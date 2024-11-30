經過幾個小時的細火慢熬，將醬香、食材香、辛料香、中藥香、酒香交織在一起的秘滷裡，無論是油亮的黑褐色海帶、泛著誘人光澤的豆干、還是滷得軟嫩的豬耳朵等，每一樣都吸飽了滷汁的豐富香氣。

▼ 等到冷卻後，這滷味的香氣會變得更加濃郁，相較於愈煮愈軟爛的熱滷，冷滷的Q彈、不死鹹更能保留食材的原味。

以獨特的「五十三香滷味」深受婆婆媽媽喜愛的〝方恩小食〞，是從傳統市場的攤位起家，每天穿梭於彰化、台中等地，始終堅持著對食材的嚴選與古法手工秘製。

▼為了提供更優質的服務，決定在今年從流動攤位轉型為實體店面，地點就選在緊鄰三民市場的彰化永安街上。

方恩小食 五十三香秘滷/麻辣

營業時間：16:00～21:30

電話：04 720 0039

地址：彰化市永安街149號

粉專：https://www.facebook.com

下班後想和朋友在外面來個小聚、吃吃滷味，不用等夜市開，文青風的店面不僅乾淨衛生，還有座位可以內用喔！

《方恩小食》的滷味+下酒小菜高達40種以上，選擇多到讓人眼花撩亂，不知道要點什麼好的時候，直接選菜單上開頭有「👍」的，或是來個「拼盤」就對了。

▼ 他們家的「綜合滷味拼盤」集結了黑白切系列的人氣推薦，裡面有豆干、海帶、花生、豬耳朵。

綜合滷味拼盤 NT120元

口感軟嫩的「豬耳朵」一向是我的最愛，還要滷到肉質Ｑ彈而不爛、軟骨爽脆而不硬，配著「花生」一起吃，完美！

▼ 這裡面最讓我驚艷的就是「海帶」了，吃起來口感脆爽、滷汁入味，又保有食材原有的鮮味。

「豆干」也滷得非常入味、不死鹹，每一口都吃得到與滷汁的完美融合。

搭配上蔥蒜的辛香和酸菜的爽脆，讓整道滷味拼盤的風味更加分了。

▲我之所以喜歡吃 《方恩小食》，不只是因為它入味又好吃，更重要的是，他們家的滷汁沒有科技狠活，而是採用了八角、桂皮、小茴香、砂仁、豆蔻、丁香、山柰、花椒、白芷、陳皮、草果、乾薑、高良姜、草果、紫叩、肉蔻、木香等「十三香」。

並與祖傳秘方一起大火炒香、古法秘製而成，交織著醬香、食材香、辛料香、中藥香、酒香的「五香」。

▲除了秘滷滷汁一絕，就連麻辣醬也很厲害，那濃郁的香辣滋味在舌尖上綻放，辣得過癮卻不嗆口。

現在有太多店家在迎合大眾口味，已經很久沒有嚐到吃辣的快感了，就連平時不吃辣的朋友都被辣到了，還是會想再吃一口。

《方恩小食》的麻辣滷味有兩種，一種是直接加辣醬，一種就是將麻辣醬滷入味，讓麻辣風味更添一層的新品。

▼我就很喜歡這「麻辣米血」，滷得剛剛好的軟糯口感，搭配上麻辣辣香的滋味更是畫龍點睛，好吃到讓人忍不住一口接一口，完全停不下來。

麻辣米血 / 豆干

牛三寶拼盤 NT250元

▲這裡還提供多種下酒小菜可以選擇，其中最熱賣的莫過於「牛三寶拼盤」了。

滿滿一大盤的牛三寶，這牛筋滷得軟嫩入味、牛肚Q彈有嚼勁、牛腱肉紮實飽滿，三種不同的口感層次在嘴裡交織，如果能夠來上一罐啤酒就完美了。

鴨翅 NT30元 / 雞爪 NT50元

▲滷製過的「鴨翅」和「雞爪」，吸收了滷汁的香濃滋味，啃起來就是特別香。

如果不想花時間啃骨頭，還有無骨鳳爪可以選擇，無論是蒜香還是麻辣口味，軟嫩的雞爪肉與軟骨間的Q彈膠質，好吃到一不小心就盤底見空了。

無骨蒜辣鳳爪 小60元 / 大100元

▼新品嚐鮮不用摳摳，現在只要消費滿300元，「肉燥飯」或「麻辣鴨血」擇一免費送。

原本以為彰化肉燥飯都大同小異，沒想到他們家的肉燥吃起來帶有一種甘味，而且肥瘦相間，好吃到出乎我的意料之外。

古早味滷肉飯 NT35元

它搭配的不是什麼醃蘿蔔，而是新鮮的時節蔬瓜，口感更豐富。

▼他們家的「麻辣鴨血」是我吃過最澎湃的用料，這裡面不只有鴨血，還有豆皮、鴨丸子、米血滿滿一碗，尤其是小小一顆的鴨丸子，吃得到鴨香滿滿，超愛～

麻辣鴨血 NT100元

▲大塊大塊的鴨血表面細緻、氣孔小，吃起來比我平時吃的鴨血還要好吃。

可惜，這湯頭的薑味太重、辣味淡，大大不ok，立刻就跟闆娘反應，快來喝喝看改良後的麻辣鴨血能不能滿足愛吃辣的你吧！

後續還會再推出一系列暖心熱食，就算是冷冷的寒冬，也不用委屈自己吃煮得很爛的熱滷了。

▲《方恩小食》除了有滿額優惠，google五星評論還可以任選50元滷味喔，這麼好康的活動，你還在等什麼？

冷滷味在室溫下放置時間過長，容易產生衛生疑慮，相較於一般滷味攤的簡易防塵措施，《方恩小食》採用冷藏保鮮的方式，不僅能鎖住食材的鮮美，更能讓消費者吃得安心。

雖然是冷藏保鮮，吃起來卻不會像涼麵冷冰冰，滷味的香氣和口感非但沒有大打折扣，而且還吃得到泡麵耶！

▲最重要的是，《方恩小食》的食材還經過了SGS認證，試問哪家滷味店對自家衛生這麼厚工。

現在只要打開賣貨便，就能把店裡的人氣滷味通通搬回家，不管是追劇、熬夜工作，還是突然想吃點小零食，都能隨時來上一包，在家也能輕鬆享受到和店裡一樣的美味。

菜單截圖自方恩小食粉專

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