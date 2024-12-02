提到天燈，你想到哪裡呢？答案一定是「平溪」。在這裡，放天燈的特殊文化傳承，讓平溪老街成為熱門觀光景點。這座淳樸的小鎮，擁有最自然的山巒流水，讓平溪的美不流於表面，更能讓遊客慢慢品味出寧靜中的詩意、古樸中的浪漫。於是，我們深入平溪，步行在山林、老街、舊宅中，告訴大家：平溪，值得你停留。

平溪孝子山深度行：體驗絕美景觀與驚險步道

新北市政府特別規劃了一條「微笑山線」，串連了多個行政區，讓人們能夠體驗更多山林的美景。這條路線擁有壯麗的山景、潺潺溪水和林間小徑，適合各種難易度的健行活動。其中，孝子山以其陡峭岩壁和懸空鋼梯成為挑戰自我的絕佳地點。孝子山，非指單座山峰，而是一整個系統且包含多座獨立山峰，如孝子山、慈母峰和普陀山，很適合安排一日健行。

孝子山登山步道，不長且交通便利，不需擔心交通工具問題，即使利用大眾運輸也能輕鬆抵達。雖然步道僅有300公尺，但整體起伏度均為上升，沿途可欣賞大自然的一草一木，每段階梯隨山勢建造，時而筆直、時而蜿蜒，景色令人著迷。踏階步伐彷彿成為愉悅的音符，直到真正的挑戰出現眼前。登頂孝子山，讓人忘卻剛攀爬鋼梯的恐懼，風吹乾了汗水。無任何遮擋，360°視角欣賞孝子山周遭景色，從遠到近，令人心曠神怡。

孝子山 搭乘大眾運輸（平溪火車站）可至定位登山口【25.024408, 121.739341】或定位【 平溪瀑布 】。

】。 搭乘台灣好行795至公車站「孝子山」下車，步行至【25.021363, 121.739531】即可抵達登山口；自行開車也可以直接開車或騎車抵達。

▲孝子山的山頂。

▲頂峰景象，普陀山在後。

▲孝子山山頂的景觀。

▲從遠到近，看山巒層層疊疊，平溪小鎮就在其中。

▲也能看見火車經過。

《看更多孝子山登山步道的圖文》

▲ 平溪孝子山：挑戰天際！90度垂直天梯等你來攀登

平溪老街裡的美食新地標：平溪小希臘

健行後回到平溪老街覓食時，別錯過這間獨具風情的「平溪小希臘」。這間藍白色調的小店不僅僅是一間餐廳，更是充滿故事與人情味的地方。

老闆是位虔誠的基督徒，將信仰融入餐飲，堅持選用新鮮食材，呈現最原始的風味。餐廳氛圍舒適，清爽色調的外觀和充足的光線，營造出溫暖的空間。

菜單雖簡單，但精緻。兩個主要品項——海鮮米粉和麻油麵線。除了單點，也可加價成套餐，包括一杯飲品或兩支冰棒。海鮮米粉湯頭鮮美，中卷（或魷魚）長度與碗直徑相同，口感Q彈，堪稱招牌之一。麻油雞麵線則是溫暖人心的必點佳餚。

老闆自信推薦自家手沖的桂花咖啡，讓人印象深刻。這款咖啡需顧客自行手沖，過程趣味十足。「平溪小希臘」以其獨特風格與特色，成為平溪老街上不可錯過的餐廳。

▲平溪小希臘的外觀。

▲平溪小希臘室內座位一隅。

▲平溪小希臘菜單。

▲海鮮米粉＄280。

▲麻油雞麵線＄280。

▲桂花手沖咖啡附米穀芝麻脆片。

《看更多平溪小希臘的圖文》

▲ 平溪小希臘：招牌海鮮米粉 一碗就飽足

平溪天燈園：文化、自然與手作的美妙結合

放天燈是遊客造訪平溪的經典體驗。然而，除了放天燈外，「平溪天燈園」還設計了一系列的體驗課程，包括親手製作天燈和手抄紙DIY等活動。遊客可以了解天燈的回收過程，體會文化象徵和環保意義。

「平溪天燈園／慢慢來咖啡」的創立，旨在通過各種活動探索平溪的自然與人文風情。設計的課程活動讓遊客深刻體驗傳統文化的魅力，以及環境保護的理念。此外，團體體驗課程的內容可以客製化。如果喜歡山林，創立人還可以擔任嚮導，帶領遊客深入了解平溪的裡裡外外。

▲天燈製作。

▲老師講解製作天燈。

▲除了體驗大天燈之外，還有小天燈吊飾的DIY活動。

▲其實一點也不簡單呀！

▲手抄紙體驗。

《看更多平溪天燈園的體驗細節》

▲ 平溪天燈園之旅：帶你體驗製作天燈，願希望冉冉升空

一見．菁桐古美術生活：日式老宅中的歷史與藝術

「一見．菁桐古美術生活」是一個需要預約的秘境景點，位於一棟優雅古樸的日式老宅中，展示了許多具有獨特故事和歷史痕跡的老物件，吸引眾多遊客前來欣賞及聆聽過去的故事。

菁桐曾是台灣煤礦產業興盛的象徵，全盛時期居民達一萬多人，並有「臺陽礦業公司」建造的日式房舍。然而，隨著礦坑封閉和人口流失，這些房舍逐漸荒廢，直到2003年被指定為臺北市定古蹟，並重新修復為「一見．菁桐古美術生活」。

這裡的每一處細節都展現了日式文化與藝術的融合，從馬賽克地磚到色繪玻璃窗，從書案擺飾到互動遊戲，每一處都讓人驚嘆不已。拘那院內的大名轎子和透空欄間的精湛雕刻，讓人感受到深厚的歷史和文化底蘊。

在這裡，不僅能欣賞到珍貴的藏品，還能參加聞香茗茶活動，體驗茶文化的美妙。無論是日式建築風格，還是文化藝術體驗，都讓人流連忘返。

▲一見菁桐的建築與庭園占地有600坪。

▲老宅的特色之一是在玄關兩側的色繪鑲嵌玻璃。

▲老宅內的玻璃拉門的玻璃四個邊都有特殊又少見的窗稜裝飾，除了有辟邪之意外，還能避免受風易破。

▲館內的收藏之一「大名駕籠」是屬於江戶時代的交通工具。

▲玄關入口餐及拾心道底側都有丸窗，能營造空間氣氛又能美化牆面。

▲館內實在太美了，怎麼拍都是美照！

《看更多「一見．菁桐古美術生活」的圖文》

▲ 一見．菁桐古美術生活：預約一場隱身山林的藝文秘境

平溪是一座充滿歷史、文化和自然美景的小鎮，透過幾個具代表性的景點與活動可以體驗其獨特魅力。從微笑山線的登山挑戰與壯麗自然景觀，到平溪老街的地道美食小吃，再到平溪天燈園豐富的文化體驗，以及一見．菁桐的日式老宅藝術與文化，這些都是深度體驗平溪多樣風貌的好去處。無論是自然美景、美食饗宴，還是古蹟文化，都能讓人享受多重樂趣。