園食記】永芯茶檔茶餐廳

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▲打卡送的雪碧汽水，隨杯附上一片檸檬和冰塊，氣泡感搭配檸檬的清香，喝起來就是暢快，很解膩的飲料。

 

 

雞蛋糕短評：內壢有名氣的港式餐廳，食物道地，公仔麵好吃，用餐氛圍很棒，音樂好聽，服務人員親切和善，座位不多建議訂位。


用餐環境★★★★☆
餐點★★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★


【永芯茶檔茶餐廳美食資訊】

地址：桃園市中壢區成章四街61號
電話：034341913
官網：facebook
營業時間：11:00–20:30
外送：foodpanda、、ichefpos
線上預定：inline
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：有(可linepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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place桃園市中壢區成章四街61號
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美味度
4.72
服務品質
4.53
裝潢氣氛
4.64
CP值
4.36
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