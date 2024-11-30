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【復興步道】觀音洞步道南口,走到蝙蝠洞步道,瀑布,免門票景點！

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2024-11-30 16:41:00 文字：小如吾家札記
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小如吾家札記

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【復興步道】觀音洞步道南口,走到蝙蝠洞步道,瀑布,免門票景點

許久沒來三民蝙蝠洞，這次從秋山清泉岩觀音洞步道南口，走到蝙蝠洞步道北口去蝙蝠洞，沿途走步道在森林浴，

來回路線蠻長，但可以連走到蝙蝠洞那看岩洞景觀。

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▍秋山清泉岩觀音洞

有特色的觀音洞步道，更特別是可以接走到蝙蝠洞那，

一次捕獲兩個地方景點，很推可以這樣兩個步道連走，順便運動一下。

觀音洞(秋山清泉岩大佛)前方有停車場。

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120尺高的觀世音菩薩，來秋山清泉岩必看“觀世音菩薩”大佛。

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▍觀音洞步道

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就在觀音洞(秋山清泉岩大佛)的對面即為「觀音洞步道」南口步道方向

整個步道真的就是漫步在森林浴，就像走在山林裡，全線綠蔭蒼鬱。

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▍觀音洞瀑布

「觀音洞步道」會經過觀音洞瀑布，

瀑布小小的，沒什麼水量。瀑布這有個休憩平台。

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沿途有觀音洞步道的路線指標。

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再來經過這個鐵板小吊橋，小吊橋超級Q彈的晃，

Q彈晃動程度非常驚人！！

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此時就從「觀音洞步道」走出來，準備前往蝙蝠洞方向。

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觀音洞步道走到這藍色的暸望台旋轉樓梯這，

就代表接往蝙蝠洞方向到了。

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在涼亭旁邊走下去就是蝙蝠洞方向。

而蝙蝠洞步道從停車場走到蝙蝠洞，步道全長約600m，

沿途綠樹成蔭，步道有涼亭，可以暸望山巒景色。

而步道終點為蝙蝠洞。

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暸望台看出去景色還OK，可見山巒樣貌。

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▍蝙蝠洞

蝙蝠洞到了，天然的岩洞景觀。只是蝙蝠洞這的木棧板有些受損，

前方堆滿了樹木雜根，而岩洞不斷滴水，行走需留意腳步。

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蝙蝠洞真的看的到蝙蝠耶。鏡頭拉到最近看到的樣子，

蝙蝠洞說明版寫道「由於鄰近溪谷、地形自然原始，所以這裡在還沒被發現之前，

可說是蝙蝠棲息的天堂，民國二十年，蝙蝠洞被當地居民發現後，便被大量捕食，

加上遊客漸多，導致蝙蝠相繼遷移他處，數量銳減，不見蹤影」。

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自然岩洞景觀，岩洞很涼爽，適合夏天來這裡避暑。

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那個釣魚人士真的很誇張，居然跑到那邊在釣魚~

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蝙蝠洞靠停車場這裡有洗手間。

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蝙蝠洞交通:公車5107(大溪-蝙蝠洞(經三民)至蝙蝠洞站下車。

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 蝙蝠洞這停車位不多，但有公車可以到達。

「蝙蝠洞步道」這為北口步道方向

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到蝙蝠洞看完自然岩洞景觀後，就再步行回去觀音洞那，來回四公里多，

約走兩個小時多左右，整趟路線頗長。我們車停在觀音洞，所以必須從蝙蝠洞走來回程~

秋山清泉岩觀音洞主祀觀世音菩薩，可以來參拜，順一起走特色連接兩個步道去復興鄉必去的蝙蝠洞。

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