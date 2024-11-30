想找個遠離塵囂、親近大自然的好去處嗎，快來苗栗長青之森-竹南濱海森林遊憩區

這裡是苗栗竹南超夯的生態景點，無論是想放鬆心情、享受戶外綠意，還是尋找適合全家大小的親子活動，都超級適合

一起來探索這個超美的苗栗森林步道，讓心靈徹底沉浸在清新的自然環境中

長青之森的步道非常平緩，全家大小都能輕鬆走完，而且沿途設有許多休憩區，超適合帶著小朋友邊走邊觀察各種動植物

林間的涼風徐徐吹來，不論何時造訪都可以感受到自然的舒適

若是夏季前來，還可以看到草叢間的蜻蜓、蝴蝶翩翩起舞，小朋友看到肯定超興奮

竹南濕地虹橋一開始就吸引了不少人的目光，因為它不僅僅是一座橋，更像是大自然中的一抹亮色

虹橋的設計呈現出明亮的彩虹色，無論是晴天還是陰天

橋身的色彩都會與周圍的景色形成強烈的對比，最讓人印象深刻的莫過於橋下水中的倒影

當你站在橋上，回頭望去，橋身、天空和四周的綠意都映照在平靜的水面上，這畫面美得不真實

那一瞬間，仿佛置身於另一個世界，景色如夢如幻

這種美景讓人不禁拿起相機，想把這瞬間永久收藏，因為每一個角度、每一份倒影，都是一幅值得珍藏的風景畫

走在長青湖畔，最引人注目的就是那些盤根錯節的老樹幹

這些樹木的年齡可能已經有數十年，隨著時間的推移，它們的根部慢慢爬出地面，形成了一種很奇特的景觀

那些樹幹彎曲的形狀、粗壯的枝幹，搭配著四周的湖光山色，構成了一幅美不勝收的畫面

站在這裡，你會覺得自己像進入了一個神秘的森林世界，樹木彷彿有著自己的生命，靜靜地講述著時光的故事

如果你是個自行車愛好者，那麼竹南濱海森林遊憩區絕對不能錯過

不僅擁有豐富的生態景觀，還為喜歡騎車的人提供了絕佳的騎行路徑

無論你是初學者還是資深車友，這裡的自行車道都能讓你在享受運動的同時，放鬆心情，親近大自然

這個基地的絕佳地理位置讓它成為旅客和當地居民的心頭好

不僅能拍出令人讚嘆的照片，這裡的空氣清新、景色壯麗，讓人心曠神怡

對於喜愛大自然的朋友來說，這裡是一個必訪的景點

這裡還有可以的魚魚造景可以拍照

在這片外海灘，不僅有自然美景，還能遠眺一排壯觀的風力發電機

高聳的風機在海風的推動下，緩緩轉動，為這片美麗的景致注入了現代科技的元素

長青之森－竹南濱海森林遊憩區是個適合放鬆身心、親近自然的好地方

不論是深度的生態體驗，還是簡單的戶外休閒活動

這裡都能讓您感受到大自然的無窮魅力，是旅途中不可錯過的綠意天堂

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