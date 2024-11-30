桃園藝文特區美食/寵物友善港式茶餐廳【永芯茶檔茶餐廳-桃園南平店】一秒到香港fu復古花磚裝潢;粵式(五指毛桃雞煲)湯好喝/經典港式點心/撈麵/茶檔飯食(永芯茶檔菜單)

(好神氣~五指毛桃雞煲)雞肉鮮甜~湯頭醇香! 冬天來鍋粵式雞煲湯~暖心又暖胃

永芯茶檔茶餐廳-桃園南平店

電話: 03-315-0141

營業時間:(一~五)11:30~15:00;17:00~21:00(六日)11:30~20:30

地址:桃園市桃園區南平路460號

粉絲頁: 永芯茶檔 茶餐廳

官網: http://yongxinchachaanteng.wordpress.com

餐廳位在桃園藝文特區南平路上

從店外到店內都有濃濃香港茶餐廳時尚又略帶復古fu氛圍

喜歡拍照打卡吃美食網美(愛店)店裡隨便一個場景都好拍

平日午餐時段(南平店限定)

點鐵板雙豬扒、香煎雞腿飯麵~商業午餐套餐+送一杯65元飲品(挺划算的)

除了港式茶餐廳料理、茶點外

永芯茶檔近期推出的暖心(粵式雞煲湯)目前優惠499元/鍋有(3款雞煲湯口味)可點食

住附近foodpanda、Uber Eats外送很方便!

用餐座位分1、2樓

(一樓客滿or假日)才會開放2樓用餐區

我們是平日中午來用餐(2樓沒開放)so今天只能分享一樓用餐環境

復古地磚+花磚牆面搭配左右兩邊鏡面牆(有一種)空間延伸感! 看起挑高氣派

懷舊又略帶時尚茶餐廳氛圍(很有fu)

消費方式:

每人低消$150元(不收服務費) 寵物友善(需自備推車或提籠)寵物不落地 沒客滿不限時；尖峰時段(客滿限時60分鐘) 收費方式: 付現金、LINE pay、街口支付 加入官方LINE好友或Ocard會員均有送(現金折抵券)

點餐方式: 掃桌上QR碼點餐! 可內用也可外帶

拜訪親友伴手禮(有下圖)手工蘿蔔糕/生鮮蝦雲吞/鹹檸檬/辣椒小魚醬/滷牛肉罐頭/午餐肉罐頭可買

(推~小魚辣椒醬)很香！拌飯、拌麵當佐醬很夠味

我喜歡到有附紙本菜單餐廳用餐

這幾年(超多餐廳均改成只能掃QR碼點餐)

初訪入店後~常因看不懂點餐系統內點餐方式(沒注意到如何享優惠)霧煞煞的隨機點(送單)結帳後才發現沒點到優惠組合或限定美食!

有附紙本menu可以先翻閱

再拿手機掃QR碼點餐(不會失誤) 不會點錯餐食

萬一沒帶手機！也可以直接到櫃檯請店員協助點餐喔!

點餐步驟:

掃碼點餐>餐具自取>若吃不完(可請服務生打包)>餐後結帳(離店前)記得櫃台結帳(買單)

Ocard會員結帳時記得(主動)告知電話號碼才能集點。若您(結完帳)才想到要報電話就...來不及囉!

好康報報1:

加入Ocard會員~入會即贈50元折抵券單筆帳單消費滿500元即可使用

且(內壢店&南平店)均適用捏！

無論去哪家永芯茶檔用餐都可以消費集點換美食與折抵50元入會券

好康報報2:

若您們約聚用餐人數多或(公司行號)年節送禮/尾牙抽獎!

可以購買(2000元現金折抵券)使用

或買當(美食禮券)送親友當生日禮物

(現金券)現買可以現使用。

而且買(現金折抵券)還加碼送(咖哩魚蛋/蘿蔔糕/鮮蝦雲吞券)各2張 (PS:使用現金折抵券時『不能』參與Ocard會員集點活動喔)

好康報報3:

加入(南平店)官方LINE好友立馬送20元折抵券。

當日消費滿200元即可現折20元

以上~好康資訊!避免日後時間久遠取消(僅供參考)請以店家現場公告為準!

入座後小驚喜!

服務生依用餐人數送了2份(檸檬果凍)說: 平日來店用餐加贈開胃甜點!!

檸香果凍入口酸中帶甜~酸V酸V真的挺開胃der!

用餐不收服務費、餐具茶水均自取!

飲食若吃比較重口味或喜歡沾佐醬料增添風味

餐具區旁邊有:紅醋、煲仔油、生辣椒及師傅自製青蔥醬可取用

今天點的餐食很夠味！

我們就沒往這區走拍

直到吃飽心想來看看有哪些醬料時？

小紫發現! 竟然還有『季節小菜』免費自助無限吃捏!

今天是漬黃瓜! 可惜我們已吃飽要離店時才看到(冏~) 下次我一定要先盛盤小菜吃吃

粵式雞煲個人鍋目前優惠＄499元/鍋 (附雞肉盤+菜盤) 還有至少15種冷熱飲品可加購1杯

(加購飲料)比單點便宜很多喔!

煲湯量多! 2人共食可以加點(單點)幾樣鍋物吃的更澎湃！

好神氣五指毛桃雞煲 優惠價$499元 ( 原價680元/鍋 ) 附菜盤、土雞肉盤、佐醬

我們有另外單點4種鍋物(加料)煮食(每種鍋物一份49元)

如果您喜歡吃雞內臟系列

(手機QR碼點餐)MENU裡有:雞彿/雞胗/雞心/雞腸也可再加點一份雞肉盤

附餐菜盤 避免店家(配餐)隨時蔬季節做調整(內容物)僅供參考

土雞肉盤! 雞肉色澤與一般土雞肉不太一樣雞皮偏黃、生雞肉偏橘紅!

出餐時我好奇的詢問:是選用什麼品種土雞？

店員回: 這是選用新鮮桂丁土雞+提燈(肉盤組合)

很多人可能不曉得『提燈』是什麼？

這~可是鹹水雞控! 買鹽水雞必點美食。

也是很多日式居酒屋隱藏版限量烤物

(我都稱它:雞卵蛋)

一顆顆小圓球(提燈)是母雞的輸卵管、卵巢(尚未形成蛋殼)時的雞蛋黃所組成。通常都是母親被宰殺後才會發現(它肚內已懷孕~有蛋蛋)所以並不是每隻母雞屠宰時肚內都會有(雞卵蛋)so格外珍貴(需特別預訂)雞肉販才會特別預留

煮熟口感: 像在吃QQ雞蛋黃

這鍋好神氣五指毛桃雞煲湯裡頭放了很多草本藥材

會點這個煲湯口味

是因為前陣子常看內地(大陸)居住深山居民(短影片)時常燉煮(五指毛桃雞湯喝) 總看他們一家老小吃的津津有味! 超好奇(湯頭)到底是什麼滋味？

在台灣中藥店(很少)幾乎沒看過有賣(五指毛桃藥膳包)

今天和朋友來吃港式茶餐廳

看到有賣我一直想嚐鮮(五指毛桃)雞煲湯立馬點一鍋嘗嘗

(科普了一下)五指毛桃是桑科植物裂掌榕的『根』是內地很常見的中藥材(其效用)您自己網路查嘿！

煲湯出餐時是以砂鍋裝盛

第一次吃! 超怕自己煮食方式錯誤so我有詢問服務生『怎麼煮食？』

店員回: 先將鍋內五指毛桃草本雞湯煮滾再將(桂丁土雞肉盤)全部梭哈放進砂鍋內、蓋鍋煮10分鐘

原來剛剛隨餐放了

(下圖)這個沙漏就是要讓我們計時用的

土雞肉放入砂鍋後(蓋鍋)等沙漏流完(代表)已煮10分鐘；此時土雞肉熟度嘟嘟好~可以開吃囉!

這鍋雞煲(湯底)是使用雞肉熬煮而成雞高湯+紅棗、草果、枸杞、龍眼乾、香菇、五指毛桃等...草本藥材與土雞肉烹煮後煲湯上面那層油是來自雞皮釋放之油脂

五指毛桃雞湯入口無厚重中藥味！

喝起來尾韻帶著說不上來的似曾相識感!

細細品飲~我想到啦!

這湯韻帶著一瞇瞇類似『椰香』風味

很順口且沒有平常喝雞肉藥膳湯品那種苦澀味

這煲湯"風味"是小朋友也敢喝(老少咸宜)湯品。但...需注意!門口menu立牌有寫『孕婦不宜』吃

土雞肉 肉質嫩、不柴不硬

使用新鮮雞肉、不是冷凍肉品；吃的到雞肉鮮甜味

粵式雞煲(煲湯火鍋)只附綜合菜盤+雞肉盤

不會有其它『火鍋料』想吃的更澎湃、可以自己加點(單點)火鍋料烹煮

我們另外點了~鴻喜菇、貢丸、油條、午餐肉(每盤49元)

先品嘗鮮嫩五指毛桃鍋『雞肉』各喝一碗雞煲湯後再將『蔬菜盤』及單點的鍋物食材『全部』放進煲湯內煮

雞煲附的佐醬和平常吃的火鍋沾醬不同

這是用新鮮金桔+蔥花+醬油.等...調製而成帶著果香(淡口醬油)

沾佐豆皮~清爽(無負擔)

油條不是使用老油條so不耐煮

湯滾後再下鍋涮個幾下立刻開吃才不會太軟爛!

個人淺見: 我覺得鍋物還是比較適合選用『老油條』煮食。可以吸附湯頭精華吃到『外酥、內微軟』一咬爆湯汁、好食口感

沒想到韓式料理常見的『午餐肉』拿來煮煲湯火鍋口感美麥捏!

點餐時服務生推薦我們很多客人點『雞煲』會單點午餐肉煮

(當時我還半信半疑) 的覺得

這樣『搭』嗎？速配嗎？口感味道不會怪怪的？

點一份煮食後! 果真不錯吃(很搭)無違和感

好神氣五指毛桃雞煲裡面放了(很多草本藥膳食材)

『雞煲火鍋』若沒吃完可以打包『外帶』回家再自己+一些自來高湯及火鍋料、蔬菜就又可以續吃一餐

點粵式雞煲火鍋可享(優惠價)加購(雞煲MENU內)冷熱飲品擇1

我加購點了一杯凍檸茶 $79元 ( 原價109元 )

琥珀色澤凍檸茶

喝的時候可以拿茶匙戳檸檬片讓檸檬釋放清新檸香

這杯(微微酸微微甜) 冰涼順口；茶味嘟嘟好不會太厚重。對了~(檸檬片~不要戳太碎喔! 否則會釋放果皮苦味)影響飲用之口感

炸鮮蝦餛飩 $109元 (附辣雞醬)與綜合生菜(番茄片/洋蔥/黃瓜/檸檬角)

1份3顆 炸鮮蝦餛飩

(餛飩皮酥脆)不油膩。咬食時內部豬絞肉餡很揪c，吃的到肉甜味。每顆餛飩裡頭包夾一隻Q彈大蝦仁

辣雞醬(南洋風味辣椒醬) 滋味酸酸甜甜又辣辣(沾佐著吃) 超+分!

有一種類似泰式甜辣醬風味

柱候牛筋牛肉公仔麵 $260元

紙本MENU寫可選搭『廣生麵/香Q飯/公仔麵』

手機QR碼點餐MENU顯示還有『通粉=通心粉』可點選且麵食除了可做撈(乾)麵；也可點湯麵品嘗

配餐雞蛋『可選熟度』我是選半熟蛋

您也可以加30元升級滑蛋

公仔麵=QQ口感泡麵! 淋上撈麵醬汁鹹甜適中很涮嘴

(我們不愛軟爛麵食)覺得這公仔撈麵口感很可以

麵條有均勻吸附醬汁香氣~很夠味

使用柱候醬滷製的滷牛筋、滷牛肉非常入味! 厚切牛筋剛剛好一塊一口塞！入口滿滿膠質(齒頰留香) 滷牛肉軟嫩入味(鹹甜適中)非常好咬食

南洋沙嗲雞肉串 $149元/2串

附沙嗲花生醬與綜合生菜

這沙嗲雞肉串表層包覆一層厚厚(沙嗲醬)內部雞肉軟嫩不硬柴

單吃~免沾醬就很夠味!

擠一些檸檬汁再續吃

帶著微微酸檸香又是另一種迷人風味

隨餐附的 (重口味)沙嗲花生醬

非常適合拿來沾佐盤內時蔬(生菜) 這醬很香、很濃郁!

朋友很喜歡! 連吃港式蘿蔔糕時也忍不住的拿蘿蔔糕沾食

(下圖)沙嗲雞肉串~沾佐特調沙嗲花生醬(濃上加濃)很夠味又厚香

港式蘿蔔糕 $110元 附醬油膏

這是店家自製手工蘿蔔糕 裡頭有+臘腸與蝦米蒸製！是我愛吃的雙面煎恰恰(外酥香~內部軟Q口感)

附的沾醬是甜口醬油膏

無辣不歡者~推薦一定要+$10元 加點一份干貝小魚辣椒醬

干貝小魚辣椒醬 除了配蘿蔔糕吃

也可以拌撈麵、加入湯麵內、包夾豬扒包或拌飯(很百搭)

這辣度很順口。

阻嚼時夾帶著干貝+小魚乾慢火炒製辣椒後鮮香味

蠻多饕客吃完、直接加購一瓶(干貝小魚辣椒醬)外帶回家入菜(當佐醬)

港式茶點 除了經典冰火菠蘿油

最近新推出的抹茶菠蘿油則是抹茶控必點嘗鮮點心

我...是超級懼怕抹茶餐食者(沒點)

店家粉專貼的相片看起來很誘人! 抹茶控有來用餐可以點一份吃看看唷!

法蘭西多士系列 我特愛花生奶醬西多士 $139元

有來吃(永芯茶檔)幾乎都會點一份

帶花生顆粒流心花生醬~表面再淋煉乳會不會太甜膩？

我覺得不會!!

因為花生醬帶著淡淡鹹味+甜甜奶醬mix後不會死甜(是鹹甜鹹甜)好食滋味

法式吐司作法 先將夾心吐司沾裹一層蛋液下鍋油炸! 趁熱吃還吃的到外層蛋酥香

內餡包夾店家自調烘烤過的花生芝麻醬綜合內餡。

讓這花生奶醬西多士~不單單只有濃厚花生香；還多了花生與芝麻堅果香氣

朋友點的(冰)絲滑奶茶 $109元 甜度固定(無法調整)

(攪拌後飲用)入口濃厚茶香伴隨著(奶茶)奶香~杯內有+冰塊so甜度適中(不會太甜)口感滑順

桌上立卡有好康!! 若您真心喜歡可在google留下好評！現場兌換『凍檸汽水』乙瓶(口味隨機)無法挑選

店家不會強迫您給評論! 一切隨喜(主動給評+出示)做兌換

店裡擺放很多可愛公仔與香港茶餐廳fu掛牌、罐頭備品

復古花磚搭配藤椅+鏡面牆壁與繽紛霓虹燈飾(用餐氛圍)很舒服

發財抱枕更是大家打卡必拍

洗手間在2樓 (對行動不便者而言)略顯不便!

若想帶行動不便親友吃『永芯茶檔』別擔心~因為您可以改吃『內壢店』內壢店一樓有洗手間

今天吃的(南平店)二樓也有內用座位(今天沒有開放)沒開燈so我沒拍寫進食記內

樓梯間也很有茶餐廳氛圍

永芯茶檔茶餐廳(南平店)MENU

避免未來店家菜單內容或售價調整更新(僅供參考)請以您用餐日現場菜單為準!

商業午餐MENU

南洋風味餐食MENU

茶檔麵飯食與單點MENU

三文治MENU

法蘭西多士、茶檔小食MENU

港式飲品MENU

前陣子(中秋節)看朋友來用餐打卡；節日有推出蛋塔禮盒

好神氣五指毛桃雞煲 (湯頭很好喝)

火鍋湯我們沒吃完

請服務生幫我打包(晚上)自加料加熱煮食~湯韻依然醇香

我有問服務生: 除了可以外帶『粵式雞煲套餐』回家自煮外；過年快到了是否會推出『年菜煲湯？』

服務生回: 農曆新年前應該會推出『五指毛桃藥膳包』讓客人買回家自備食材燉煮(煲湯)圍爐；沒時間準備食材也可以直接加購(單點)MENU內火鍋食材回家煮

目前永芯茶檔有兩家直營店舖

Ocard會員消費集點(兩家店)可以共用(共通)

喜歡港式茶餐廳用餐氛圍與港式茶點美食可以來吃吃

(平假日)均可先預約訂位。寵物友善! 自備毛孩寵物推車或提籠即可入店用餐

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