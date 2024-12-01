身為一個肉食動物，竟然會分享素食餐廳？這一切都要歸功於我愛嚐鮮的老婆大人！她慕名已久仙桃素的蔬食料理，今天終於來朝聖了！而對於一個對蔬食抱持著懷疑的肉食族，我決定用最開放的心來品嚐這場素食饗宴。

▼秋冬午間套宴菜單。

▼秋冬晚間套宴菜單。

開胃小點

▼山藥麵的口感很特別，搭配糖燻栗子和腰果，鹹甜交雜，非常開胃。醬油晶凍片和紫蘇的組合也很清爽，搭配非常精緻，一口塞進嘴裡，完全開啟了味蕾。

秋香月圓

▼地瓜與黃豆做的手工豆腐，豆香濃郁、口感細緻。中間是低溫熟成蘋果丁，拌入主廚特調香料鹽膚木和橄欖油調味，帶點鹹味的鹽膚木天然風味恰到好處，提味不會太搶戲。萬壽菊的香氣讓整體更清爽，底部蘋果柚子汁又帶點微酸，整個就是秋冬限定的味蕾饗宴！

中華一番

▼這道素食魚翅羹真的太強了！完全顛覆我和老婆對素食的刻板印象！喝起來超鮮美，酥炸猴頭菇根本就是排骨酥的親兄弟，連外皮都炸得酥脆酥脆的！搭配紅醋，酸甜開胃，完全吃不出是素的！

白金土芝

▼這道芋泥盅的芋頭風味很濃郁，還能吃到芋頭顆粒，口感超豐富！我老婆說那蛋形的器皿也太可愛了吧，小巧精緻，視覺和味覺都兼具，吃完超滿足。

金莎玉筍

▼鹹蛋黃醬的鹹香和茭白筍的清甜搭配得很好，三種不同手法呈現的皎白筍，白色是清蒸皎白筍，褐色是碳燒照燒醬皎白筍，黑色是竹炭炸皎白筍，搭配粉紅色的西瓜大根又清爽解膩，是一道很有層次的料理。

陳年菇皇

▼這道陳年菇皇的猴頭菇處理得很用心，外皮煎得酥脆香濃，內裡軟嫩多汁。豆豉蔬菜醬的鹹香和猴頭菇的鮮甜搭配得很好，燴時蔬的食材也很豐富，有白蘿蔔、香菇、銀杏等等，再點綴碎水蓮，口感層次分明，金棗的加入讓整體的味道更清爽。

四神野薑

▼這碗湯品是以傳統四神湯來呈現，四種中藥材的香氣融合得很好，蓮子薏仁的加入讓湯品更滋潤，再加上帝王菇的鮮味和野薑花的清香，讓這碗湯喝起來很舒服，開蓋時還能品野薑花的花香！

古典甜羹

▼這碗甜湯也太美了吧！根本就是藝術品，相當符合我老婆的審美觀！每一口都是驚喜，冰糖銀耳燉甘露梨，搭配炙燒油封脆柿、桂花凍增添了層次，味道很豐富。

冬の雪

▼這道山藥料理的層次感很豐富，以雪白的山藥慕斯搭配底部的炙烤山藥、發酵一年的菊芋及各色食材，藻鹽花和醋魚子醬帶來馥郁酸度、沁人鮮味，佐以初榨橄欖油，相當精彩的開胃料理。

臘月盤

▼這道臘月盤是冬季蔬菜沙拉，一字排開各種蔬菜瓜果，主廚運用了最合適的方法為每樣蔬菜進行烹調，像是溫醋漬山苦瓜的酸香，爐烤青龍椒搭配發酵昆布美乃滋，搭配滿載膠質海味的綠海藻，手打酪梨醬以及韓國芝麻葉的青草香，整體來說，這是一道別開生面的沙拉。

美人水

▼主廚以絲瓜麵線湯為靈感發想，絲瓜麵線滑溜Q彈，搭配絲瓜內裡與蔬菜熬煮出來的濃郁蔬菜湯，喝起來超滿足！絲瓜翠綠部分則做成的麵線，吃起來很有口感，再加上薑片經過酥炸口感脆口，黑麻油的提味，簡直是清爽又暖心的組合！

玉玲瓏

▼這道玉玲瓏的食材搭配很有創意，居然是一道素食蝦鬆！菇類蔬菜大火炒得香噴噴的，搭配蘋果、松果丁，口感超豐富！可可粉土壤、煙燻地瓜泥與食用花整個擺盤就像一幅花園油畫！搭配綜合生菜包著素食蝦鬆吃，每一口都是幸福，也是一道很適合分享的料理。

瑤柱煎

▼這道瑤柱煎是素干貝，使用帝王菇（杏鮑菇中間部分，口感香氣更佳），慢火煎並炭火燒，搭配底部炭烤南瓜與南瓜泥的甜味，以及周圍白色泡泡、海藻與奶油做的醬汁又帶點海味，整個層次感超豐富！

掛爐燒

▼好特別的風味！港式風味的猴頭菇排！用掛爐烤鴨的料理方式，炭烤猴頭菇排並充滿叉燒風味！底部褐色醬汁則採用傳統西式作法，蔬菜烘烤炒過焦化熬煮成香濃醬汁，搭配自醃台式泡菜、甜菜根泥紅蘿蔔又為整體增添了層次，根本就是中西合併的創意料理，太讚了！

黑鑽石

▼這道黑鑽石燉飯很厲害，黑松露的香氣整個爆棚！基底是新鮮黑松露搭配主廚熬煮炒製的蘑菇醬，米飯使用台梗九號，稍微保留米心的口感，刨上新鮮黑松露片，秋冬松露風味濃郁，配上帕瑪森起司，簡直是味覺的饗宴！

牛肝菌

▼牛肝菌的香氣很特別，以牛肝菌為基底，搭配大量菇類蔬菜熬煮出來的湯品，刨上新鮮松露片，松露的香氣更添風味。整體湯頭很濃郁，搭配甜豆仁、栗子等食材的口感，暖心又富有層次感。

甜蜜蜜

▼這道甜蜜蜜很清爽！冰糖為基底熬製，新鮮香吉士的酸甜和新鮮冬季水果的甜味搭配得很好，其中添加冰糖雪燕是素食界的膠原蛋白，吃起來滑嫩順口。搭配出乎意料的花椒冰沙，口感和香氣特別豐富，很想要再來一份！

飲品

▼煙燻烏梅汁的煙燻香氣很獨特，和傳統的烏梅湯很不一樣，充滿了懷舊的古早風味。蜂蜜百里香醋飲的風味很獨特，蜂蜜的甜味溫潤，醋的酸味溫和，百里香的香氣清新。可以咀嚼百里香葉，香氣會更濃郁，就像在森林裡深呼吸一樣！

沒想到素食也能這麼好吃！仙桃素完全顛覆了我對素食的刻板印象，每一道菜都充滿了驚喜，讓我們對蔬食有了更深刻的認識，也讓我這個肉食主義者甘拜下風，看來偶爾來點蔬食，也是很不錯的選擇！

仙桃素·創新蔬食美學

地址：高雄市鼓山區明倫路496號

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00

公休日：每週一、二公休、如遇農曆初一、十五加開。

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