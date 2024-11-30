很喜歡清境農場的氛圍，很有異國度假感，所以每年都會安排清境旅遊，找家喜歡的風格民宿入住，到青青草原看綿羊秀、餵食羊咩咩、感受清境美麗的景色，再找家喜歡的餐廳用餐或喜歡的咖啡廳喝下午茶，時間足夠的話再到武嶺、合歡山走走，真的太美好！

南投清境民宿「清境小築」，絕佳山景視野，平價舒適景觀四人房!

抵達清境後，前往清境小築的路徑有點小，不好會車，建議可以將車子直接停放在上面的廣場，然後走小路下來！

導航可以直接設定＂清境小築＂即可抵達。

ADD:南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷14號

TEL:04 9280 3221

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清

境小築位於壽亭新村，距離清境知名的青青草原、小瑞士花園等距離不遠，但還是需要開車就是。

民宿位置有點隱密，周圍也有多家民宿，我還蠻喜歡這裡的環境氛圍，途中還遇見了可愛貓咪，有遠離塵囂的美好，幽靜清心。

民宿有停車場，民宿旁及後方都有，但車位不多，這裡的路也比較小，若開車技術不是那麼好建議停外面廣場就好，廣場是可以停車的。

清境小築是白色歐式建築，很有異國氛圍感，搭配晴朗藍天、鬱綠山景，真的很美，櫻花季期間還有櫻花綻放，可以規劃櫻花季來住一晚。

庭院裡有規劃桌椅，是有遮雨棚的設計，可以遮陽與避免雨水淋濕，但視野也就有所遮蔽，若是陽傘的設計可能會比較好些。

夜晚有見到遊客在此吃東西聊天，感覺挺棒的！

正對著合歡山與奇萊山的山峰美景，視野絕佳，搭配好天氣讓人心情也相當美好，煩惱也拋之腦後。

民宿提供雙人及四人房，除了我們入住的經典四人房外其他都是有山景的，我訂房時只剩下這家經典四人房了，稍微可惜些，有山景的房間是有規劃陽台可以賞景的。

清境小築的房價不貴，我是在訂房網站上訂週六夜晚的四人房，假日房價不到三千元真的很優惠，而且用訂房網站訂還有現金回櫃可以扣掉將近六百元，換算下來只要兩千四百多，真的很划算，不過訂房網站的優惠每個人、每個時間看都不太一樣就是。

房間還蠻寬敞，雖然不新穎但乾淨舒適，採光也很明亮；我入住時已經晚上了，若是白天窗簾打開陽光灑落進來的感覺很棒喔！

房內沒有配備冷氣，因為高山上偏涼的關係，但有風扇，不知道夏天會不會熱就是；跟清境上大多數民宿一樣有配備電熱毯，冷冷的夜晚也可以暖呼呼入睡。

房間內有礦泉水、咖啡茶包、電熱壺、冰箱、拋棄式拖鞋等配備，另外公共空間也有飲水機，開水不夠可以自行裝取。

乾溼分離的浴室，空間也挺舒適，不會有壓頗感，盥洗備品及浴巾等也都有提供。

雖然不是景觀房，但房間也是有大面積的玻璃窗，也是可以享受陽光灑落進入房內的美好。

民宿餐廳的視野及採光相當好，飲水機也是在這裡。

不確定民宿現在還有沒有提供早餐服務就是，我們訂的是沒有含早餐的房價，沒有早餐我們一家是沒有差，因為我們出遊習慣睡晚晚，睡飽飽後再去覓食、吃在地美食！

下午三點入住、隔天十一點退房，退房時將鑰匙放進鑰匙回收盒即可，就可以開始美好的旅程了！

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