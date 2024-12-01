每次提到士林，總會聯想到交通便利、車水馬龍、熱鬧的夜市和琳瑯滿目的小吃，上周末去逛士林夜市的同時，二訪位在小巷裡，店面寬敞明亮，我最愛的士林串燒，坐下來品嘗屬於味蕾的奇幻旅程。

好吃美味的同時，還貼心供應有沁涼檸檬水跟麥茶自由取用，綜合油膩感。

櫃台一隅，拿完串燒後交給櫃檯清點算錢，旁邊的廚房可代烤

座位區的日式風格裝潢，除了串燒外，頗有居酒屋的風格。

串燒區，琳瑯滿目的食材陳列著

自行取用喜愛的食材，有多種肉類、蔬菜、海鮮、豆類、甜不辣等各式各樣食材，任君選擇

想吃甚麼自己夾，超過50種美味平價串燒烤物，不怕找不到自己愛吃的!!

也有戶外區座位，這次除了串燒外，還新推出了熱呼呼的火鍋~~時序進入了11月秋冬涼爽寒冷交織的天氣￼，來一鍋最適合了，有海鮮鍋、麻辣鍋、食補鍋￼，多元的選擇￼，讓我還是最愛這裡啦！

秋冬火鍋有日式海鮮、麻辣、藥膳火鍋，只要多加99元就可額外擁有2隻龍蝦喔(每鍋限一次)~真是太划算了XD

每桌都有韓式泡菜，很開胃

【 炭火燒出的靈魂美味 】

士林串燒品項繁多，但無論點什麼，第一口咬下去都會讓你感受到炭火的魔力。點好的串燒，芳香四溢，搭配調味料風味絕佳，那天，我從最經典的雞胸肉開始。烤得外皮微醺，透著油花的光澤，第一口咬下去，微酥外皮和嫩滑的肉質形成鮮明對比，還夾雜著淡淡的炭火香，口感豐富而層次分明。

松阪豬也是必點之一。肉塊經過適當的醃製，帶著微甜的醬香。豬肉外層微焦但內裡依然多汁，咬開後肉汁在口中四溢，油花豐富還伴隨著一絲煙燻氣息，讓人一口接著一口，完全停不下來。

而絲瓜、香菇及香菇頭、杏鮑菇，鮮甜飽滿厚實，更是讓我驚艷。

大快朵頤、大呼過癮

大人小孩都吃的開心

鯖魚料理油脂豐富，肉質鮮軟嫩好入口，刺很少，外皮烤得恰到好處，略帶焦脆的魚皮咬下去滿是鮮香，一口就是一場海洋的饗宴

搭配些許檸檬汁、胡椒粉，更能凸顯魚肉的鮮甜，風味絕佳!!

【 火鍋的溫暖擁抱 】

串燒之後，是今天的重頭戲，這裡的湯底有3種豐富選擇，我們選擇藥膳火鍋，滿滿的配料加上特製湯頭，色香味俱全。藥膳火鍋的口感以溫潤醇厚為主，湯頭散發著濃郁的中藥香氣。入口時，首先感受到的是湯底的溫暖與甘甜，隨後中藥材的獨特香氣在口中綻放，如當歸、枸杞、紅棗等食材帶來的微甜和淡淡的草本苦香。湯底燉煮，味道層次豐富而不油膩。肉類在藥膳湯中涮煮後，會吸收湯頭的精華，肉質更加嫩滑且帶有藥材的清香。喝下一碗湯，整個人彷彿被溫暖包裹，帶來一種舒緩與滋補的感受，尤其適合在寒冷的天氣享用，既暖胃又養生。

第一次吃火鍋裡有龍蝦，雖然不是特大龍蝦，但肉質鮮美，奢華與養生的絕妙組合，口感層次更加豐富，熬出來的湯頭清甜暖胃，享受與家人共度的晚餐時刻。

湯頭的融合感受

當龍蝦放入湯中煮熟，鮮甜的海味逐漸釋放，與藥膳湯底融合，使湯頭增添了一層濃郁的鮮香。此時，每喝一口湯，都能感受到藥材的香氣與龍蝦的鮮美交織，溫暖又滋補。

龍蝦的口感

煮熟的龍蝦肉質緊實Q彈，咬下去時，鮮甜的汁液瞬間在口中綻放。經過藥膳湯底的燉煮，龍蝦肉多了一絲淡雅的藥香，並未掩蓋其本身的鮮美，反而讓整體口感更為細膩豐富。特別是龍蝦的蝦鉗部分，肉質厚實，蘸上一些湯汁，更是鮮嫩多汁，帶有一絲溫潤的回甘。

整體感受

藥膳火鍋搭配龍蝦，既能享受到海鮮的鮮甜，又能品味藥膳的滋補，是一種既養生又滿足味蕾的享受。這樣的組合，特別適合冬日裡與家人或朋友一起暖心享用

龍蝦肉軟嫩好入口

熱呼呼的煙氣，暖心又暖胃

【 小結：滿足感的雙重體驗 】

涼涼的天氣，吃著士林串燒，喝著火鍋熱湯與啤酒，真是好舒服~~這裡不只是簡單的“串燒+火鍋”。每一串烤物、每一碗湯品，都是店家用心烤出、慢火燉煮，將每一口美味牢牢鎖住。當你坐在這裡，感受著品嘗著炭火烤炙的串燒和感受著湯鍋的氤氳，不僅是味蕾被滿足，連心也一起溫暖了起來。

最近有來士林的朋友，不妨來士林串燒，品嘗串燒與火鍋的組合，讓你體驗一場不一樣的美味之旅。

平價串烤私房料理～士林串燒，烤串最低25元

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