從住宿的飯店那霸休伊特渡假飯店只需要步行2至3分鐘，就抵達國際通商店街的入口處

有來過沖繩那霸市的朋友們都知道國際通商店街上有很多各式各樣的當地土產的免稅商店以及一些比較有特色的商店比如沐浴用品護膚用品，值得推薦的是隱藏在牧志市場小巷裡的男女服飾商店，覺得是蠻有特色以及設計不錯，值得去逛逛。所以在這篇文章中公主就不多介紹國際通商店街，下面就貼上幾張商店街的照片跟大家分享

這一次在那霸市的國際通也有吃了三家不錯的日式和意式料理，在下面跟大家做簡單照片的分享。它們是琉球市場的蓮Ren、碧鐵板燒以及Cross 47 義大利料理





琉球市場 蓮Ren

餐廳地址：沖繩縣那霸市牧志3-11-18

電話號碼：+81 98 861 9979

營業時間：每週三至週日，下午六點至晚上11點

公休日：每週二

服務態度：4.5🌟

CP值：4.5🌟

飲食美味：4.5🌟





在Google上有4.6🌟的高評價的蓮Ren

看似普通的一家小店面，可是他們烹調出來的料理，沒到料理都沒有踩雷，雖然是普普通通的料理，可是每位程度不輸給是至五星級的餐廳。海鮮很新鮮。沙拉超大盤。價格屬於中等。

碧 鐵板燒

餐廳地址：沖繩縣那霸市松尾1-2-9

營業時間：每週五至週三，早上11點至下午4點，下午5點至晚上10點

公休日：每週四

服務態度：4.5🌟

CP值：4.5🌟

飲食美味：4.5🌟





在Google上有4.4🌟的高評價的碧鐵板燒

走進這一家鐵板燒店會發現到，裡面都是全女將的鐵板燒餐廳，她們的分組鐵板燒技巧功法非常俐落以及帥氣，這裡有售賣好吃的石垣牛，單看女師傅的鐵板燒技巧就很厲害很棒了

Cross 47 義大利料理

餐廳地址：那霸市安里2-4-7

營業時間：每週三至週一，中午12點至下午3點，下午6點至晚上11點

公休日：每週二

服務態度：4.5🌟

CP值：4.5🌟

飲食美味：4.5🌟





在Google上有4.4🌟的高評價的Cross 47

黔菜點了一個鮮甜的大蘑菇作為晚餐的開始

這家義式料理的義大利麵，軟硬度剛好的口感搭配上純正的意式的肉醬紅醬，非常可口美味，吃了還會想再倒回去吃的一家餐廳

烤雞考到很嫩，醃漬很入味

提拉米蘇甜點是餐廳諍送的，因為服務生不小心的把上桌的紅酒飲料倒在公主的衣服上，他們感到很抱歉就最後送上一份甜點。可是真心覺得，這份提拉米蘇是真的很不錯酒氣跟咖啡相配合的恰恰好

以上三家餐廳，有到沖繩那霸市國際通的朋友們，可以作為參考去試一試他們家的料理，絕對不會讓你們失望。而且基本上也不需要特地預先預約。這一篇的分享就到這裡，希望大家喜歡。

謝謝閱讀。分享。推薦度：4.5🌟