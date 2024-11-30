很好走的功維敘隧道，適合闔家大小來這裡走走看功維敘隧道的繽紛燈光秀，還有心想事成站大車票，

復古火車頭，還有小孩愛的溜滑梯。

「功維敘旅客服務中心」附近這有停車場，但車位不多。

今日路線:功維敘旅客服務中心→心想事成站大車票→尚禹橋→

橋下說書→懷舊月台(復古火車頭)→彩虹市集→滾輪溜滑梯→功維敘隧道南口

功維敘旅客服務中心周圍有這個Q版功維敘火車頭造型。

從這裡走過旁邊有廁所，很方便。

廁所再過去有功維敘相關拍照景點，可以拍照打卡。

▍心想事成站大車票

祈福許願，這個大車票也太吸睛，應該很多人為了這個大車票而來吧，

願人人都能心想事成。

▍功維敘尚禹橋

經過特別的尚禹橋，即將來到橋下說書。

▍橋下說書

這裡有功維敘隧道的簡介說明。

牆上有火車頭的彩繪。

▍懷舊月台

復古1960年代火車頭，好大的火車頭在此，火車頭與車廂，

打造火車景象意象。

▍彩虹市集懷舊市集

這裡有販售各式產品，飲品。

而這裡周圍還有#百年伯公廟，可以一同觀賞膜拜。

▍滾輪溜滑梯

這裡還有一處小孩愛的溜滑梯。

▍功維敘隧道南口

功維敘隧道到了，全長約441m，隧道外紅磚砌拱，

外觀像一座城堡，隧道內有繽紛燈光變化秀，

繽紛燈光照射在清幽隧道牆面上，形成特別的隧道景致。

功維敘隧道內很涼，濕氣很重，而隧道燈光繽紛變換有點迷幻，又很清幽~

只是隧道很夯，人潮也是不間斷。這天來沒聽到隧道裡有放音樂！

隧道內旁岩壁都有水，不時從隧道上滴下來。

地面濕滑，行走需留意。

隧道內各式燈光變化，邊走邊欣賞不無聊，

而且走在隧道內就是特別，是走過隧道也走過歷史軌跡。

▍功維敘隧道北口

功維敘隧道內燈光，開放時間05:00~18:00

而功維敘隧道的周圍旁是真的有火車行駛過喔。

功維敘隧道走出來，旁邊處有生態池塘，

有魚有烏龜。

隧道另一側是貓貍山，這裡有貓貍山公園，我們沒有再繼續走貓貍山，

所以就再折返回去「功維敘旅客服務中心」那。功維敘隧道也是旅行團的最愛，

周圍有不少遊覽車位置。整體親民好走好拍，走走清幽隧道漫步其中也很不錯。

功維敘隧道

地址:苗栗縣苗栗市三湖道76-5號

交通:新竹客運5656 至大同國小站下