點八餐飲集團旗下品牌「點八粵」在北台灣的首間分店開幕啦！

「點八粵 台北忠孝店」位在捷運忠孝敦化站步行約兩分鐘的距離

以中式八大菜系之一的「粵菜」做為主打，提供顧客精緻港點及創新風味粵菜料理

「點八粵」用餐環境兼具時尚潮流感又不失高雅，不論情侶約會、朋友、家族聚會都很適合～





「點八粵 台北忠孝店」菜單參考

「金萱純蜜鮮奶茶」香醇金萱茶結合清甜蜂蜜，很順口好喝！喝之前記得先攪拌喔～

「港式凍檸茶」吃港式餐廳怎麼能錯過這杯冰涼又解渴的經典飲品呢！

「鹽酥鱈魚絲」師傅炸功技巧了得，鱈魚絲炸得金黃香酥，吃起來絲毫不油膩！

與迷人的香蒜和椒鹽搭配，滋味又鹹又甜，讓人忍不住一根接著一根吃～

聊天時當零嘴或是當下酒菜，都超級唰嘴的啦！

「廣府三寶燒臘拼盤」集結燒鴨、叉燒與油雞三種經典燒臘於一盤

＊燒鴨以秘製醬料醃製，經過高溫明爐燒製，吃起來相當入味！

鴨皮烤色好看，焦香酥脆，鴨肉肉質粉嫩，鴨香四溢～

＊黑叉燒肉質軟嫩有彈性，蜜汁醬料烤出甜香的滋味，表現可圈可點！

＊油雞肉質滑嫩鮮美，點綴蓊綠的薑蔥醬料，美味度再提升一個檔次～

喜歡吃港式燒臘的人，點這個拼盤不會後悔的～

「金絲脆白美人腿」這道獨門創意開胃炸物，美味度深得我心！

嬌嫩的茭白筍口感清甜爽脆，外層包裹金絲般酥脆麵衣

巧妙搭配碎火腿和大量帕瑪森乳酪絲，滋味鹹香超級合拍～

「功夫紅燒肉」選用肥瘦有度的上等五花肉，外觀泛著油亮的光澤

紅燒肉經過細緻煸炒鎖住鮮香，口感軟糯細緻，肥而不膩！

靈魂醬汁經由醬油、糖、紹興酒和秘製香料調配，味道鹹甜適中

很下飯的一道功夫料理，不愧是店裡的人氣菜色之一！

「紅藜麥蒜香脆皮雞」上桌前已貼心分切，方便多人分食～

雞肉經過特殊調料醃製，充分入味後風乾8小時以上，外層以淋油方式炸至金黃色，

雞皮色澤誘人，口感酥脆！雞肉多汁鮮嫩無比！再搭配脆口的紅藜麥和香濃蒜末

不僅視覺好看，味蕾上也加分！美味度實在令人印象深刻～

「砂鍋土雞湯」選用優質土雞肉，經過數小時悉心熬煮，滴滴精華通通融入湯裡

金黃色湯頭清徹不油膩，濃郁鮮甜非常好喝，一連喝了好幾碗，讓人幸福滿滿～

土雞肉口感不乾柴有嫩度，以肉絲方式呈現，多人分食時挺方便的！

底層還有脆嫩鮮甜的娃娃菜、柔嫩的板豆腐及細嫩的筍片，一整個料多實在啊！

「秘傳！獨門酸菜魚」湯頭酸而不膩，辣而不燥！魚肉滑嫩好吃～

點八粵 午茶雅宴 限定時段14:00-17:00推出雙層和三層下午茶【平日限定】

餐點加飲品的組合，讓人感覺CP值很高，很適合揪好姊妹一起用餐聊天！

「黑松露蝦餃皇」晶瑩透亮黑色外皮引人注目，裡面飽滿內餡吃的到新鮮蝦肉

搭配高雅的松露香氣，無需沾醬就很夠味，每一口都是高級的享受！

「黑金流沙包」外型圓潤飽滿，上面金色的字是點八粵的「粵」

包子輕盈柔軟，咬開來裏面爆漿的濃郁流心實在迷人，吃的時候要小心燙口！

「桂花蛋塔」塔皮口感酥脆不油不膩，內餡細緻綿密，散發淡淡桂花香氣

這口味太厲害太好吃了！馬上被圈粉！大家記得要留點胃吃甜點啊～

美酒配美食，是人生一大樂事！這裡有多款酒類任君挑選～

我自己私心偏愛最後一款酒，喝起來微甜略帶微量氣泡感，酒氣也不會過於濃厚！

讀者專屬優惠：

在12月31前用餐說出通關密語，每桌贈送一件138元以下港點任選。

密語：「我是跟著金亮亮部落客吃喝玩樂趣來踩點的」

點八粵 台北忠孝店

電話：02 27710189

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷32號1樓

營業時間：週一至週日11:30–22:00

官網：https://dimsum8.group/

粉絲團：https://www.facebook.com/dimsum8tw/?locale=zh_TW

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點八粵台南FOCUS店

地址：台南市中西區中山路166號7樓(前區)

電話：06-223-0768

營業時間：11:00~22:00

點八粵訂位連結：https://inline.app/booking/-Nh50zXmnybA4OIKjwPB:inline-live-3?language=zh-tw

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