上信饌玉｜2025新春禮盒推薦！主打堅果塔，嚴選頂級食材，包裝精緻，送禮相宜

2025新春年節送禮推薦！明年過年時間比較早，已經不少人在準備新春賀禮，推薦這間上信饌玉，主打堅果點心，嚴選進口頂級食材製作，禮盒包裝精緻有質感，即日起至1/10，在官網及全門市預定新春環聚系列禮盒，不僅享禮盒優惠價，滿件再送禮盒唷

上信饌玉最新推出的2025新春禮盒「環聚」，以「環」為主題，禮盒高貴典雅，營造出與朋友、家人彼此緊密相扣，環聚在一起

2025 新春禮盒 – 綻采禮盒 優惠價 1560元

綻采禮盒內容物包含夏威夷豆塔 5入、椒香豆塔 5入、夏威夷潛艇200g、堅果棒300g

2025 新春禮盒 – 日望禮盒 870元

日望禮盒內容物包含夏威夷豆塔6入、夏威夷潛艇10入、南棗核桃糕10入

2025 新春禮盒 – 琉璃禮盒 920元

琉璃禮盒內容物包含巧克力胡桃塔5入、夏威夷潛艇200g、太妃糖140g

夏威夷豆塔

上信饌玉招牌夏威夷豆塔嚴選法國鮮奶油製作而成的酥脆塔皮，以香甜麥芽糖包裹住夏威夷豆及蔓越莓果乾，單純食材打造最純粹的美味

上信饌玉的豆塔不僅紮實又好吃，塔皮非常酥脆，選用大顆飽滿的夏威夷豆，加上香甜不膩的麥芽糖包覆著，最後加上蔓越莓果乾裝點，讓豆塔吃起來多了蔓越莓的微酸滋味，好吃不甜膩

椒香豆塔

另一款豆塔是椒香豆塔，採用辣椒、花椒精華，搭配腰果、杏仁片、花生、葵瓜子、白芝麻製成的五仁辣麻果油來製作酥脆塔皮，加入高品質的夏威夷果仁葵瓜子及麥芽，豆塔紮實飽滿，香氣四溢

口感香脆，豆塔香甜中多了微辣鹹香的滋味，鹹甜交織，層次更加豐富

巧克力胡桃塔

這款巧克力胡桃塔是上信饌玉堅果塔系列最新人氣商品，選用米歇爾柯茲黑巧克力，搭配低溫烘焙特選美國胡桃及蕎麥，裡頭還加了伯爵茶增添香氣

入口爽脆，伴隨著黑巧克力的苦甜香氣，交織著胡桃的迷人堅果香及蕎麥的香氣，尾韻還帶有淡淡的伯爵茶香，巧克力控必吃

夏威夷潛艇

上信饌玉這款可愛的夏威夷潛艇，嚴選中東頂級椰棗，不同於一般等級的椰棗，搭配高品質又飽滿大顆的夏威夷豆，手工製作而成可愛潛艇造型，椰棗果肉綿密紮實，交織著清脆又飽滿的夏威夷豆，讓人越吃越涮嘴

南棗核桃糕

深受長輩喜愛的南棗核桃糕，嚴選黑棗與紅豆精心熬製而成的棗泥，其中黑棗的比例較坊間要高，中間夾入美國加州核桃，吃起來不黏牙，Q軟口感中多了核桃的香脆，香醇濃厚，真材實料讓人愛不釋手

堅果棒

堅果控必嘗的堅果棒，嚴選頂級杏仁粒、南瓜子，搭配法國鮮奶油，口感香脆紮實，好吃不黏牙，當午茶點心超適合

太妃糖

一般看到太妃糖兩字都怕吃起來會很甜膩，上信饌玉這款太妃糖顛覆大家想像，曾經更是榮獲2019 iTQi 國際風味暨品質評鑑所風味絕佳獎章2顆星

嚴選法國鮮奶油及高品質加州杏仁果，將其融入手作焦糖醬中，最後手工切成方塊狀，一口一顆剛剛好，口感香脆不黏牙，甜而不膩，不只小朋友，就連不吃甜食的長輩也愛不釋手

上信饌玉2025新春系列『環聚』六款精緻禮盒全新推出，現在購買就送系列紅包袋唷