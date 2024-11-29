2024士林官邸菊展於11月29日盛大開展~~

今年的展覽主題：菊伴動物派對，圍繞著愛護地球與環保的理念，藉由動物派對的創意造型，展現出多樣化的花藝設計。

透過這些精心佈置的花卉展示，讓遊客可以深入了解生態保育與動物世界的元素，在參觀之餘，也闡述環保的重要性！

📸2024士林官邸菊展｜菊伴動物派對🌸

📆活動日期：2024/11/29-2024/12/15

📌活動地點：111台北市士林區福林路60號

⏰營業時間：

①戶外展區 08:00–21:00

②室內展館 08:30–21:00

☑停車有料🚗🛵｜廁所🚾🚻。

☑🚈捷運淡水線，到士林站2號出口左轉過中山北路，便可以抵達士林官邸。

從入口到每個展區的設計，今年的士林官邸菊花展不僅展示了美麗的菊花，更是一場關於環境與動物的探索之旅。

首先映入眼簾的是▲①熊熊遇見鹿路，這裡由木材製作的梅花鹿和以樹皮編織的台灣黑熊，營造出一種自然質樸的氛圍。

在來是②青春派對、▲▼③綠野仙蹤...等展區，一開始便能感受到整個展覽所傳遞的生態保育理念。

透過這些自然素材打造的動物雕塑，彷彿帶領我們進入了一個屬於地球村的動物園~~

這些動物造型的製作巧妙融合了工藝與自然的共生邏輯，彷彿這些動物在花海中自由徜徉嬉戲，與周圍花卉融為一體。

每一個細節都讓人不禁停下腳步仔細觀察，藉此來感受他們與大自然的緊密連結。

今年的▲③綠野仙蹤則讓人彷彿瞬間穿越到熱帶雨林，展區中有2隻竹子編織而成的大象，憑藉其高大的造型，顯得格外壯觀。

這些大象像是悠然自得地徜徉於綠意盎然的叢林中，自由自在地生活，營造出一種愜意的氛圍，讓人沉浸在大自然的奇妙與寧靜之中。

在▲④狐朋引伴、臺日友好、笠間菊花節展區，這裡有座紅色鳥居，將日式風情與菊花展示完美結合，營造出如夢似幻的景觀。

四周的菊田中，還擺放著椰纖製的小狐狸，像似他們在農田中快樂地跳躍，生動而可愛。

這些充滿日式風格的元素，讓遊客瞬間蒞臨於日本的笠間菊花節，感受濃厚的日本文化氛圍，只要短短幾步的腳程，便能體驗到濃烈的日本風情，彷彿穿越到了菊花的奇妙世界。

▲⑥攏來看菊會看見2隻巨大的暴龍與澳洲傘蜥，他們互相對望，形成一幅獨特的景象。

這些雕塑是由廢棄物品巧妙地編製而成，不僅展示了創意與工藝，也傳遞了資源回收再利用的環保理念。藉此喚醒人們關注地球資源日益耗竭的問題。

讓遊客在欣賞藝術之餘，也能體會到資源回收的重要性，請大家一起來共同守護我們的地球，使其能夠永續發展。

▼⑧菊光遍羽

在中式庭園中展出了▼⑨沙漠之春，這裡不僅有許多可愛的小狐狸在花草間嬉戲玩耍，四周也被各式各樣的菊花所點綴。

這些菊花的展示為整個景區增添了無限的生氣與美麗，讓人一看便感到心曠神怡，景色如詩如畫，宛如一幅動人的畫作。

▼⑨沙漠之春｜⑩想入非非、非洲探索

在園藝展覽館和新蘭亭，也展示了其他菊花展示，礙於時間關係無法參觀，期待下次有緣再訪問。

在▼⑤海漾星空展區，巧妙利用高低錯落的地勢和花草景觀設計，利用鋁線、塑料袋創作的綠蠵龜與寄居蟹，這些作品生動地呈現了海洋生態的多樣性，提醒人們珍惜海洋資源。

傳遞環保的理念，讓遊客可以更加體會保護海洋的重要性。

然而個人感覺今年這個區域的設計較為簡約。(以上純屬個人觀感。)

今年的菊花展也首度開放夜間賞菊活動，讓遊客不僅能在白天欣賞菊花的盛放美態，更能在夜晚的燈光映照下，體驗完全不同的視覺感受。

夜間的燈飾為菊花增添了一抹神秘色彩，彷彿讓每朵菊花都散發出獨特的魅力，呈現出白天無法看到的另一番風貌。

這樣的對比，相信可以讓整個菊展看起來更加充滿浪漫與驚喜，每一個角落都充滿無限驚奇。

▼①熊熊遇見鹿路｜②青春派對｜③綠野仙蹤