說到濾掛式咖啡大家心裡面一定會有很多品牌浮現，

像西雅圖、UCC、伯朗、星巴克等等知名大廠，

肯定都是許多愛喝咖啡人的選擇；

今天胖達決定不藏私來分享一下，最近喝到超讚的濾掛咖啡~~~

「Delicioso德里斯咖啡」!

Delicioso德里斯咖啡

Delicioso德里斯咖啡雖然不常出現在大眾的目光，

不過卻做著大大的事情，不僅在公益上相當的熱心，

更在過去的疫情期間雪中送炭，

這也是胖達與德里斯咖啡這品牌產生了最初的接觸，

心想這咖啡不用新台幣下架一下不行吧!?

而第一口的啜飲，那一口美味的「Delicioso」也在胖達的舌尖上綻放。

Delicioso德里斯咖啡 商品

Delicioso德里斯咖啡在官網上所呈現的商品也非常的多，

有「送禮首選」、「經典系列」、「好咖系列」三大主題。

而裡面品項搭配種類最豐富的首推「送禮首選」系列啦~~!

有各種風味的濾掛式咖啡包搭配「手沖壺」、「保溫瓶」、「手馬克杯」等等，

看官網上的包裝也都很精美，感覺不管挑哪款送上門都會超有面子~!

而胖達在一覽商品之後，這次決定買有附台灣土鳳梨酥的咖啡禮盒「花韻禮盒」~~!

一想到在品嘗咖啡的美好時光，再嘗一口土鳳梨酥，那是無限美好。

Delicioso德里斯咖啡 花韻禮盒

下單後非常快的就收到禮盒啦~~

打開外盒之後會看到除了提袋外就是花韻禮盒本身囉!

白底加上巴洛克式花紋整體看起來非常有質感，

滑開外盒之後就可以看到三款超級精美的濾掛式咖啡與土鳳梨酥。

這三款濾掛式咖啡分別是「日初」、「暮光」、「星空」；

三款咖啡的命名，伴著我們一天的流逝，在相應的時間點，

品嘗著咖啡釋出的風味，點綴著當下人生。

Delicioso德里斯咖啡 日初

包裝袋猶如一抹旭日，透著微微日光；日初有著紅莓與巧克力風味，

撕開外包裝那濃郁的香氣直撲而來，沖泡後啜飲入口，

風味由一絲微苦風味引領而出，而後韻帶有著酸溜的莓果風味綿延。

Delicioso德里斯咖啡 暮光

餘暉映照，紅霞的海天一線，飛離的鳥兒，準備與星空交棒。

暮光有著堅果奶油焦糖香氣，咖啡透著厚實的堅果香，

沖泡入口卻是有著奶油的滑順感，不會太苦澀或有著酸的風味，

風味勻稱，一開始如果擔心喝咖啡會有著過苦或偏酸的口感，

這一款非常建議可以試試看~。

Delicioso德里斯咖啡 星空

撕開包裝，不時透著馥郁的奶油香氣如劃破夜空的星河，

藏在後方的可可苦甜香如星河旁襯的夜空，

入喉的咖啡微微的甘苦風味，在後韻的層次漸漸轉而一縷酸味的綻放，

在夜晚上來一杯，將一天的疲憊，留下一口回甘。

Delicioso德里斯咖啡 土鳳梨酥

土鳳梨酥外層不會到太厚，咬下有著很酥的口感並且散發著奶香，

內餡用料豐富，咬下有著鳳梨的酸甜，原本會擔心過甜，

不過鳳梨與冬瓜兩者比例均勻，酸甜融洽，

吃入口有著鳳梨果肉帶來的咬勁與酥酥的口感，層次很是豐富～～！

Delicioso德里斯咖啡 結語

以咖啡的風味來說每一款表現都有著自己的獨特風格，

搭配禮盒上會有更多更豐富的選擇，

不管是自己買來喝或者是送禮給親朋好友都非常適合，

價格也很平易近人，CP值滿滿滿~~!

分享給喜歡喝咖啡的朋友~或者準備送禮籌備中的您啦~~~

胖達這邊也分享相關資訊給各位囉~~~

品牌名: Delicioso德里斯咖啡

Delicioso 德里斯咖啡 官網 : 點我進入

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