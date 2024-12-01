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高雄素食推薦！預約制，法式級的高檔饗宴，主廚完美演繹在地蔬食料理

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2024-12-01 19:52:00 文字：台南Running Man
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台南Running Man

台南Running Man

身為一個肉食動物，竟然會分享素食餐廳？這一切都要歸功於我愛嚐鮮的老婆大人！她慕名已久仙桃素的蔬食料理，今天終於來朝聖了！而對於一個對蔬食抱持著懷疑的肉食族，我決定用最開放的心來品嚐這場素食饗宴

高雄素食餐廳│仙桃素的蔬食體驗│顛覆味蕾的素食饗宴，素食也能

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▼秋冬午間套宴菜單。

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▼秋冬晚間套宴菜單。

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開胃小點

山藥麵的口感很特別，搭配糖燻栗子和腰果，鹹甜交雜，非常開胃。醬油晶凍片和紫蘇的組合也很清爽，搭配非常精緻，一口塞進嘴裡，完全開啟了味蕾。

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秋香月圓

地瓜與黃豆做的手工豆腐，豆香濃郁、口感細緻。中間是低溫熟成蘋果丁，拌入主廚特調香料鹽膚木和橄欖油調味，帶點鹹味的鹽膚木天然風味恰到好處，提味不會太搶戲。萬壽菊的香氣讓整體更清爽，底部蘋果柚子汁又帶點微酸，整個就是秋冬限定的味蕾饗宴！

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中華一番

▼這道素食魚翅羹真的太強了！完全顛覆我和老婆對素食的刻板印象！喝起來超鮮美，酥炸猴頭菇根本就是排骨酥的親兄弟，連外皮都炸得酥脆酥脆的！搭配紅醋，酸甜開胃，完全吃不出是素的！

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白金土芝

▼這道芋泥盅的芋頭風味很濃郁，還能吃到芋頭顆粒，口感超豐富！我老婆說那蛋形的器皿也太可愛了吧，小巧精緻，視覺和味覺都兼具，吃完超滿足。

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金莎玉筍

鹹蛋黃醬的鹹香和茭白筍的清甜搭配得很好，三種不同手法呈現的皎白筍，白色是清蒸皎白筍，褐色是碳燒照燒醬皎白筍，黑色是竹炭炸皎白筍，搭配粉紅色的西瓜大根又清爽解膩，是一道很有層次的料理。

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陳年菇皇

▼這道陳年菇皇的猴頭菇處理得很用心，外皮煎得酥脆香濃，內裡軟嫩多汁。豆豉蔬菜醬的鹹香和猴頭菇的鮮甜搭配得很好，燴時蔬的食材也很豐富，有白蘿蔔、香菇、銀杏等等，再點綴碎水蓮，口感層次分明，金棗的加入讓整體的味道更清爽。

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四神野薑

▼這碗湯品是以傳統四神湯來呈現，四種中藥材的香氣融合得很好，蓮子薏仁的加入讓湯品更滋潤，再加上帝王菇的鮮味和野薑花的清香，讓這碗湯喝起來很舒服，開蓋時還能品野薑花的花香！

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古典甜羹

▼這碗甜湯也太美了吧！根本就是藝術品，相當符合我老婆的審美觀！每一口都是驚喜，冰糖銀耳燉甘露梨，搭配炙燒油封脆柿、桂花凍增添了層次，味道很豐富。

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冬の雪

▼這道山藥料理的層次感很豐富，以雪白的山藥慕斯搭配底部的炙烤山藥、發酵一年的菊芋及各色食材，藻鹽花和醋魚子醬帶來馥郁酸度、沁人鮮味，佐以初榨橄欖油，相當精彩的開胃料理。

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臘月盤

▼這道臘月盤是冬季蔬菜沙拉，一字排開各種蔬菜瓜果，主廚運用了最合適的方法為每樣蔬菜進行烹調，像是溫醋漬山苦瓜的酸香，爐烤青龍椒搭配發酵昆布美乃滋，搭配滿載膠質海味的綠海藻，手打酪梨醬以及韓國芝麻葉的青草香，整體來說，這是一道別開生面的沙拉。

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美人水

▼主廚以絲瓜麵線湯為靈感發想，絲瓜麵線滑溜Q彈，搭配絲瓜內裡與蔬菜熬煮出來的濃郁蔬菜湯，喝起來超滿足！絲瓜翠綠部分則做成的麵線，吃起來很有口感，再加上薑片經過酥炸口感脆口，黑麻油的提味，簡直是清爽又暖心的組合！

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玉玲瓏

▼這道玉玲瓏的食材搭配很有創意，居然是一道素食蝦鬆！菇類蔬菜大火炒得香噴噴的，搭配蘋果、松果丁，口感超豐富！可可粉土壤、煙燻地瓜泥與食用花整個擺盤就像一幅花園油畫！搭配綜合生菜包著素食蝦鬆吃，每一口都是幸福，也是一道很適合分享的料理。

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瑤柱煎

▼這道瑤柱煎是素干貝，使用帝王菇（杏鮑菇中間部分，口感香氣更佳），慢火煎並炭火燒，搭配底部炭烤南瓜與南瓜泥的甜味，以及周圍白色泡泡、海藻與奶油做的醬汁又帶點海味，整個層次感超豐富！

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掛爐燒

▼好特別的風味！港式風味的猴頭菇排！用掛爐烤鴨的料理方式，炭烤猴頭菇排並充滿叉燒風味！底部褐色醬汁則採用傳統西式作法，蔬菜烘烤炒過焦化熬煮成香濃醬汁，搭配自醃台式泡菜、甜菜根泥紅蘿蔔又為整體增添了層次，根本就是中西合併的創意料理，太讚了！

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黑鑽石

▼這道黑鑽石燉飯很厲害，黑松露的香氣整個爆棚！基底是新鮮黑松露搭配主廚熬煮炒製的蘑菇醬，米飯使用台梗九號，稍微保留米心的口感，刨上新鮮黑松露片，秋冬松露風味濃郁，配上帕瑪森起司，簡直是味覺的饗宴！

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牛肝菌

▼牛肝菌的香氣很特別，以牛肝菌為基底，搭配大量菇類蔬菜熬煮出來的湯品，刨上新鮮松露片，松露的香氣更添風味。整體湯頭很濃郁，搭配甜豆仁、栗子等食材的口感，暖心又富有層次感。

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甜蜜蜜

▼這道甜蜜蜜很清爽！冰糖為基底熬製新鮮香吉士的酸甜和新鮮冬季水果的甜味搭配得很好，其中添加冰糖雪燕是素食界的膠原蛋白，吃起來滑嫩順口。搭配出乎意料的花椒冰沙，口感和香氣特別豐富，很想要再來一份！

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飲品

▼煙燻烏梅汁的煙燻香氣很獨特，和傳統的烏梅湯很不一樣，充滿了懷舊的古早風味。蜂蜜百里香醋飲的風味很獨特，蜂蜜的甜味溫潤，醋的酸味溫和，百里香的香氣清新。可以咀嚼百里香葉，香氣會更濃郁，就像在森林裡深呼吸一樣！

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沒想到素食也能這麼好吃！仙桃素完全顛覆了我對素食的刻板印象，每一道菜都充滿了驚喜，讓我們對蔬食有了更深刻的認識，也讓我這個肉食主義者甘拜下風，看來偶爾來點蔬食，也是很不錯的選擇！

仙桃素·創新蔬食美學

地址：高雄市鼓山區明倫路496號

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00

公休日：每週一、二公休、如遇農曆初一、十五加開。

👉不定時公休日歡迎查看IG限時動態

預約電話：07-5227700

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