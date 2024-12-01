天氣越來越有涼意，來碗暖心暖胃的麻油雞真是不錯的選擇。今天要推薦的這家「阿男麻油雞」，位在有〝台北市高CP值的夜市〞的南機場夜市內，除了在當地擁有超人氣外，且曾幾度獲得必比登推薦。開業近20年的它，使用新鮮的溫體雞肉，湯頭則用雞骨和大骨熬煮十多個小時。因此，造就了碗碗滋味醇厚卻不油膩，散發迷人麻油與淡淡酒香，卻又不過於強烈的湯頭。雞肉則是鮮美軟嫩，讓人一口接一口。如果不想吃麻油雞肉，還有麻油松阪豬、麻油梅花豬肉片...等選擇。唯若想吃招牌麻油雞，常常會遇到店家提前一兩個小時，就將數百碗賣完，太晚來可能就會吃不到~
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▲店外觀
「阿男麻油雞」位在南機場夜市比較外圍的巷弄，
我們第一次造訪時，
想說攤前沒有什麼人耶，
結果竟是...
▲排隊人潮
不是沒人排隊，
是店家怕影響到隔壁店家做生意，
以及行人的通行，
所以要客人在店家對面靠邊排。
其用餐人氣，
在南機場夜市中，
也是很高的。
▲價目表
餐點大分類有：湯品、麵飯、燙青菜。
湯品當然是以麻油湯為基底，
不過除了麻油雞腿、麻油雞塊、麻油雞佛，
另還有：麻油松阪豬、麻油豬腰子、麻油梅花豬肉片、麻油豬肝、麻油豬心，
選擇比一般麻油雞攤多很多。
麵飯類則有：麻油乾麵線、雞油乾麵線、白飯、雞油拌飯。
*內用有低消
1~2位至少一碗湯品，
3~4位至少兩碗湯品，
以此類推。
▲人氣麻油雞餐上桌
麻油雞塊湯、麻油梅花豬肉片湯、麻油乾麵線、 雞油拌飯、白飯、湯青菜
▲雞油拌飯
和一般常見的不太同，
這加了不少蒜酥，
有自己的特色。
▲雞油拌飯，特寫
有著不油鹹的淡淡雞油醬脂鹹香，
加上口感新鮮的蒜酥增添風味，
有些特別。
▲麻油梅花豬肉片湯
如果不想吃雞肉，
這的選擇還有：麻油松阪豬、麻油豬腰子、麻油梅花豬肉片、麻油豬肝、麻油豬心。
我就點了麻油梅花豬肉片，
肉片份量還ok，
一碗100元，
也讓我覺得相對划算。
▲麻油梅花豬肉片湯，特寫
肉片算是鮮嫩厚實，
散發著淡淡的麻油與酒香。
▲麻油乾麵線
這一碗才25元，
且份量不比一般麻油雞攤少，
價格頗便宜。
上面還撒了不少蒜酥，
也和一般不同。
▲麻油雞塊湯，特寫
店家使用新鮮的溫體雞肉，
因此雞肉口感更顯鮮美軟嫩，
好吃~
▲麻油雞塊湯，湯頭
這的湯頭，
和一般麻油雞攤的速成煮法又不同，
它是使用雞骨和大骨先熬煮十多個小時，
再加入麻油、米酒...等調味。
因此，
造就了碗碗滋味醇厚卻不油膩，
散發迷人麻油與淡淡酒香，
卻又不過於強烈的湯頭。
*每碗可續湯一次
「阿男麻油雞」是南機場夜市必吃的名店攤之一，
且曾幾度獲得必比登推薦。
使用新鮮的溫體雞肉，
湯頭則是用雞骨和大骨先熬煮十多個小時。
整體餐點的口感，
麻油與酒香並不會過於強烈，
但又不會過稀無味，
反是順口醇厚不過於油膩，
可說是老少皆宜的麻油雞~
【營業時間】17：00～23：00；週一休息
【地 址】台北市中正區中華路二段311巷34號
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