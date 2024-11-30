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【湖口步道】湖口老街周圍步道,看戰車,天主堂,漢卿.仁和.金獅寺步道！

湖口步道 湖口老街 湖口老街天主堂 湖口老街附近景點 more
2024-11-30 16:52:00 文字：小如吾家札記
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小如吾家札記

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【湖口步道】湖口老街周圍步道,看戰車,天主堂,漢卿.仁和.金

離開湖口老街，就就地走湖口周圍的步道，湖口老街這還有間天主堂，跟戰車，周圍還有多個步道，

適合老街吃飽，就走走湖口周圍步道景點。

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我們有先在湖口老街吃午餐，吃完再接著走湖口老街周圍步道。

★更多#湖口老街美食 請點上面圖片即是連結。

 

【湖口步道】湖口老街周圍步道,看戰車,天主堂,漢卿.仁和.金

 

▍老湖口天主堂

離開湖口老街本來是要去鳳崎落日步道，但最看到湖口老街周圍也有步道，

就乾脆直接在湖口老街周圍步道走起來去。

只是老街周圍的步道有秀才步道、漢卿步道、仁和步道、金獅步道，

我們一開始往秀才步道前進，走到最後找不到在哪裡?

而接著走回漢卿步道→仁和步道→金獅步道→湖口老街

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找秀才步道途中先看到這台戰車，

是M41戰車。

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這棵樹是劉銘傳樹。

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走在舊鐵道，有生態池、月台遺跡、天主堂，

還有湖南村劉銘傳時期鐵道遺址。

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豫章堂

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▍戰車公園

在戰車公園這下雨了，我們短暫休息就撐傘繼續前行。

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▍牛車驛站

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就在牛車驛站找不到秀才步道~放棄！

最後走「漢卿步道」回去。

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▍漢卿步道

漢卿步道337m可以走到牛車驛站。

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漢卿步道結束要準備前往仁和步道、金獅寺步道。

途中這條是“萬年道”步道長約805m，途經萬善祠、三姓祖塔。

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高鐵橋下往仁和步道、金獅寺步道。

金獅步道732m、仁和步道967m。

而最後也會從高鐵橋下這裡走回來。

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▍仁和步道

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仁和步道這周圍種了超多波羅蜜樹，

樹上波羅蜜都超大顆。

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「仁和步道」這還會經過軍事碉堡。

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仁和步道出來，要前往金獅寺，金獅步道，

這裡有條是往茶香步道、祥湖步道。

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接著走出來要往下的方向前往金獅寺。

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金獅寺到了，左邊是景觀咖啡，但好像沒開。

右是金獅寺。

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▍金獅寺

金獅寺這裡有販賣機，重點還有飲水機啊~

旁邊還有石座椅可以休息。

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下金獅寺步道要前往湖口老街。金獅寺那有兩條路都可以下到這。

這裡有一尊尊石像，怎麼有點恐怖。

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逸鶴山莊，已經沒有人住的山莊。

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接著就走回高鐵橋下回到湖口老街，高鐵不到10幾分就來了，可以剛好目睹。

這天走萬年道跟仁和步道遇到一對母女吧，我們前後遇到她們多次，

本來以為她們已經離開，沒想到我們要走回去，又遇到她們~感覺是住附近出來運動。

文章標籤
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