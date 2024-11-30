很不錯走的環湖步道，整體很親民，健走、散步都適合，而且走在湖面周圍更是舒服愜意，這天我們o型走一圈，

沿途經過兩個吊橋，就在寶山水庫環湖步道。

來去寶山！在寶山水庫環湖步道周圍有一間沙湖壢咖啡館，

是間湖景咖啡館。

就在寶山水庫環湖步道入口處的周圍有停車場，如上圖，

但車位太夯，我們來沒位子，只好停在沙湖壢咖啡館的周圍路邊停車。

寶山水庫環湖步道入口處這有洗手間供使用，

是有人打掃，很乾淨。

寶山水庫環湖步道有路線圖，這天我們走o型一圈回來到入口處這，

但有一段路須走馬路，這點覺得設計有點不良，畢竟走馬路就是危險，

如果有更完善o型一圈步道設計就更佳了。

照片那間屋子就是“沙湖壢咖啡館”，是湖景咖啡館無誤。

環湖步道這裡還有整排的座椅，

坐在這裡看靜靜的湖面別有一番景致。

▍寶湖吊橋

第一個吊橋到了，寶湖吊橋，天啊~走在這吊橋上也太舒服，

離水庫湖面好近，而且景色優美，隨便拍照片都美。

慢慢走或停下來欣賞湖面風光都覺得很奢侈。

寶湖吊橋出來往左走，繼續前往寶山水庫環湖步道的第二個吊橋“碧湖吊橋”。

另一個角度看寶湖吊橋的樣子。

環湖步道沿途可欣賞湖面風光。

▍碧湖吊橋

第二個吊橋到了，碧湖吊橋，路面比剛剛的寶湖吊橋還寬了一點，

一樣從湖面中走過，好看的吊橋，景色優美的湖面，一切都是好看的畫面啊~

碧湖吊橋走出來就是馬路，準備走回寶山水庫環湖步道入口處那。

餐廳住家小孩正在餵食小貓。

從剛剛碧湖吊橋出來一直走尖山路就會走到這，尖山路這條車不多，

往左轉會經過「種福禪寺」再續走回入口處。但出來到上面照片這左轉，就會開始車多。

過了種福禪寺就會走這種山路，實在著實危險~

老人小孩就不建議這樣o型走，

直接到第二個碧湖吊橋就返回走，會比較適合一些。

最後回到寶山水庫環湖步道再走回沙湖壢咖啡館那，這天這樣輕鬆走還不錯，

散步健走成分居多，沿途湖面風光迷人，吊橋景色優美，走起來也很愜意，適合一起散步同行。

寶山水庫環湖步道

地址： 新竹縣寶山鄉

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